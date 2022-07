Spielplätze auch für Grosseltern:Gossau arbeitet an neuem Konzept

Generationen Spielplätze auch für die Grosseltern: Nach einer Umfrage arbeitet die Stadt Gossau nun an einem neuen Generationenkonzept In Gossau sollen in den nächsten Jahren generationenübergreifende Spielplätze mit vielfältigen Spielmöglichkeiten entstehen. Derzeit sind viele Spielplätze aber eher auf kleine Kinder ausgerichtet. Rita Bolt 13.07.2022, 05.00 Uhr

Auch der beliebte Spielplatz Mooswies ist eher auf kleine Kinder ausgerichtet. Das soll sich in Zukunft ändern. Bild: Belinda Schmid

Der Spielplatz Mooswies ist ein gut besuchter Spielplatz in Gossau. Er bietet einiges an Spielgeräten: einen Sandhaufen, der mit einem Sonnensegel geschützt ist, eine Gigampfi, einen Kletterturm mit Rutsche, Federwippen, einen kleinen Balancierweg, ein Balanciergerät, einen grossen Balanceteller und mehr. Der Spielplatz verfügt über Grünfläche, die beispielsweise für Ballspiele genutzt werden kann.

Handelt es sich bei diesem Spielplatz um einen generationenübergreifenden Spielplatz? Diese Frage kann Stadträtin Helen Alder Frey weder mit Ja noch mit Nein beantworten. Die Balanciergeräte könnten auf jeden Fall von allen Generationen genutzt werden. Die meisten Spielgeräte seien aber eher auf kleine Kinder ausgerichtet.

Die Stadträtin sagt:

«Gold wert sind der Trinkwasserspender, die Schattenplätze, Sitzgelegenheiten und vor allem die öffentliche Toilette.»

Toiletten seien auf Spielplätzen eher selten anzutreffen. Direkt beim Spielplatz gebe es zudem genügend Parkplätze. Das sei mit ein Grund, warum der Spielplatz so gut frequentiert sei.

Verbesserungspotenzial erkennen

Die Stadt Gossau will in den nächsten Jahren generationenübergreifende Spielplätze realisieren. Zu diesem Zweck hat sie eine Umfrage lanciert. Interessierte konnten anonym mittels QR-Code an einer Umfrage teilnehmen. «Wir sind erfreut, dass so viele teilgenommen haben und an den Spielplätzen interessiert sind», sagt Helen Alder. Rückmeldungen gab es unter anderem zum Spielplatz Mooswies: Es fehlen Möglichkeiten für ältere Kinder und Jugendliche sowie Freiraum für die Grossen. Ein weiterer Wunsch ist ein Riesensandkasten mit Wasser. Allgemein sei er als sehr schöner Spielplatz beurteilt worden.

Stadträtin Helen Alder Frey. Bild: PD

«Die Spielplätze sollen Bewegungs- und Begegnungsorte sein. Das ist unser Ziel», sagt die Stadträtin. Deshalb erarbeitet die Stadt Gossau zusammen mit «Hopp-La, Generationen in Bewegung» ein Konzept, das aufzeigen soll, welche Spielplätze wie bestückt sind und was wünschenswert wäre. Das Konzept soll noch dieses Jahr fertiggestellt sein. Es soll eine Bestandesaufnahme sein. Teil der Umfrage war es auch, Verbesserungspotenzial zu erkennen. «Es ist nicht so, dass wir anhand dieses Konzepts Spielplatz um Spielplatz erneuern werden», erklärt Helen Alder. Vielmehr werde, wenn auf einem Spielplatz Sanierungs- und Unterhaltsarbeiten anfallen, genauer hingeschaut. Es werden keine neuen Posten im Budget für Spielplätze aufgenommen ohne konkretes Projekt.

Die kritischen Punkte der Umfrageteilnehmenden werden als Anregung aufgenommen. Beim Büel-Schulhaus sei beispielsweise mehrfach kritisiert worden, dass der Platz für Kleinkinder zu wenig biete (Schaukeln, Rutsche) und dass es kaum Schattenplätze habe und Sitzgelegenheiten sowie ein zugängliches WC fehlen würden. Explizit begrüsst worden sei der Pingpongtisch, der auch von Erwachsenen genutzt werden könne. «Es wurde deutlich, dass der Spielplatz gut und beliebt ist, so wurde er mehrmals als Lieblingsspielplatz genannt», erklärt die Vorsteherin des Departements Jugend Alter Soziales.

«Aus der Umfrage wurde auch deutlich, dass Littering ein Problem ist.»

Zum neuen Spielplatz beim Haldenbüel-Schulhaus habe es keine ausformulierten Rückmeldungen gegeben. Der mobile Pumptrack, der dort bis vor kurzem eingerichtet gewesen sei, sei wie im vergangenen Sommer nun auf der Bundwiese aufgestellt worden. Danach werde er nochmals an einem anderen Standort eingerichtet, bevor er über den Winter eingelagert werde. «Sollte sich in Arnegg eine Möglichkeit ergeben, würden wir ihn dort aufstellen. Bisher fehlt uns aber ein geeigneter Standort», sagt die Stadträtin.

Alle stadteigenen Spielplätze sind öffentlich

Im Konzept werden alle Gossauer Spielplätze erfasst: Es gibt zehn Kindergarten-, zehn Schulhaus- und neun öffentliche Spielplätze. Alle frei zugänglichen Kindergarten- und Schulhausspielplätze dürfen benutzt werden, diese seien öffentlich. Gut besucht seien die Aussenplätze der Schulhäuser. Die meisten Spielplätze seien allerdings auf Kleinkinder ausgerichtet. «Für ältere Kinder oder Erwachsene sind sie weniger interessant», sagt Helen Alder. Das hätten auch die Quartierspaziergänge 2017 gezeigt. Generationenübergreifende Spielgeräte wären beispielsweise Pingpongtische, Wasserspiele, Geduldsfaden, Wackelspiele, Balancierwege und viele mehr.

74 Prozent der Teilnehmenden an der Umfrage sind zwischen 21 und 50 Jahre alt, neun Prozent zwischen 66 und 80 Jahre, acht Prozent zwischen 51 und 65 Jahre, sechs Prozent zwischen 16 und 20 Jahre, drei Prozent zwischen 12 und 15 Jahre.