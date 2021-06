Gemüseanbau «Die Krähen sind schlimmer als der Regen»: Wie die Bauernfamilie Troxler in Untereggen mit dem nassen Wetter umgeht Der Sommer ist feucht und kühl. Welche Folgen hat das für Gemüsebauern? Ein Besuch auf dem Hof der Familie Troxler in Untereggen, die Tür an Tür mit Schwalben, Bibern und Turmfalken lebt. Melissa Müller 11.06.2021, 05.00 Uhr

Willi Troxler junior und seine Mutter Anita Troxler vor ihrem Schlossguet in Untereggen inmitten eines Feldes von Pfingstrosen. Bild: Reto Martin

Wer zu den Pfingstrosen will, muss schwitzen. Die prächtigen Blumen wachsen an einem Steilhang auf dem Hof der Familie Troxler in Untereggen – nicht zu verwechseln mit den Troxlers in Goldach, die Beeren anbauen. Anita Troxler und ihr Sohn Willi erklimmen den Hügel mühelos und bahnen sich den Weg zwischen Tausenden von Blütenknospen. «Eigentlich müssten die Pfingstrosen schon seit zwei Wochen blühen. Die Kundinnen am Bauernmarkt fragen danach», sagt die Bäuerin. Doch in diesem kühlen, nassen Sommer machen die kugelrunden Knospen keine Anstalten, sich zu öffnen.

Ameisen und Marienkäfer krabbeln auf den rosafarbenen und roten Kugeln. «Wir freuen uns an den vielen Insekten», sagt Willi Troxler junior und reisst eine Ackerwinde aus: Dem lästigen Unkraut müsse man so früh wie möglich den Garaus machen. «Sonst würde es die ganze Pfingstrosenkultur im Nu überwuchern.»

Die Pfingstrosen sind nicht die einzigen Spätzünder nach dem regenreichen Mai. Laut Rolf Künzler, Leiter Fachstelle Gemüse und Beerenanbau am landwirtschaftlichen Zentrum in Salez, sind auch Erdbeeren und Rüebli zehn Tage später dran als üblich. Die grünen Spargeln hätten Frostschäden erlitten und seien teilweise holzig.

Kein Platz für neue Setzlinge

Reift das Gemüse verzögert, besetzt es den Platz im Beet länger als erwünscht. Die Bauern können dann die bereit stehenden Setzlinge nicht auspflanzen. Sie bestellen diese oft bei Grossbetrieben in Holland, Deutschland oder der Schweiz. «Viele Bauern sind nicht dafür eingerichtet, Setzlinge zwischenzulagern», sagt Rolf Künzler.



Gurken sind Diven. Sie ertragen keine Nässe und bevorzugen temperiertes Wasser. Bild: Reto Martin

Die Gemüsebauern zwischen St.Margrethen und Bad Ragaz bauen über 90 Prozent der Gemüse im Kanton St.Gallen an. Verglichen mit diesen «Grossen», die ganze Fussballfelder voller Broccoli anbauen, ist das Schlossgut Troxler mit drei Hektaren Gemüse ein Winzling. «Wir sind ein Gemischtwarenladen, wir bauen kleine Mengen an. Das stimmt für uns so», sagt Anita Troxler, die seit 30 Jahren mit Gurken, Tomaten, Blumen, Pilzen und vielen weiteren Produkten in die Stadt fährt. Was auf den Feldern wächst, kommt frisch auf den Markt: freitags in St.Gallen, samstags in Rorschach und in den Hofladen von Claudia und Sepp Germann in Goldach.

Turmfalke, Biber und Schwalben

Die Troxlers haben mit 30 Hektaren Land nicht den grössten, vielleicht aber den schönsten Bauernhof der Region. Der Blick schweift über den Bodensee und die drei Länder. Das Schlossgut liegt mitten im Naturschutzgebiet mit dem Schlossweier, der mit seinem Flachmoor und Amphibienlaichgebiet nationale Bedeutung hat. Neben dem Hof steht das Schloss Sulzberg. Im Turm wohnt ein Turmfalke, im Weiher ein Biber, und im Kuhstall schwirren Schwalben herum, die ihre Nester an die Holzbalken kleben. «Wir schätzen sie sehr. Sie fressen Insekten, die den Kühen lästig sind», sagt Anita Troxler. «Wenn die Schwalben im September wieder nach Afrika fliegen, vermissen wir sie.»

Willi und Anita führen den Hof zusammen mit ihrem Sohn Willi Junior und seiner Frau Andrea, die eine einjährige Tochter haben. Acht Angestellte, darunter Gärtnerinnen, Floristinnen und Saisonniers, packen auf dem Feld und im Stall mit den 30 Milchkühen mit an.

Warum Erbsen teuer sind

Der Betrieb ist so weitläufig, dass Mutter und Sohn zur Besichtigung mit dem Auto einladen. Sie fahren am Sonnenblumenfeld vorbei zu den Äckern mit Erbsen und Kefen. Die knackigen Hülsenfrüchte sind am Markt begehrt – und haben ihren Preis, weil der Ertrag pro Pflanze klein ist und das Pflücken viel Handarbeit erfordert.

Mutter und Sohn begutachten die Kefen und Erbsen. Bild: Reto Martin

Die vielen Regentage bereiten den Troxlers keine Sorgen. Ist der Boden nass, müsse man mehr von Hand jäten statt mechanisch, da die Maschinen den Boden zu stark belasten würden. Das Wetter sei selten perfekt. Hagel und Hitze könnten ihnen einen Strich durch die Rechnung machen.

Willi Troxler wirft einen kritischen Blick auf den Rosenkohl. Die Setzlinge wirken schlapp. Die Krähen haben sie ausgerissen, um unter den Wurzeln nach Würmern zu suchen. «Die Krähen sind schlimmer als der Regen», sagt der junge Landwirt.

Gurken und Tomaten mögen’s trocken

Vor den Gewächshäusern türmt sich ein Berg Mangold: Überbleibsel der Ernte, die kompostiert werden. Drinnen gedeihen Gurken und Ochsenherztomaten. Im Freiland würden sie die Nässe nicht verkraften und an Pilzkrankheiten leiden, sagt die Bäuerin.

Im Gewächshaus tröpfelt das Wasser fein dosiert aus einem Schlauch direkt zu den Wurzeln. Und wenn es zu stickig wird – «das mögen die Tomaten überhaupt nicht» – werden die Wände automatisch aufgerollt, um Frischluft reinzulassen. Die Tomaten sind noch grün. Dafür öffnen sich einen Tag später die ersten Pfingstrosen, bereit für den Bauernmarkt.