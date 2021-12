VBK sagt einstimig Ja zu 55-Millionen-Kredit für Sportwelt Gossau

Generationenprojekt Daumen hoch für die Sportwelt Gossau: Die vorberatende Kommission des Parlaments sagt einstimmig Ja zum 55-Millionen-Kredit für das erste Modul Ein Projekt, das in allen Punkten überzeuge: Die vorberatende Kommission beantragt, knapp 55 Millionen Franken für das Modul 1 der Sportwelt Gossau zu beschliessen. Das Stadtparlament entscheidet am 11. Januar darüber. 13.12.2021, 12.00 Uhr

Freuen sich offensichtlich auf die Sportwelt Gossau: die sieben Mitglieder der vorberatenden Kommission des Stadtparlaments. Bild: PD

Die vorberatende Kommission (VBK) des Gossauer Stadtparlaments unterstützt sämtliche Anträge des Stadtrates zum ersten Modul der Sportwelt Gossau – und zwar einstimmig. Die aus Mitgliedern aller Fraktionen bestehende VBK habe sich in drei Sitzungen mit der Baukreditvorlage befasst, heisst es in einer Mitteilung. Und weiter:

«Die Kommission beurteilt das Projekt als gelungen und sehr ausgereift.»

Die externen Planer und das städtische Hochbauamt hätten ein ausgewogenes Projekt vorgelegt, das in allen Punkten überzeuge.

Für das erste Modul der Sportwelt Gossau beantragt der Stadtrat einen Kredit von 54,6 Millionen Franken. Gebaut werden sollen im Gebiet Buechenwald ein neues Hallenbad, vier Fussballfelder und ein Halbspielfeld, eine Tribüne, Leichtathletikanlagen sowie Bewegungs- und Begegnungsräume. «All unsere Fragen zum Projekt, zur Finanzierung und zum Betrieb sind zur vollsten Zufriedenheit geklärt», wird VBK-Präsident Norbert Hug (Mitte) in der Mitteilung zitiert. Positiv sei auch, dass für das erste Modul 30 Millionen vorfinanziert seien und keine Steuerfusserhöhung nötig würde.

Abstimmung findet voraussichtlich im Mai 2022 statt

Mit dem ersten Modul der Sportwelt werden ausschliesslich vorhandene Anlagen durch Neubauten ersetzt. «Das Sportwelt-Projekt ist ein durchdachtes Gesamtkonzept und wird für Gossau echten Mehrwert generieren», so Hug. Für die VBK ist es gemäss Communiqué der «einzig sinnvolle Weg». Andernfalls müssten in den nächsten Jahren für die Sanierung der veralteten Anlagen in Einzelprojekten über vierzig Millionen Franken investiert werden.

«Damit würde Gossau keinen Mehrwert erhalten. Zudem müsste von Grund auf neu geplant werden, was mehrere Jahre dauern und zusätzliche Planungskosten verursachen würde.»

Für die VBK ist ebenso unbestritten, dass gewisse Anlageteile des zweiten Moduls der Sportwelt vorgezogen werden müssen. Für Spielwiese, Beachvolleyballfelder und die Offenlegung des Buechbaches sind gut 1,4 Millionen Franken beantragt. «Es ist aus finanziellen, ökologischen und betrieblichen Überlegungen sinnvoll, diese Anlagen zusammen mit dem ersten Modul zu realisieren», begründet Hug die Zustimmung der VBK. Das Gossauer Stadtparlament wird an der Sitzung vom 11. Januar 2022 über den Baukredit entscheiden. Bei Zustimmung wäre die Urnenabstimmung darüber am 15. Mai 2022 möglich. (sk/mbu)