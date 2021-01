GENERATIONEN-SERIE Wenn Mutter und Tochter auch Geschäftspartnerinnen sind: Diese beiden St.Gallerinnen verkaufen Schönheit Stehen Caroline Studer und Jenny Magerl morgens im Bad, pflegen sie ihre Haut mit Produkten, die sie selber hergestellt haben. Die Kosmetikfirma Mila d'Opiz besteht seit 1938 und war noch nie in Männerhand. Diana Hagmann-Bula 25.01.2021, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verkaufen ihre Cremen auf der ganzen Welt: Caroline Studer und Jenny Magerl vom St.Galler Kosmetikunternehmen Mila d'Opiz. Bild: Ralph Ribi

Beide haben dieses ansteckende Lachen, prägnante Brauen, blaue Augen. «Meine haben noch etwas Grün drin», korrigiert Jenny Magerl. Beide lieben schwarze Kleidung, sind temperamentvoll, brauchen morgens früh aber ihre Ruhe. Und beide cremen sie dann im Bad ein, was sie selber produzieren: Kosmetikprodukte, made in St.Gallen. Mila d'Opiz heisst die Marke, hinter der Jenny Magerl und Caroline Studer stehen. Die Tochter ist zuständig fürs Marketing, die Mutter Geschäftsführerin.

Caroline Studers Grossmutter, eine Trognerin, hatte das Unternehmen 1938 gegründet. Sie litt unter ihrer Problemhaut, versuchte viele Crèmen, keine brachte Besserung. Deshalb begann sie, zusammen mit Pharmazeuten selber zu tüfteln. Heraus kam eine Hormoncrème, mit der sie fortan von Tür zu Tür ging. Ihre Hautprobleme war sie los, dafür hatte sie nun ein Geschäft. Heute stellt die Firma für ihre Eigenmarken Mila d'Opiz und Derma Science mehr als 150 Produkte her und exportiert über 85 Prozent der Ware in rund 40 Länder. Weltweit. Caroline Studer sagt:

«Asien ist ein grosser Markt. In Iran kennt jedes kleine Kind unsere Marke.»

In der Schweiz verhält es sich anders. Die St.Galler Kosmetik gibt es nur in einem Fachgeschäft in der Stadt zu kaufen. Mila d'Opiz beliefert Kosmetikerinnen, Spas und Schönheitskliniken. Ein Onlineshop sowie die Präsenz auf Instagram und Facebook sollen den Namen auch hier wieder geläufiger machen. Beides Aufgaben von Jenny Magerl, 24 Jahre alt, seit 2018 im Betrieb.

Eigentlich wollte sie Profitennisspielerin werden

Die Firma war seit der Gründung noch nie in Männerhand. Sie steht mit international prämierten Produkten wie The Skin Whisperer für Innovation, aber eben auch für regionale weibliche Wirtschaftsgeschichte. Nach der Grossmutter übernahm Silvia Studer, Caroline Studers Mutter, die Führung, obwohl sie lieber Ärztin geworden wäre. Auch Caroline Studer gelangt über Umwege in den Betrieb. Sie liess sich zur Lehrerin ausbilden. «Mein Protest, weil ich nicht Tennisprofi werden durfte», sagt sie. Schliesslich studiert sie Wirtschaft an der Universität St.Gallen, später als zweifache Mutter berufsbegleitend Psychologie. Dann arbeitet sie ein erstes Mal im Familienbetrieb. 2008 kehrt Studer nach erneuten Wanderjahren zurück, ist für Personal und Einkauf zuständig. 2014 übernimmt sie die Geschäftsführung.

Wie die Eltern Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dieses bekannte Sprichwort meint, dass ein Kind Eigenschaften und Verhaltensweisen der Eltern übernimmt. In einer losen Serie porträtiert die «Tagblatt»-Stadtredaktion Familien, in denen ein Kind dasselbe macht wie die Mutter oder der Vater – beruflich, politisch, gesellschaftlich, sportlich oder künstlerisch. (red.)

«Wenn ich 60 bin, muss sich Jenny entscheiden, ob sie ihre Zukunft in der Firma sieht oder nicht. Wir haben dann sicher noch fünf Jahre Zeit, den Übergang optimal vorzubereiten», sagt sie. Gerade arbeiten die beiden eine neue Strategie für den amerikanischen und europäischen Markt aus. Magerl sagt:

«Wir harmonieren gut, wir ergänzen uns. Meine Mutter ist dynamisch, ich bin geduldig. Von Vorteil ist, dass wir die Interessen verschiedener Altersgruppen abdecken.»

Sie hat ursprünglich eine Lehre im Detailhandel gemacht, mit Schwerpunkt Beratung im Premium-Sportbereich. «Weil ich Menschen mag», sagt sie. Nach der Lehre arbeitet Magerl in einem Sportgeschäft, übernimmt später eine Filiale, dann die Ostschweiz-Verantwortung in der Sparte Golf. Nach Umstrukturierungen gefällt ihr das Klima nicht mehr, sie kündigt. Ihre Mutter hilft ihr, einen neuen Job zu finden. «Lange haben wir gar nicht daran gedacht, dass ich schon bei Mila d'Opiz einsteigen könnte», erzählt Magerl. Als eine Stelle im Familienbetrieb frei wird, geht es plötzlich schnell. Und nun schliesst Magerl bald den Lehrgang als Marketingleiterin ab.

Auf lustiger Hanftour

Mutter und Tochter geniessen die gemeinsamen Essen oder Spaziergänge über Mittag. Tönt harmonisch, gibt es nie Unstimmigkeiten?

«Natürlich sagen wir uns auch die Meinung, richtig laut wird es aber nie. Länger als fünf Minuten können wir nicht böse aufeinander sein.»

Sagen sie und lachen verschmitzt. Lieber setzen sie «verrückte Ideen» um. Treue US-Kunden hätten mehrmals ein hochkonzentriertes Hanföl gewünscht, das gegen Akne wirke. Also sind die beiden zu einem Hanfproduzenten in Züberwangen gefahren. Ein paar Pflanzen haben sie für erste Versuche gleich in den Wagen gepackt. Doch bevor sie sie im Labor ablieferten, kehrten sie unterwegs in einem Restaurant ein. «Erst als wir wieder eingestiegen sind, haben wir gemerkt, dass wir mit der aussergewöhnlichen Fracht neben einem Polizeiposten parkiert haben», sagt Caroline Studer. Tochter und Mutter testen neue Produkte stets selber aus. Eine Creme aus der Derma-Science-Linie etwa brannte Jenny Magerl auf der Haut. Sie meldete die Beobachtung im Labor. Die Wissenschafterinnen forschten nach und bestätigten, dass diese Nebenwirkung bei zwei von 100 Personen auftreten kann. «Also ersetzten sie den Rohstoff.»

Viel Bewegung, immer mit Hund

20 Prozent weniger Umsatz habe 2020 wegen Corona eingebracht, heisst es. Malaysia und diverse andere Länder hätten sich total abgeschottet. «Da bekamen wir nicht einmal mehr einen Brief rein.» Lieferungen nach Taiwan hätten sechs Wochen gedauert statt wenige Tage. Und kurz nach Silvester erkrankte der erste von den 55 Mitarbeitern an dem Virus, er steckte 11 weitere Angestellte an. «Nun sind alle wieder gesund, zum Glück», sagt Caroline Studer. Auch wenn sie mit Kosmetik Geld verdient: Cremen würden helfen, den Alterungsprozess zu verlangsamen, sagt sie. «Schönheit aber kommt von innen.» Tochter Jenny pflichtet ihr bei: Wer zufrieden mit sich und seinem Leben sei, strahle das aus. Beide bevorzugen sie natürliches Make-up, helfen lieber mit ausgewogener Ernährung und viel Bewegung nach. Jenny Magerl spaziert, wandert und fährt Velo, Caroline Studer joggt und spielt Golf. Die Mutter sagt:

«Bewege ich mich nicht, bin ich nicht auszuhalten. Schon in der Schule nannten sie mich einen Zappelphilipp. Auch deshalb hatten wir als Familie stets einen Hund»

Im Frühling ist ihr letzter Hund gestorben. Seit 27 Jahren ist Studer nun zum ersten Mal ohne Tier. Tochter Jenny besitzt zwei Katzen: «Sie machen aber Sitz wie ein Hund.» Wie sie sich wohl in vier Jahren entscheiden wird, fragt man sich, während man ihr zuhört. Urgrossmutter Mila hätte bestimmt grosse Freude, wenn die Firmengeschichte fortgesetzt würde. Wiederum von einer Frau.