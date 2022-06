Selina Göldi: St.Gallerin schreibt französisches Kochbuch

Genuss «Die Franzosen essen keinen Schrott»: St.Gallerin schreibt Kochbuch über ihr weinseliges Landleben im Burgund Die St.Galler HSG-Absolventin Selina Göldi ist nach ihrer Karriere in Zürich ausgewandert. Mit ihrem Mann und fünf Katzen wohnt sie in einem schönen Haus im Burgund. Nun hat sie ein französisches Kochbuch geschrieben, in dem sich alles um Kochen, Alkohol, Flohmärkte und Savoir-vivre dreht. Melissa Müller Jetzt kommentieren 08.06.2022, 05.00 Uhr

Selina Göldi hat ihren Traum verwirklicht und ist ins Burgund ausgewandert. Bild: PD

Wie eine Prinzessin posiert Selina Göldi im roséfarbenen Tüllkleid auf einem verschnörkelten weissen Gartenstuhl. Im Schatten alter Bäume nippt sie Weisswein. So romantisch inszeniert sich die St.Gallerin, die mit ihrem Mann und fünf Katzen in der französischen Provinz lebt, auf ihrem Instagram-Account Les Poissonchats. Auch Stilleben mit Blumen, Kerzen und Torten fotografiert die 38-Jährige. Sie entführen ihre knapp 3000 Follower in eine heile Welt voller Kaffeekränzchen und weinseliger Soiréen.

Dabei arbeitete die HSG-Absolventin in ihrem früheren Leben in einer Zürcher Unternehmensberatung. Nach zehn Jahren hatte sie genug und verwirklichte ihren Traum vom Leben auf dem Land: Sie kaufte sich mit ihrem Mann ein altes französisches Landhaus und wanderte ins Burgund aus. «Ins Niemandsland zwischen Zürich und Paris», wie sie am Telefon sagt. In ihrem idyllischen Daheim in der Franche-Comté gibt sie Kochkurse und schreibt einen Blog über die Landhausküche.

Food-Bloggerin Selina Göldi kocht, fotografiert und erzählt dazu Geschichten. Bild: PD

Jetzt gibt es die Rezepte auch in Buchform – wie Artischockensalat, Leberterrine oder Hasenbraten nach mittelalterlichem Rezept. Erschienen ist «Von Gänsen und beschwipsten Zwetschken» bei Bellings Books aus Kreuzlingen. Auf den ersten Blick wirkt das stattliche, gebundene Buch hochwertig. Doch einige Fotos sind unscharf und den Texten hätte ein sorgfältiges Redigieren gut getan.

Selina Göldi ist auch Austern nicht abgeneigt – und empfiehlt, diese pur, ohne Zitrone zu geniessen. Bild: PD

Viele Influencerinnen träumen vom eigenen Buch. Und Kochbücher mit schönen Bildern gibt es schon einige. Warum braucht es noch eins?

Selina Göldi: Ich bilde mir nicht ein, dass mein Buch die Welt verändert. Ich wollte bewusst ein unterhaltsames Buch machen, das leicht verdaulich ist in einer Welt, die düsterer geworden ist. Zudem will ich der wenig bekannten, aber landschaftlich sehr schönen Region, in der ich lebe, und der damit verbundenen Tischkultur ein Gesicht geben.

Was ist so reizvoll an der Region, die in Ihrem Buch in keinem Wort erwähnt wird?

Es ist ein Niemandsland in der Nähe von Dijon und Besançon, eine der strukturschwächsten Regionen Frankreichs, fast ohne Industrie, sehr rural. Als ob die Modernisierung nicht stattgefunden hätte. Wir wohnen bescheiden, ohne Zentralheizung, mit grossem Holzofen in der Küche wie anno dazumal. Es gibt viele Aussteiger in der Gegend – zu denen wir uns nicht zählen. Ein buntes Gemisch aus verrückten Leuten.

Wir kam es dazu, dass Sie auswanderten?

Mein Mann und ich sind oft nach Frankreich gefahren am Wochenende, oft mit dem Zelt. Dabei haben wir uns verliebt in die Region. Nach langer Suche haben wir uns ein Haus am Wasser gekauft, das wir selber restauriert haben. Wir waren angefixt, kamen nicht mehr los. Ich begann, kulinarische Workshops zu veranstalten. Lange pendelte ich zwischen Frankreich und der Schweiz hin und her. Seit drei Jahren wohne ich fix hier.

Das Zuhause von Selina Göldi: Hier weiht sie Feinschmeckerinnen und Gourmets in die französische Koch- und Esskultur ein.

War es schwierig, Kontakte in der neuen Wahlheimat zu knüpfen?

Das fällt mir nicht schwer. Ich bin ein «Schnorri», rede mit allen. Mit den Bauern, von denen ich das Fleisch beziehe, mit Winzern, Markthändlerinnen, Gästen. Ich besuche gern die «Vide Grenier», eine Art öffentliches Estrich-Ausleeren und Verkaufen am Strassenrand. Diese Flohmärkte sind in Frankreich gesellige Volksveranstaltungen.

Was finden Sie so toll am Landleben?

Ich bin auf einem Bauernhof in Salez aufgewachsen. Mein Urgrossvater hatte eine Beiz. Schon bei meiner Grossmutter und meiner Mutter sassen immer viele Leute am Tisch. Da komme ich her, das kenne ich.

Selina Göldi mit einem Busch Artischockenblättern. Die Stängel könne man schälen und essen. Bild: PD

Zu fast jedem Ihrer Rezepte empfehlen Sie Champagner, Wein oder Likör. Bekommt man da nicht ein Alkoholproblem?

Ich habe nie so viele kaputte Alkoholiker wie in der Schweiz gesehen. In Frankreich gehört der Alkohol zur Festkultur, aber man pflegt einen bewussten Umgang damit. Es ist kein Saufgelage.

Wie schaffen Sie und so viele Französinnen und Franzosen es, trotz Pain au Chocolat, Wein und Käse schlank zu bleiben?

Der ganze Alltag dreht sich in Frankreich ums Essen. Die Mahlzeiten werden regelmässig eingenommen. Der Zmittag ist heilig, mit Käse und Dessert nach dem Hauptgang. Viele Französinnen und Franzosen essen keinen Schrott. Sie legen Wert auf die Qualität der Zutaten und essen hier auf dem Land oftmals Gemüse aus dem eigenen Garten.

Selina Göldi präsentiert ihr Buch «Von Gänsen und beschwipsten Zwetschken» am 8. Juni von 14.30 Uhr bis 17 Uhr im Antiquitätengeschäft «Trudy & Vinz» in St.Gallen. Das Buch ist erhältlich bei Bellings Books.

