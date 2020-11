«Genauso wie Finnenbahnen und Vitaparcours»: Die Stadt St.Gallen soll Biketrails unterhalten, fordert ein Stadtparlamentarier Louis Stähelin sitzt nicht nur häufig im Velosattel, sondern für die CVP auch im St.Galler Stadtparlament. Er fordert nun vom Stadtrat ein koordiniertes Vorgehen zum Thema Biking. Denn in den Wäldern tummelten sich immer mehr Biker – und das bereitet ihm Sorgen. Sandro Büchler 05.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Biker fetzt auf dem Waldegg-Trail durch den Wald. Es ist aktuell die einzig legale Bikepiste rund um St.Gallen. Bild: Benjamin Manser (14. Oktober 2019)

«Laissez-fair oder mit Konzept?» betitelt CVP-Stadtparlamentarier Louis Stähelin seine Einfache Anfrage, mit der er sich an den Stadtrat wendet. Stähelin schreibt darin, dass die Naherholungsgebiete rund um St.Gallen von Sporttreibenden, Spaziergängern und Ruhesuchenden intensiv genutzt werden – praktisch zu allen Tages- und Nachtzeiten.

«Während des Corona-Lockdowns verstärkten sich diese Aktivitäten besonders auch im Wald spürbar.»

Insbesondere Bikerinnen und Biker seien immer häufiger unterwegs, so Stähelin. Begünstigt durch das Aufkommen von E-Bikes gäbe es praktisch kein Gelände mehr, das nicht befahren werde. Dies habe negative Folgen, der Druck auf Flora und Fauna nehme zu und führe immer wieder zu Konflikten unter den Anspruchsgruppen.

Waldegg-Trail reiche beim weitem nicht aus

CVP-Stadtparlamentarier Louis Stähelin Bild: PD

Am Telefon sagt Stähelin: «Ich bin ein passionierter Biker, fahre gern im Wald.» Das Gelände in St.Gallen sei hervorragend zum Biken geeignet. Doch herrsche völliger Wildwuchs. Er kenne die Situation in Zürich. «Dort hat man die Problematik mit den Bikern viel früher erkannt, aber auch das Potenzial gesehen.» So gebe es inzwischen rund um die Limmatstadt mehrere Bikepisten.

Stähelin möchte auch für St.Gallen ein gut ausgebautes Bikenetz. Der Waldegg-Trail, der enorm stark genutzt werde und alleine durch Freiwilligenarbeit gebaut wurde, reiche nicht aus. Denn wegen dem mangelhaften Angebot würden sich Biker hier anhand von Apps immer wieder neue Wege durch den Wald suchen. Dass die Polizei deshalb aber Kontrollen im Wald durchführt, brauche es sicher nicht. Stähelin sagt klar:

«Das ist eine Kapitulation der Verwaltung.»

Vielmehr brauche es mehrere legale Pisten mit einem Nutzungskonzept. Diese würden laut dem Ingenieur die Fahrten querwaldein verringern und kanalisieren. Hier sieht Stähelin den Stadtrat in der Pflicht. «Will er die Entwicklung proaktiv zum Schutz des Grünen Rings in die Hand nehmen oder überlässt er diese weiterhin ihrem Schicksal?»

Der Verein Funpark betreibt und baut den Waldegg-Trail im Stueleggwald oberhalb von St.Georgen in Eigenregie. Legal, wohlgemerkt. Bild: Benjamin Manser (9. August 2020)

Die Stadt muss in den Augen von Stähelin Biketrails unterhalten: «Genauso wie Finnenbahn und Vitaparcours, die ebenfalls öffentlich zugänglich sind und der Stadtbevölkerung als sportliche Betätigung im Freien dienen.»

Schwere E-Bikes zerstören die Natur zusätzlich

Der Parlamentarier ortet bei Bikern aber auch viele Unklarheiten. Und wünscht sich mehr Informationen. Er möchte wissen, «wo darf ich fahren, wo nicht.» Eine Anlaufstelle sei in seinen Augen deshalb hilfreich. Eine solche könne auch klären, inwiefern E-Bikes auf Trails und Waldwegen zugelassen sind.

Denn Stähelin setzt Fragezeichen hinter den Boom der elektrisierten Fahrräder.

«Die sind wie ein Töff und so sind auch Menschen unterwegs, die nicht so fit sind.»

Ein Mountainbike ohne Motor wiege etwa zehn Kilogramm. Ein E-Bike gut und gern das Doppelte. «Die schweren Gefährte zerstören die Natur zusätzlich.»