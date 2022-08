Gericht Trotz Verbot in der Schweiz geblieben: Kreisgericht St.Gallen spricht Serben schuldig Ein 56-jähriger Serbe hätte bis im April 2021 die Schweiz verlassen müssen. Weil er geblieben ist, wurde er angeklagt. Das Kreisgericht St.Gallen fällte schliesslich einen Schuldspruch, verzichtete aber auf das Aussprechen einer Geldstrafe oder Busse. Claudia Schmid Jetzt kommentieren 31.08.2022, 12.00 Uhr

Der Serbe wurde vom Kreisgericht St.Gallen schuldig gesprochen. Ralph Ribi

Der Beschuldigte war vom persönlichen Erscheinen am Kreisgericht St.Gallen suspendiert, da er in der Zwischenzeit in Serbien lebt. Er habe nur übers Internet sporadisch mit seinem Mandaten Kontakt, erklärte sein Verteidiger zu Beginn der Gerichtsverhandlung. Bekannt sei ihm aber, dass der Mann in seiner Heimat grosse Probleme habe, sich anzumelden. Dementsprechend habe er auch keinen Zugang zu Sozialleistungen. Für die dringend benötigte ärztliche Behandlung fehle ihm das Geld.

Vorgeworfen wurde dem Serben rechtswidriger Aufenthalt in der Schweiz. Mit Verfügung des Migrationsamtes des Kantons St.Gallen vom 25. Oktober 2019 wurde seine Aufenthaltsbewilligung nicht mehr verlängert. Er erhielt eine Ausreisefrist, die bis zum 3. April 2021 angesetzt war. Bei einer Polizeikontrolle im September 2021 stellte sich heraus, dass er noch immer in der Schweiz weilte.

Sein Mandant schulde ihm aus früherer Rechtsunterstützung rund 14'000 Franken, berichtete der Verteidiger. In etwa 15 Prozent seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt vertrete er die Klientschaft weiter, obwohl er wisse, dass sie ihm höchstwahrscheinlich das Honorar schuldig bleibe. In diesen Fällen gehe es immer darum, dass den Mandanten seines Erachtens grosse Ungerechtigkeit widerfahren sei.

Verteidiger forderte Freispruch

In seinem Plädoyer erinnerte der Verteidiger daran, dass der Beschuldigte wegen IV-Betrugs verurteilt und deshalb unter anderem des Landes verwiesen wurde. Er sei 1990 in die Schweiz gekommen und habe gearbeitet. Nach einem unverschuldeten Arbeitsunfall habe sich eine eigentliche Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Er habe Schmerzstörungen und Depressionen entwickelt. Seine Ehe sei zerbrochen und zeitweise sei es auch zur Entfremdung mit den Kindern gekommen. Seine psychischen Probleme seien ärztlich belegt.

Sein Mandant habe schlichtweg nicht gewusst, dass er bis zum April 2021 hätte ausreisen müssen, erklärte der Verteidiger weiter. Weil noch immer Widererwägungsgesuche und andere Rechtsbegehren hängig seien, habe er geglaubt, er könne bleiben. Auch widersprüchliche Auskünfte, die er wegen eines Rückreisevisums auf dem Migrationsamt erhalten habe, hätten zum Missverständnis beigetragen. Für einen Laien sei es nicht immer einfach, die komplizierten Abläufe der Migrationsbehörden zu verstehen. Aus all diesen Gründen, sei der Beschuldigte von Schuld und Strafe freizusprechen.

Angeklagter habe von Ausreisefrist gewusst

Das Kreisgericht St.Gallen fällte einen Schuldspruch, verzichtete aber auf das Aussprechen einer Geldstrafe oder Busse. Der Einzelrichter stellte zunächst klar, dass das frühere Gerichtsverfahren wegen IV-Betrugs nicht Gegenstand des aktuellen Straffalles sein könne, da der Beschuldigte dafür bereits rechtskräftig verurteilt worden sei. Für das Gericht aber sei klar, dass der Mann vom Datum der Ausreisefrist gewusst und somit mutwillig gegen den Entscheid verstossen habe.

Von einer Bestrafung werde nicht zuletzt deshalb abgesehen, weil er vom Migrationsamt bezüglich eines Rückreisevisums tatsächlich widersprüchliche Angaben erhalten habe. Statt es ihm zu verweigern, habe man es ihm noch im Juli 2021 in Aussicht gestellt. Die Kosten des Gerichtsverfahrens betragen rund 4200 Franken. Sie gehen zu Lasten des Beschuldigten.

