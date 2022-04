Im Mai findet in Bernhardzell ein grosses Klassentreffen statt

Generationentreffen Das grosse Wiedersehen: Im Mai findet in Bernhardzell ein Megaklassentreffen statt – mit dabei sind auch drei Generationen der Familie Krapf/Crose Hunderte von ehemaligen Schülerinnen und Schülern sowie Lehrpersonen und Hauswarte kommen im Mai in Bernhardzell zusammen. Am grossen Klassentreffen sind auch drei Generationen der Familie Krapf/Crose dabei. Sie erzählen, wie sie ihre Schulzeit erlebt haben. Michel Burtscher Jetzt kommentieren 13.04.2022, 05.00 Uhr

Drei Generationen der gleichen Familie, die in Bernhardzell in die Primarschule gegangen sind: Anita Crose, ihr Vater August Krapf und ihr Sohn Gian Luca Crose (von links). Bild: Andrea Tina Stalder (7. April 2022)

Es ist zwar schon sehr lange her, seit August Krapf in Bernhardzell die Schulbank gedrückt hat. Doch der 89-Jährige kann sich gut an seine Primarschulzeit im Dorf erinnern, weiss die Namen seiner Lehrer und Gspänli noch immer, kann einige Anekdoten erzählen. Krapf sagt:

«Unser Lehrer war gleichzeitig Leiter der Raiffeisenbank.»

Zudem sei er Organist bei der Kirche gewesen. «Er wurde aber nicht alt», weiss Krapf. Als er in der zweiten oder dritten Klasse war, sei der Lehrer verstorben. Während einer Sonntagsmesse, die er musikalisch begleitete. «Das war ein Schock.» Damals gab es in Bernhardzell nur zwei Lehrkräfte, einen Unter- und einen Oberlehrer. Das reichte, es war eine andere Zeit.

Einige gingen nach Amerika oder Thailand

Krapf sitzt in der Stube seiner Tochter Anita Crose (51) in Bernhardzell, mit dabei ist auch sein Enkel Gian Luca (17). Es sind drei Generationen der gleichen Familie, die alle zu unterschiedlichen Zeiten im Dorf in die Schule gegangen sind – und im Mai beim grossen Klassentreffen teilnehmen, das von der Musikgesellschaft Bernhardzell während des Festes «music4you» organisiert wird (siehe Box). August Krapf ist der älteste Teilnehmer, sein Enkel Gian Luca der jüngste.

Bernhardzell wird im Mai zur Festhütte An zwei Wochenenden im Mai findet auf dem Schulgelände in Bernardzell ein viertägiges Fest statt. Organisiert wird der Anlass mit dem Namen «music4you» von der Musikgesellschaft Bernhardzell. Das Eventprogramm beginnt am Freitag, 20. Mai, mit der «Ramba-Zamba-Party», an der die bekannte Band «Die Draufgänger» aus Österreich auftritt. Tickets dafür sind erhältlich im Vorverkauf unter eventfrog.ch. Am 21. Mai findet der Fürstenländische Kreismusiktag statt. Dabei wirken über 700 Musikantinnen und Musikanten aus den Vereinen der Umgebung mit. Sie stellen sich beim Wettspiel und in der Marschmusikkonkurrenz einer professionellen Jury. Die Konzertvorträge finden in der Mehrzweckhalle statt, die Marschmusikkonkurrenz auf der St.Gallerstrasse. Am Auffahrtstag, 26. Mai, werden die Musikveteraninnen und Musikveteranen aus dem Kanton St.Gallen empfangen. Zum Abschluss von «music4you» treffen sich am 27. Mai ehemalige Bernhardzeller Schülerinnen und Schüler beim Klassentreffen, um in vergangenen Zeiten zu schwelgen. Weitere Infos unter: www.kmt2022.ch. (mbu)

Es wird ein grosses Wiedersehen: Rund 930 Personen haben die Organisatoren angeschrieben, bei einigen sogar telefonisch nachgehakt. Ehemalige Schülerinnen und Schüler der Primarschule Bernhardzell sind eingeladen, dazu ehemalige und aktuelle Lehrerpersonen und Hauswarte. 250 wohnen noch hier, der Rest ist weggezogen. Nach Zürich, Basel oder ins benachbarte Ausland, nach Amerika, Australien oder Vietnam. Über 350 Personen haben sich bereits angemeldet, von nah und fern. Es könnten noch mehr werden: Der Anmeldeschluss ist am 22. April.

Schülerinnen und Schüler werden heute individuell abgeholt

Die drei Generationen der Familie Krapf/Crose sind in Bernhardzell geblieben beziehungsweise wieder hierher zurückgekommen – und sie haben einiges zu erzählen über ihre Primarschulzeit. Darüber, wie die Schule damals war und darüber, wie sie sich verändert hat. Anita Crose kann sich beispielsweise noch gut daran erinnern, dass sie damals immer nur die Tochter ihres – im Dorf sehr engagierten – Vaters gewesen sei oder die kleine Schwester ihrer älteren Geschwister. Darüber sei sie definiert worden. Gestört habe sie das aber nicht. Sie sagt:

«Ich konnte mich schon wehren.»

Als sie in die Schule gegangen sei, habe man den Lehrern noch gehorcht. «Wir hatten Respekt vor ihnen.» Wenn sie ihre Schulzeit mit jener ihres Sohnes vergleiche, dann falle ihr zudem auf, dass die Schülerinnen und Schüler heute viel mehr individuell abgeholt würden. Das sei eine gute Entwicklung. «Es sind ja nicht alle gleich weit.»

Grundsätzlich habe sie die Schulzeit in Bernhardzell aber trotzdem sehr positiv in Erinnerung, betont Anita Crose. Ähnlich äussert sich ihr 17-jähriger Sohn Gian Luca, bei dem die Primarschule noch nicht so weit zurückliegt. Es sei eine schöne Zeit gewesen, sagt er. «Wir hatten immer eine gute Klasse, einen engen Zusammenhalt, haben viel unternommen und erlebt zusammen.»

Bernhardzell war die «heile Welt»

Für ihn sei Bernhardzell immer eine heile Welt gewesen. «Es waren wirklich sehr anständige Klassen.» Das habe er gemerkt, als später Kolleginnen und Kollegen aus anderen Gemeinden von ihrer Zeit an der Primarschule erzählten. Das sei auch bei ihr so gewesen, sagt Anita Crose. Sie habe das nur schon beim Übertritt in die Oberstufe gemerkt.

«Man kommt raus aus der heilen Welt und muss nach Waldkirch.»

Anita Crose freut sich jedenfalls sehr, ihre Gspänli wieder zu treffen. «Ich bin sehr neugierig.» Von ihrer Klasse wohnt ausser ihr niemand mehr in Bernhardzell. Einige Schulkameradinnen und -kameraden habe sie seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. «Wir konnten damals noch wählen, ob wir nach Wittenbach oder Waldkirch in die Oberstufe wollen – dadurch hat sich unsere Klasse ein wenig verloren», sagt sie.

Darum finde sie es toll, dass dieses Fest organisiert werde – und sie ist sich sicher, dass es ein guter Abend wird. «Wenn wir Bernhardzeller etwas können, dann ist es Festen», sagt Anita Crose und lacht.

