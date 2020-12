GENERATIONEN-SERIE Wie der Vater, so der Sohn: Heini und Oskar Seger verbindet das Ingenieur-Gen – und das Faible für Politik Als Oskar Seger als Kind auf Baumaschinen kletterte, wusste er noch nicht, dass er eines Tages das Ingenieurbüro übernehmen würde, das sein Vater vor 21 Jahren gegründet hat. Noch leiten sie es gemeinsam und ergänzen sich gegenseitig. Eine weitere Gemeinsamkeit des Vater-Sohn-Gespanns ist die Politik. Mirjam Bächtold 28.12.2020, 05.00 Uhr

Oskar (links) und Heini Seger im Büro ihres Unternehmens. Seit 2019 führen Sohn und Vater die Seger Ingenieure GmbH gemeinsam.

Bild: Arthur Gamsa (11. Dezember 2020)

Schon als kleines Kind durfte Oskar Seger seinen Vater Heini auf Baustellen begleiten. Es war für ihn das Grösste, wenn er auf eine der Baumaschinen klettern und im Führerhäuschen sitzen konnte. Die Begeisterung für den Beruf des Bauingenieurs, den auch sein Vater ausübt, blieb auch im Schulalter bestehen. Oskar Seger sagt:

«Es hat mich fasziniert, etwas zu erschaffen, etwas, an dem man sieht, was man geleistet hat.»

Nach der Schule absolvierte er deshalb eine Lehre als Bauzeichner. Bewusst wählte er als Lehrbetrieb nicht die Firma seines Vaters. «Es war gut, einen anderen Betrieb kennen zu lernen», sagt er.

Wie die Eltern Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dieses bekannte Sprichwort meint, dass ein Kind Eigenschaften und Verhaltensweisen der Eltern übernimmt. In einer losen Serie porträtiert die «Tagblatt»-Stadtredaktion Familien, in denen ein Kind dasselbe macht wie die Mutter oder der Vater – beruflich, politisch, gesellschaftlich, sportlich oder künstlerisch. (red.)

Erfahrungen in Zürich gesammelt

Als Oskar Seger in den Familienbetrieb einstieg, den sein Vater 1999 als Einmannbetrieb gegründet hatte, war das für Heini Seger eine Freude. «Ich habe nie irgendwelche Erwartungen an ihn gestellt. Aber es ist natürlich schön zu wissen, dass ich für die Firma in meinem Sohn einen guten Nachfolger gefunden habe», sagt der 63-Jährige.

Trotzdem verliess Oskar Seger den Betrieb nach dem Bauingenieurstudium nochmals für drei Jahre, um in einem Ingenieurbüro in Zürich weitere Erfahrungen zu sammeln. Er sagt:

«Zürich ist der Dreh- und Angelpunkt der Baubranche. Hier konnte ich auf grösseren Baustellen mitarbeiten.»

Gegenseitig voneinander profitieren

Seit 2019 führen Heini und Oskar Seger die Firma nun gemeinsam. Zwei Gründe zogen den Sohn zurück nach St.Gallen. Einer davon war das Olma-Grossprojekt mit der Überdeckung der Autobahn und der neuen Halle 1, an dem die Seger Ingenieure GmbH beteiligt ist und an dem Oskar Seger nun ebenfalls mitwirkt. «Zum anderen ist das Ziel, dass ich eines Tages die Firma übernehme und das soll in einem Prozess geschehen, nicht mit einem Schlag», sagt der 30-Jährige.

Der Familienbetrieb profitiert von der jahrelangen Erfahrung Heini Segers. «Das ist genauso wichtig wie neue Methoden und Normen», sagt Oskar Seger. Und sein Vater fügt hinzu:

«Oskar bringt das Neue, das Moderne ins Unternehmen. Wir ergänzen uns gut.»

«Unsere Bauten sind wie Geschichtsbücher voller Erinnerungen»

Doch was, wenn die Erfahrung des Vaters nach dessen Pensionierung fehlt? «Ich werde immer hier sein für Rat. Ich liebe meinen Beruf so sehr, dass ich wahrscheinlich noch lange nicht aufhören werde», sagt Heini Seger. Es ist die Befriedigung, Jahre nach der Arbeit noch sehen zu können, wie viel Herzblut und Schweiss man investiert hat, welche den beiden Ingenieuren grosse Motivation gibt.

«Wir sehen Details am Bau und erinnern uns, wie wir dafür im Team eine Lösung gefunden haben. Das ist wie ein Geschichtsbuch unserer Arbeit, an die wir uns erinnern können», sagt Oskar Seger.

Zwei Segers im St.Galler Stadtparlament

Heini Seger ist nicht nur beruflich ein Vorbild für seinen Sohn Oskar, sondern auch politisch – und das, obwohl sie nicht in derselben Partei sind. Heini Seger war von 2005 bis 2018 Mitglied des Stadtparlaments für die SVP, sein Sohn sitzt seit 2017 für die FDP im Parlament.

«Ich habe die Politik meines Vaters live erlebt im Parlament. Ich bin stolz auf ihn, er hat unabhängig der Parteizugehörigkeit lösungsorientiert gearbeitet, es stand für ihn stets die Sache im Vordergrund», sagt Oskar Seger. Das sei auch für ihn wichtig.

Heini Seger sass von 2005 bis 2018 für die SVP im St.Galler Stadtparlament. Bild: Hanspeter Schiess (17. Januar 2017)

Heini Seger sei eher «durch Zufall» in die Politik gerutscht, wie er es nennt. Nachdem er 1980 spontan an einer Versammlung der FDP teilgenommen hatte, wurde er kurz darauf ein Mitglied. Erst Anfang der Nullerjahre wechselte er zur SVP, die damals im Stadtparlament noch jung war.

Rat des Vaters ist auch in der Politik gefragt

Beide respektieren die politischen Einstellungen des anderen, aber Sprüche sind natürlich vorprogrammiert. Etwa, der Sohn habe seinem Vater im Parlament abschauen können, wie er abstimmen müsse, da er schräg hinter ihm sass.

Manchmal fragt Oskar Seger seinen Vater auch politisch um Rat. Nicht, wie er sich entscheiden soll, aber wenn es darum geht, wie er strategisch vorgehen soll. «Es freut mich, dass er so wie ich sachpolitisch unterwegs ist», sagt Heini Seger.

«Schliesslich geht es darum, Kompromisse zu schmieden und Lösungen zu finden.»