St.Gallen: Drogenkurier muss ins Gefängnis

Gericht Kurierfahrten mit 13 Kilo Heroin: Schmuggler muss fünf Jahre hinter Gitter Ein Mann aus Bosnien-Herzegowina hat Drogen in die Schweiz geschmuggelt. Er muss fünf Jahre ins Gefängnis. Claudia Schmid 26.10.2022, 12.00 Uhr

Der Angeklagte schmuggelte Heroin, um finanzielle Probleme zu lösen. Die Rechnung ging nicht auf. Bild: Roy Morsch / The Image Bank RF

Der 58-jährige Drogenkurier fiel im September 2021 auf, weil er keine Fahrbewilligung für die Schweiz besass. Als die Zollbehörden sein Auto genauer unter die Lupe nahmen, fanden sie in einem eingebauten Versteck 13 Kilogramm Heroingemisch.

Laut Anklageschrift stellte sich während des Untersuchungsverfahrens heraus, dass er für eine in Bosnien-Herzegowina ansässige Drogenorganisation tätig war und bereits im Februar 2021 eine grössere Menge Heroin in die Schweiz gebracht hatte. Damals soll er auch mehrere Geld-Kurierfahrten für die Drogenorganisation ausgeführt haben. Obwohl die Höhe der Geldbeträge unbekannt blieb, geht die Anklage davon aus, dass er mindestens 210‘000 Euro und mindestens 14’00 Franken nach Bosnien brachte.

Drogengeld nach Amsterdam gebracht

Im März holte der Angeklagte erneut Drogengeld im Umfang von 14‘000 Franken in der Schweiz ab, welches für Amsterdam bestimmt war. Dort sollte er gleichzeitig Heroin entgegennehmen, wurde aber festgenommen und bis Anfang Juli 2021 inhaftiert. In den Niederlanden wurde somit ein weiteres Verfahren gegen ihn eröffnet. Gemäss Anklage zählte der Beschuldigte die erhaltenen Geldbeträge, die er der Drogenorganisation überbrachte, jeweils nicht. Er gab aber an, dass er pro abgeliefertes Kilogramm Heroin 500 Euro erhalten habe. Zudem seien seine Schulden bei der Organisation um weitere 500 Euro verringert worden.

Beschuldigter zeigt Reue

Die Drogen- und Geld-Kurierfahrten brachten dem Mann Anklagen wegen mehrfachen Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz und mehrfacher Geldwäscherei ein. Darüber hinaus machte er sich schuldig, weil er in fahrunfähigem Zustand und ohne Berechtigung Auto fuhr sowie Verkehrsregeln verletzte. Unter anderem hatte er sich betrunken ans Steuer gesetzt und war auf der Stadtautobahn in St.Gallen mit 107 statt der erlaubten 80 Kilometer pro Stunde gefahren.

Da der Beschuldigte vollumfänglich geständig war sowie Reue und Einsicht zeigte, klagte ihn die Staatsanwaltschaft im abgekürzten Verfahren an. Sie beantragte dem Kreisgericht St.Gallen eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren, eine Geldstrafe von 100 Tagessätzen zu je 10 Franken und eine Busse von 400 Franken. Zudem sei eine Landesverweisung von 15 Jahren anzuordnen und diese im Schengener Informationssystem (SIS) auszuschreiben.

Er wollt seine finanziellen Probleme lösen - doch sie wurden noch grösser

Der Beschuldigte betonte vor Gericht, er habe gedacht, mit den Kurierfahrten seine finanziellen Probleme lösen zu können, doch sei das Gegenteil daraus geworden. Die Folge seiner Taten sei, dass er nun als schlechter Mensch gelte und die Probleme von ihm und seiner Familie noch grösser geworden seien.

Das Kreisgericht St.Gallen erhob die Anträge der Staatsanwaltschaft zum Urteil. Alle Voraussetzungen für ein abgekürztes Verfahren seien erfüllt, erklärte der vorsitzende Richter. Die Verfahrenskosten belaufen sich auf rund 47’000 Franken. Sie hat der Beschuldigte zu bezahlen.