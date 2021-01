Gerichtsfall Karambolage auf der Stadtautobahn ausgelöst: Autofahrer wird wegen Verkehrsregelverletzung schuldig gesprochen und kassiert eine Busse Ein Autofahrer wird für einen Unfall auf der A1, bei dem vier Fahrzeuge kollidierten, verantwortlich gemacht. Ihm wird unvorsichtiger Spurwechsel vorgeworfen. Der Mann wehrte sich vor dem St.Galler Kreisgericht erfolglos gegen die Beschuldigungen. Claudia Schmid 29.01.2021, 11.30 Uhr

Die Kollision ereignete sich auf der Stadtautobahn. Urs Bucher

Der Lenker erhielt von der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl, der ihn zu einer Busse von 400 Franken verpflichtete. Zusammen mit Gebühren hätte er den Betrag von 850 Franken bezahlen müssen. Vorgeworfen wurde ihm, dass er einen unvorsichtigen Spurwechsel unternommen und sich damit der Verletzung der Verkehrsregeln schuldig gemacht hat.

Mit diesem Vorwurf konnte sich der beschuldigte Autofahrer nicht abfinden und erhob gegen den Strafbefehl Einsprache.

Verkehr kam plötzlich ins Stocken

Laut Anklageschrift lenkte der Beschuldigte seinen Lieferwagen auf dem Beschleunigungsstreifen der Autobahneinfahrt Kreuzbleiche in Richtung St.Margrethen. Am Ende des Beschleunigungsstreifens habe er einen unvorsichtigen Spurwechsel ausgeführt und sei dicht hinter einem Sattelschlepper auf die Normalspur der Autobahn gefahren. Da dieser wegen stockenden Verkehrs abbremsen musste, kam es gemäss Staatsanwaltschaft zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Durch den «unvorsichtigen Spurwechsel» musste zudem das hinter ihm fahrende Auto beim Einfahren auf die Autobahn ebenfalls stark abbremsen und kollidierte mit dem Lieferwagen. Schliesslich wurde ein nachfolgender PW-Lenker, der auf der Normalspur unterwegs war, ebenfalls in den Unfall verwickelt. Der Lieferwagen hatte sowohl am Heck als auch im Frontbereich Schäden am Auto.

Genügend Platz vorhanden

An der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen stellte sich der Autolenker auf den Standpunkt, nicht er sei der Auslöser der Auffahrkollisionen gewesen. Es sei genügend Platz gewesen, um hinter dem Sattelschlepper auf die Normalspur der Autobahn einzuspuren. Er habe die Situation mit den Seiten- und dem Mittelspiegel kontrolliert.

Da der Beschleunigungsstreifen bei dieser Einfahrt extrem kurz sei und sogleich die Tunneleinfahrt folge, müsse jeweils alles sehr schnell gehen. Er fahre diese Strecke oft und kenne die Verhältnisse gut. Aufgefallen sei ihm noch, dass die hinter ihm fahrenden Fahrzeuge sehr schnell unterwegs gewesen seien. Dann habe es auch schon geknallt. Als Erstes habe er den «Chlapf» von hinten wahrgenommen.

Anklageprinzip in Frage gestellt

Der Verteidiger beantragte einen Freispruch. Er stellte als Erstes die Einhaltung des Anklageprinzips in Frage. Die Staatsanwaltschaft führe lediglich aus, sein Mandant sei beim Spurwechsel unvorsichtig gewesen. Details dazu fehlten. Zudem fehle der Beweis für eine Auffahrkollision des Lieferwagens mit dem Sattelschlepper. Beim Lastfahrzeug seien im Heck keine Schäden festgestellt worden.

Es könne somit gut sein, dass der Lieferwagen des Beschuldigten durch das Auffahren des hinteren PW gegen eine Leitplanke oder die Tunnelwand geschoben worden sei.

Sein Mandant habe sämtliche Vorschrifts- und Sicherheitsmassnahmen berücksichtigt. Ohne das Fahrverhalten der hinteren Fahrzeuge wären die Auffahrkollisionen nicht passiert. Der Beschuldigte sei dementsprechend freizusprechen und die Kosten des Verfahrens dem Staat zu übertragen.

Kreisgericht fällt Schuldspruch

Das Kreisgericht St.Gallen fällte schliesslich einen Schuldspruch wegen Verkehrsregelverletzung und sprach eine Busse von 250 Franken aus. Die Verfahrenskosten belaufen sich auf 1250 Franken, die der Beschuldigte ebenfalls zu zahlen hat.

Er sehe die Anforderungen an das Anklageprinzip eindeutig erfüllt, erklärte der Einzelrichter. Für ihn sei auch klar, dass der Beschuldigte den Spurwechsel in jener Situation nicht hätte machen dürfen. Die Videoaufnahme von der Tunnelkamera zeige, dass er dicht hinter dem Sattelschlepper auf die Normalspur gewechselt sei und es somit nicht genügend Sicherheitsabstand gegeben habe.

Busse wurde gesenkt

Kein Zweifel bestehe zudem, dass die Schäden an der Front des Lieferwagens vom Auffahren auf das Heck des Sattelschleppers stammten. Sie seien vor allem auf der linken Seite zu sehen und da habe es weder Leitplanke noch Tunnelwand gegeben.

Die Busse habe er von 400 auf 250 Franken gesenkt, weil er insgesamt von einem leichten Verschulden ausgehe, erklärte der Einzelrichter weiter. Beim Schuldspruch der Verkehrsregelverletzung handle es sich um ein sogenanntes Übertretungsdelikt, das zu den schwächsten Formen von Straftaten gehöre und in der Regel nicht im Strafregister eingetragen würden.