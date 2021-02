Genuss «Ich gönne mir einen schönen Wein, und er darf auch richtig teuer sein»: Seit Corona geben die Kunden mehr Geld für Alkohol aus – ein Streifzug durch die St.Galler Weinläden Bechern im Lockdown: Der Fachhandel bleibt geöffnet und getrunken wird mehr – einfach zu Hause. Die St.Galler Weinhändler erleben gute Zeiten. «Master of Wine» Philipp Schwander hat im vergangenen Jahr 1,5 Millionen Flaschen an 80'000 Kunden in der ganzen Schweiz verkauft. Melissa Müller 19.02.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Hausbar wird erweitert, man will neue Drinks probieren. Manche entdecken im Lockdown sogar ihr Talent als Bartender. Bild: iStockphoto

Zu seinem vierzigsten Geburtstag während des Lockdowns gönnte sich der St.Galler Schnapsverkäufer Christian Flammer etwas Besonderes: einen vierzigjährigen Portwein. Er wanderte mit einem Freund auf den Gäbris, wo sie ein Picknick mit Portwein und Käse genossen. «Da wurden viele Spaziergänger neidisch», erzählt der elegante Herr mit der roten Fliege. Als Shopmanager des Schnapsladens Glen Fahrn an der Webergasse verkauft Flammer auch Flachmänner und Miniaturen von Schnäpsen, die man bequem einstecken kann für die Wanderung.

Luxus für daheim

In seinem Laden schimmern kunstvoll verzierte Gin- und Rum-Flaschen neben einem Sofa aus rotem Samt. «Dieser Rum hat eine wunderbare Caramel- und Schokoladennote», sagt der Verkäufer. Wird der Genuss in einem gediegenen Ambiente auch noch mit schönen Worten untermalt, greift man gern zu. Alkohol wird zur Belohnung, zum Luxus, den man in den eigenen vier Wänden zelebriert.

Das Geschäft mit den Spirituosen floriert. «Es ist halt etwas Sinnliches», sagt Flammer. Viele sagen sich:

«Ich gebe im Lockdown ja nicht so viel aus. Jetzt darf es etwas richtig Gutes sein.»

Zahlreiche Kundinnen und Kunden vergrössern ihre Hausbar. Sie wollen etwas Neues ausprobieren. Mancher entdeckt gar ein neues Hobby und mausert sich zum Barkeeper: «Die Leute haben jetzt Zeit, um zu Hause Cocktails zu mixen», sagt Flammer, der einige Rezepte in petto hat. «Mixology» heisst das Zauberwort.

Portwein, das neue In-Getränk

Der Hype um den Gin sei abgeflaut, Portwein hingegen sei gross im Kommen. Lange haftete dem portugiesischen Süsswein ein verstaubtes Image an. Nun entdeckt man ihn wieder zum Dessert mit Käse und Früchten. Der Kenner empfiehlt weissen Portwein mit Tonic. «Mein Favorit zum Apéro: leicht süss, leicht herb und fruchtig.» Ab 20 Franken ist eine Flasche zu haben. Die Kunden greifen aber auch vermehrt zum 200-Franken-Portwein. Je älter, desto teurer. Ein Exemplar von 1961 kostet über 900 Franken. Ein Sammlerstück.

Als die Schnapsläden offen hatten im ersten Lockdown, sagten manche zu Flammer: «Geht’s noch? Ihr gehört doch nicht zum Grundbedarf!» Andere Kundinnen und Kunden waren aber froh und sagten:

«Zum Glück habt ihr noch offen, ich wäre völlig ausgeschossen ohne euch!»

Den Trend zu exklusiven Tropfen beobachtet auch Jan Martel, Inhaber der gleichnamigen Weinhandlung mit 50 Angestellten. Online wirbt er für «Glücklichmacher-Weine gegen den Coronablues». «Der erste Lockdown war auch für uns ein Schock», sagt er. Über die Hälfte des Umsatzes erzielt Martel mit Restaurants. In diesem Bereich brach der Umsatz ein. Das Aussendienst-Team hatte keine Arbeit mehr. Aber dann passierte etwas, womit niemand in diesem Ausmass gerechnet hatte:

«Das Privatgeschäft explodierte.»

Im Onlinegeschäft habe sich der Umsatz in den Lockdown-Monaten fast verfünffacht. «So konnten wir einen Grossteil des ausgefallenen Gastronomieumsatzes kompensieren.» Hochwertige Weine erleben einen Boom: «Privatkunden zahlen seit im Lockdown rund 30 Prozent mehr für eine gute Flasche.»

Jan Martel nippt manchmal den ganzen Abend an einem einzigen Glas. Bild: PD

Das grosse Team, das bei Martel die Gastronomie betreute, hatte keine Arbeit mehr. Mitarbeiter, die das Privatkundengeschäft abwickelten, kamen hingegen an den Anschlag. «Wir haben das Jahr gut überstanden, aber es war logistisch eine Herausforderung.»

Wie Salz und Pfeffer

Für Martel gehört ein Glas Wein zu einem guten Essen wie Salz und Pfeffer. Er trinke privat fast täglich, und manchmal nippe er einen Abend lang an einem einzigen Glas. Auch seinen Kunden gehe es nicht darum, die Sorgen im Rausch zu ertränken. «Man will sich eine Freude machen. Einen Wein trinken, der inspiriert und berührt. Magie im Glas erleben. Eine Gänsehaut bekommen.» Jan Martel hat solche Momente im Burgund erlebt, «wo sich Himmel und Hölle treffen. Wo solche verrückten, einzigartigen Weine entstehen, an die man sich noch Jahre später erinnert. Unvergesslich.»

Die Van Goghs der Weinkultur aufspüren

Auch «Master of Wine» Philipp Schwander kann nicht klagen. Der St.Galler Weinhändler hat 2020 das beste Jahr seiner Firmengeschichte erlebt und 1,5 Millionen Flaschen Wein an 80'000 Kunden in der ganzen Schweiz verkauft. Das liege daran, dass er Privatkunden statt Restaurants beliefert und sein Online-Geschäft ausgebaut hat. Bei Schaumweinen wie Prosecco kommt Schwander, der 50 Teilzeitangestellte beschäftigt, kaum nach mit Liefern. Teure Weine verkaufe er ebenfalls erstaunlich gut.

Philipp Schwander, Master of Wine: Nur vier von 100 Bordeaux-Flaschen genügten seinen Ansprüchen. Bild: Beat Belser (28. August 2018)

Mit einer Bordeaux-Aktion traf er kürzlich ins Schwarze. Es gebe viele berühmte Bordeaux-Weine wie den Château Mouton Rothschild. Doch auch kleine, hervorragende, wenig bekannte Produzenten ohne Marketing-Maschinerie im Rücken. Sie aufzuspüren, ist Schwanders Ehrgeiz. Er testete 100 Bordeaux-Flaschen. Nur vier genügten seinen Ansprüchen. Er nahm sie auf ins Sortiment, bot sie für unter 20 Franken an. «Das schlug ein wie eine Bombe, wir haben 30'000 Flaschen verkauft.» Dabei sei es nicht sein Ziel, möglichst viel zu verkaufen. Sondern es freue ihn, seine Begeisterung für gute Weine zu teilen.

Der Kunstliebhaber vergleicht Wein mit Kunst. Es gebe die grossen Weine mit den klingenden Namen. Und dann gebe es noch die kleinen, unentdeckten Van Goghs. Sie aufzuspüren, sei fachlich sehr viel anspruchsvoller.