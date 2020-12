Generationen-Serie Wie der Vater, so der Sohn: Stefan und Pascal Kölbener stehen Schulter an Schulter in der Backstube in Horn

Seit zwei Jahren arbeiten Stefan und Pascal Kölbener zusammen. Noch ist der Vater der Chef der gleichnamigen Bäckerei und Konditorei, aber eines Tages wird der Sohn den Familienbetrieb übernehmen. Ein Besuch in der Backstube in Horn. Mirjam Bächtold 04.12.2020, 17.00 Uhr

Vater und Sohn Kölbener produzieren derzeit viele Grittibänze. Bild: Tobias Garcia (3. Dezember 2020)

Zehn, maximal 15 Sekunden: Länger braucht Stefan Kölbener nicht, um einen Grittibänz zu formen. Vor dem 6. Dezember wandern rund 2000 Teigmännchen in verschiedenen Grössen in der Backstube in Horn in den Ofen. Normalerweise wären es etwa doppelt so viele, aber wegen der Coronaschutzmassnahmen haben viele Firmen und Schulen auf Bestellungen verzichtet. Schulter an Schulter arbeiten Stefan Kölbener und sein Sohn Pascal in der Backstube.

Wie die Eltern Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dieses bekannte Sprichwort meint, dass ein Kind Eigenschaften und Verhaltensweisen der Eltern übernimmt. In einer losen Serie porträtiert die «Tagblatt»-Stadtredaktion Familien, in denen ein Kind dasselbe macht wie die Mutter oder der Vater – beruflich, politisch, gesellschaftlich, sportlich oder künstlerisch. (red.)

Während der Jüngere den Teig durch die Ausrollmaschine laufen lässt, gibt sein Vater den ausgerollten Teig in eine Presse, wo er in gleichmässige Stücke geschnitten wird. So muss nicht für jeden Grittibänz der Teig einzeln abgewogen werden. Die Chocolaterie Kölbener wurde 1956 von Stefan Kölbeners Eltern gegründet, damals unter dem Namen Bäckerei Konditorei Kölbener. Seit 64 Jahren ist die Bäckerei und Konditorei also in Familienhand, mit Pascal Kölbener ist die dritte Generation in den Betrieb eingestiegen.

Zuerst eine Lehre im Sportgeschäft absolviert

Der 27-Jährige wollte nicht immer in die Fussstapfen seines Vaters treten. Profiskifahrer oder Sportlehrer waren in der Jugend seine Berufswünsche. Nach der Schule absolvierte er dann aber zuerst in einem Sportgeschäft eine Lehre im Verkauf. Pascal Kölbener sagt:

«Aber das gefiel mir nicht so gut. Die Arbeit in der Backstube hatte ich ja früher täglich mitbekommen und fand sie spannender.»

Vater und Sohn in der Backstube. Bild: Tobias Garcia (3. Dezember 2020)

Er absolvierte noch eine Zusatzlehre als Bäcker mit der Fachrichtung Konditor-Confiseur. Danach sammelte er in verschiedenen Konditoreien Erfahrung. Er sagt:

«Es ist in jeder Bäckerei-Konditorei ein bisschen anders. Die Arbeit ist sehr vielseitig und es gibt jeden Tag neue Herausforderungen.»

Sein Vater war überrascht über den Sinneswandel. «Aber ich freue mich natürlich, dass er ins Geschäft eingestiegen ist.»

Eines Tages will er den Betrieb übernehmen

Seit zwei Jahren arbeitet Pascal Kölbener in der Backstube mit und hat vor, das Geschäft eines Tages zu übernehmen. Noch ist aber sein Vater der Chef, wie er ihn hier auch anspricht, so wie alle anderen Mitarbeiter. Er scherzt:

«Wenn ich Chef rufe, hört er mich bestimmt.»

Stefan Kölbener ist Inhaber und Geschäftsführer, doch sein Sohn übernimmt als Stellvertreter und als Fachleiter Konditorei-Confiserie Verantwortung.

Derzeit werden im Akkord Grittbänzen produziert. Bild: Tobias Garcia

«Wenn ich aber etwas Neues vorhabe, mache ich das nicht im Alleingang, sondern zeige meinem Vater erst einen Versuch», sagt der Junior. Nicht immer sind sie einer Meinung. Bei einer neuen Schokoladenserie etwa hat sich der Sohn durchgesetzt. «Meine Vorschläge seien altmodisch, hiess es», sagt der Vater schmunzelnd.

Traum vom eigenen Café verwirklicht

Stefan Kölbener hat den Betrieb 1990 von seinen Eltern übernommen. Auch er hat davor in anderen Bäckereien in der ganzen Schweiz gearbeitet. Der 58-Jährige sagt:

«Mein Wunsch war immer, mich selbstständig zu machen, am liebsten mit einem Café neben der Konditorei.»

Diesen Traum hat er mit dem Café Pelikan und der Chocolaterie am Klosterplatz in St.Gallen verwirklicht.

Mittlerweile hat die Chocolaterie Kölbener vier Standorte: Am Hauptstandort in Horn befinden sich Backstube, Konditorei und Confiserie, in Arbon gibt es nebst dem Verkaufsladen ebenfalls ein Café und 2016 hat die Familie die Chocolaterie am Klosterplatz von der Maestrani übernommen. «Ich schätze den Kontakt zu den Besuchern im Café und finde es spannend, auf die individuellen Wünsche einzugehen», sagt Stefan Kölbener.

Vater und Sohn sind im richtigen Beruf angekommen

Ausgefallene Kundenwünsche sind auch für Sohn Pascal eine spannende Herausforderung. Kürzlich hat eine Frau bei ihm eine Fotokamera aus Schokolade bestellt. «Dafür gibt es keine Gussformen, da heisst es kreativ sein.» Nach einer Vorlage hat er die Kamera aus Schokolade geschnitzt und geformt.

Am Ende liegen die Grittibänzen im Laden. Bild: Tobias Garcia (3. Dezember 2020)

Wie sein Vater hat auch Pascal Kölbener das Gefühl, im richtigen Beruf angekommen zu sein. Das frühe Aufstehen macht ihm nichts aus: «Als Konditor muss ich ja erst um 5 Uhr anfangen. Und ich habe schon um 14 Uhr Feierabend», sagt er und wendet sich wieder den kleinen Teigmännern zu, die in den Ofen müssen.