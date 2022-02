Lautsprecher: Im Hifi-Studio St.Gallen steht ein Wechsel an

Generationen-Serie Seit 50 Jahren führen sie das Hifi-Studio in der St.Galler Altstadt – bald übergibt das Ehepaar Inauen an seine Tochter Vater Herbert und Tochter Olivia Inauen arbeiten seit vielen Jahren Seite an Seite in ihrem Fachgeschäft. Ihre Tochter ist dadurch mit Musik aufgewachsen. Rita Bolt Jetzt kommentieren 09.02.2022, 05.00 Uhr

Gabi Inauen (vorne) mit ihrem Mann Herbert und Tochter Olivia Inauen: Gemeinsam führt die Familie das Hifi-Studio Inauen in St.Gallen. Bild: Belinda Schmid

«Wie viel Klang hätten Sie gerne?», fragt Gabi Inauen freundlich und führt die Kundin in einem Blitzkurs in die Welt der Klänge ein. Sie drückt verschiedene Knöpfe auf einem kleinen Mischpult und zeigt anhand von verschiedenen Lautsprechern, wie sich der Klang der Musik verändert.

Aus Lautsprechern ertönt ein klassisches Lied. Bei einer guten Anlage ist die Orgel im Orchester klar und deutlich zu hören. Bei einem schlechteren Lautsprecher ist die Orgel kaum herauszuhören. «Wir verkaufen hier Klänge», sagt die 69-Jährige. Sie und ihr Mann Herbert haben ihr Hifi-Studio in St.Gallen vor fast 50 Jahren eröffnet.

«Ich bin mit Musik aufgewachsen»

In naher Zukunft werden sie es ihrer Tochter Olivia überlassen, die sich seit dem Teenageralter mit der Klangwelt und den Klangbildern beschäftigt. «Ich bin mit Musik aufgewachsen», sagt die 38-Jährige. Sie hätten zu Hause immer viele Musikanlagen gehabt. Ihr Vater habe viel ausprobiert und herumgeschraubt. Wenn sie Musik hören wollte, habe jeweils bestimmt ein «Käbeli» gefehlt, erzählt sie lachend. Dies habe sie zwar genervt, aber ein grosses Problem sei das nicht gewesen; sie habe dann selber ein Kabel organisiert und gelötet.

Der Vater und die Tochter sind schon viele Jahre ein Team; ein Dream-Team, wie Mutter Gabi Inauen sagt. Sie habe ihren Vater immer begleitet, wenn er eine Musikanlage verkauft hatte und diese installieren ging. «Es ist wichtig, dass die Lautsprecher in einem Raum optimal positioniert werden», sagt die Fachfrau. Lautsprecher dürften beispielsweise nie diagonal zueinander und Regallautsprecher nie auf den Boden gestellt werden.

An Hochzeiten singen

Herbert Inauen ist seit jeher ein Musikfan. Zu seinen Lieblingsbands gehören die Beatles, er mag aber auch klassische und Jazzmusik. Ein Instrument spielt er hingegen nicht. Er ist gelernter Radio- und Fernsehelektriker. Olivia Inauen hat Romanistik und Englisch studiert und unterrichtet in einem Teilpensum an der Kantonsschule am Burggraben.

Auch sie liebt die Musik. Sie singt mit ihrem Lebenspartner im Duett an Hochzeiten.

«Nur für Bekannte oder Freunde.»

Früher habe sie in verschiedenen Chören mitgesungen. Kein Wunder also, dass ihr der Klang der Musik wichtig ist. Sie arbeitet schon heute 100 Prozent in Hifi-Fachgeschäft mit.

Alle drei sind Chef

Wer ist der Chef oder die Chefin? Im Moment seien es noch alle drei: Mutter, Vater und Tochter. In absehbarer Zeit wird Olivia Inauen die alleinige «Klangchefin» sein. «Die Arbeit hier darf nicht unterschätzt werden», sagt sie anerkennend. Deshalb wird Herbert Inauen seine Tochter bei den Installationen künftig begleiten und unterstützen.

«Man kauft nur zweimal im Leben eine gute Musikanlage», sagt Gabi Inauen. Bild: Belinda Schmid

Kunden sind hauptsächlich Privatpersonen, die Wert auf einen guten Klang legen, wenn sie Musik hören. «Man kauft nur zweimal im Leben eine gute Musikanlage», weiss Gabi Inauen aus Erfahrung. Nachhaltigkeit sei ein wichtiges Thema bei ihnen. «In unserer Branche wird Nachhaltigkeit kaum thematisiert», sagt Olivia Inauen. Defekte Geräte, die bei Inauens gekauft wurden, werden in der eigenen Werkstatt wieder klangtüchtig gemacht – auch von Olivia Inauen.

Mit Qualität durchsetzen

Im Hifi-Studio an der Webergasse können einige Lautsprecher und Musikanlagen – Plattenspieler und CD-Player – getestet werden. Im oberen Teil, eingerichtet mit einem schwarzen Sofa, sind die etwas günstigeren Modelle untergebracht. Im hinteren Teil stehen ein rotes Sofa und die etwas teureren Anlagen.

Wie kann sich ein kleines Geschäft gegen die grossen Elektronikanbieter durchsetzen? «Mit Qualität», antwortet Herbert Inauen.

«Anlagen, wie wir sie hier verkaufen, bekommt man nicht in den Grossmärkten.»

Es gebe immer noch viele Menschen, die es schätzen, klangvolle Musik zu hören, sagt die junge Chefin.

