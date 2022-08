Kreisgericht St.Gallen: Beschuldigter erhält teilweise recht

Gerichtsfall Im Zweifel für den Angeklagten: Ein junger Mann wehrt sich gegen den Vorwurf, seine Freundin verletzt zu haben – das Gericht gibt ihm zum Teil recht Ein Paar gerät im November 2020 in einen Streit. Die Frau beschuldigt den Mann unter anderem, ihr dabei mehrere Ohrfeigen verpasst und sie mit der Faust etwa dreimal in die rechte Körperseite geschlagen zu haben. Der Einzelrichter am Kreisgericht St.Gallen hat dem Beschuldigten nun teilweise recht gegeben. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 25.08.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im November 2020 kam es zu einem Streit zwischen dem Paar. Bild: Getty

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 24-jährigen Beschuldigten einen Strafbefehl geschickt, in dem sie ihn wegen Tätlichkeiten und einfacher Körperverletzung schuldig erklärte. Sie sanktionierte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 75 Tagessätzen à 30 Franken und einer Busse von 900 Franken. Gegen diesen Strafbefehl erhob der Beschuldigte Einsprache, weshalb es zu einer Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen kam.

Laut Anklageschrift geriet das Paar an einem Tag im November 2020 in Streit. Der Beschuldigte habe seiner Freundin an den Handgelenken festgehalten und ihre Arme nach unten gedrückt, lautete der Vorwurf. Schliesslich habe er sie kräftig an den Haaren gezogen und ihr mehrere Ohrfeigen verpasst. Dadurch habe sich die Privatklägerin mehrere Prellungen im Gesicht zugezogen.

Beschuldigter wehrt sich gegen Vorwürfe

Die junge Frau gab auch an, der Beschuldigte habe ihr mit seiner linken Faust etwa dreimal mit voller Wucht in die rechte Körperseite geschlagen. Durch diese Schläge habe sie sich eine schmerzhafte Rippenverletzung zugezogen und sei danach mehrere Wochen lang arbeitsunfähig gewesen. Der Beschuldigte wies diese Vorwürfe zurück. Die Freundin, mit der er etwa drei Jahre zusammen gewesen sei, sei sehr eifersüchtig gewesen.

Sie habe ständig sein Natel kontrollieren wollen. Ohne Grund habe sie ihm gedroht, sie lasse ihn von der Polizei aus ihrer Wohnung abholen. Deshalb habe es Streit gegeben. Sie hätten sich gegenseitig angeschrien, beleidigt und gestossen. Er habe sie aber weder geschlagen noch an den Haaren gezogen. Er habe keine Ahnung, woher sie die Prellungen und Rippenverletzung habe.

Verteidigung verlangt Freispruch

Der Verteidiger beantragte einen Freispruch von Schuld und Strafe. Die Zivilforderung der Privatklägerin im Umfang von 8000 Franken sei abzuweisen. Es sei unglaubhaft, dass sein Mandant mit voller Wucht mehrere Faustschläge ausgeteilt habe, da die feingliedrige Frau dabei viel ernsthaftere Verletzungen hätte aufweisen müssen. Auch sei nicht belegt, dass sie tatsächlich mehrere Wochen arbeitsunfähig gewesen sei.

Bei den Prellungen im Gesicht handle es sich um alte Hämatome, die teilweise von einer Zahnbehandlung herrührten. Ihr Verhalten nach der Anzeige gegen ihren ehemaligen Freund spreche ebenfalls gegen ihre Glaubwürdigkeit. Nach dem Strafantrag sei sie auf den Beschuldigten zugegangen und habe gewollt, dass sie ihre Differenzen gütlich bereinigten. Später habe sie sich wieder anders entschieden. Zudem habe sie ausgesagt, er habe mit der linken Hand zugeschlagen. Sein Mandant aber sei Rechtshänder.

Busse wegen Tätlichkeiten

Der Einzelrichter am Kreisgericht St.Gallen sprach den Beschuldigten vom Vorwurf der einfachen Körperverletzung frei. Die Privatklägerin habe trotz mehrmaliger Aufforderung den Beweis nicht erbringen können, dass sie tatsächlich durch heftige Schläge in den Thorax verletzt worden sei, erklärte er in der Urteilsbegründung. Dies bedeute nicht, dass die Frau gelogen habe, doch ohne Beweise müsse der Beschuldigte einen Freispruch im Sinne des Leitspruchs «in dubio pro reo» – im Zweifel für den Angeklagten – erhalten.

Das Gericht sei hingegen überzeugt, dass er seiner ehemaligen Freundin mehrere Ohrfeigen verpasst habe, betonte der Einzelrichter weiter. Die vorhandenen Bilder mit den Prellungen im Gesicht korrespondierten mit dem Bericht der behandelnden Ärztin. Der Beschuldigte wurde somit wegen Tätlichkeiten zu einer Busse von 400 Franken verurteilt. Die Zivilklage der Privatklägerin wurde abgewiesen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen