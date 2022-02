Abstimmungskampf um Modul 1 der Sportwelt Gossau ist lanciert

Generationenprojekt «Es wird sicher noch Überzeugungsarbeit brauchen»: Der Abstimmungskampf um den Kredit zum Modul 1 der Sportwelt Gossau ist lanciert Am Montag haben Stadträtin Gaby Krapf-Gubser und Parlamentspräsident Florian Kobler die Abstimmungsvorlage zum ersten Modul der Sportwelt Gossau vorgestellt und dafür geweibelt. Für beide ist klar, dass die Erneuerung der Sportinfrastruktur der Stadt einen Mehrwert bringen wird. Michel Burtscher 28.02.2022, 18.03 Uhr

Neue Fussballfelder, neue Tribüne, neues Hallenbad: Das erste Modul der Sportwelt Gossau ist ein Generationenprojekt. Visualisierung: PD

Der Abstimmungskampf ist lanciert: Am 15. Mai entscheiden die Gossauer Stimmberechtigten an der Urne über den Kredit für das erste Modul der Sportwelt Gossau. Für insgesamt 56,07 Millionen Franken sollen im Gebiet Buechenwald in den nächsten Jahren ein neues Hallenbad, Fussballfelder, ein Tribünengebäude mit Turm, Leichtathletikanlagen sowie Spiel-, Bewegungs- und Begegnungsräume für alle Generationen gebaut werden.

Finanziell der grösste Brocken ist das Hallenbad mit Kosten von 27,57 Millionen Franken. Im Kredit inbegriffen sind zudem vorgezogene Elemente des zweiten Moduls der Sportwelt für 1,43 Millionen. Am Montag haben Stadträtin Gaby Krapf-Gubser und Parlamentspräsident Florian Kobler an einer Medienkonferenz die Abstimmungsvorlage präsentiert und gemeinsam dafür geweibelt.

Das grösste Infrastrukturprojekt in der Geschichte Gossaus

Gaby Krapf-Gubser, Stadträtin Gossau. Bild: PD

Sie könne ohne schlechtes Gewissen sagen, sagte Krapf, dass der Gossauer Stadtrat geschlossen hinter dem Projekt stehe. Man habe nun über zehn Jahre daran gearbeitet.

«Und wir sind guter Dinge, dass wir das Modul 1 erfolgreich ins Ziel bringen können, auch wenn es sicher noch Überzeugungsarbeit brauchen wird.»

Eine organisierte Opposition gegen die Vorlage ist derzeit indes noch nicht auszumachen.

Der Steuerfuss soll nicht erhöht werden für die Finanzierung des grössten Infrastrukturprojekts in der Geschichte der Stadt Gossau, wie Krapf abermals betonte. «Der Stadtrat ist überzeugt, dass das Modul 1 ohne Steuererhöhung realisiert werden kann.» Die Kosten seien zwar beträchtlich, Gossau habe in den vergangenen Jahren aber bereits 30 Millionen Franken für die Sportinfrastruktur zurückgelegt.

So sähe das neue Hallenbad von innen aus. Visualisierung: PD

Auch bei einen Nein müsste man investieren

Mit der Sportwelt Gossau könne die Attraktivität der Stadt gesteigert werden, so Krapf. Es entstehe ein Mehrwert – nicht nur für die Vereine, sondern auch für die breite Bevölkerung. Diese könne sich dort treffen, bewegen und verweilen. Zudem wies die Stadträtin darauf hin, dass man keine neuen Sportanlagen baue, sondern alte ersetze, die ihren Lebenszyklus erreicht hätten. Das bedeutet:

«Auch bei einem Nein zum Modul 1 hätten wir einen beträchtlichen Investitionsbedarf.»

Es müssten bei einer Ablehnung in den nächsten Jahren diverse Sanierungskredite beschlossen werden. In der Abstimmungsvorlage werden die Kosten dafür auf mindestens 42 Millionen Franken beziffert. «Das wäre aber Pflästerlipolitik und nicht eingebettet in ein durchdachtes Gesamtkonzept», betonte Krapf.

Exekutive und Legislative stehen geschlossen hinter dem Projekt

Florian Kobler, Präsident Stadtparlament Gossau. Bild: Benjamin Manser

Voll hinter dem Projekt steht nicht nur der Stadtrat, sondern auch das Stadtparlament. Es hat dem Kredit an der Sitzung vom Januar einstimmig zugestimmt. Das habe ihn sehr gefreut, sagte Parlamentspräsident Florian Kobler am Montag. Und weiter:

«Die gemeinsame Medienkonferenz zeigt, wie geschlossen die Exekutive und Legislative hinter dem Projekt stehen.»

Die vorberatende Kommission und das Parlament hätten das Modul 1 gründlich geprüft. «Sämtliche Fraktionen sind überzeugt davon.»

Es handle sich um ein durchdachtes und ausgewogenes Projekt, betonte Kobler. Und er hoffe, dass auch die Bevölkerung zu diesem Schluss komme und dem Modul 1 an der Urne zustimme. Ob sich diese Hoffnung erfüllt, wird sich am 15. Mai zeigen.