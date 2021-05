Gemeinschaft Gemeinden in der Region Rorschach unterstützen ihre Vereine mit über einer halben Million: Das sind die Gründe Die «Stadt am See» lässt sich das Vereinsleben etwas kosten. Sie gibt dafür über eine halbe Million Franken aus. Rudolf Hirtl 21.05.2021, 05.00 Uhr

Vereine verhindern, dass die Bewohnerinnen und Bewohner der Kerngemeinden zu Stubenhockern werden. Bild: Christof Sonderegger (Juni 2017)

Sport-, Kultur- und gemeinnützige Vereine beleben die Gemeinden in der Region am See. Weil Vereine zu einem aktiven Dorfleben beitragen, verzichtet Rorschacherberg nicht nur seit 2018 auf die Mieteinnahmen für deren Nutzung der Räume und Sportanlagen, Vereine erhalten auch eine finanzielle Unterstützung. So zahlt Rorschacherberg dieses Jahr auf 28 Vereine verteilt gesamt 45'980 Franken.

Die Beiträge werden unter anderem bemessen nach der Anzahl Jugendlichen im Verein oder nach Labels, welche die Vereinsarbeit auszeichnen. Die Kriterien sollen Vereine anspornen, in die Jugendarbeit zu investieren, sich für eine lebendige Gemeinde einzusetzen und die Einwohner aus ihren Stuben zu locken.

Gemeinderat spannt mit Arbeitsgruppe zusammen

Weil die Vereinsarbeit coronabedingt schon seit Monaten nur erschwert oder gar nicht möglich ist, sichert der Gemeinderat allen Vereinen den Grundbeitrag zu. Weshalb zeigt sich der Gemeinderat derart grosszügig? «Wir machen das seit einigen Jahren so. Es gibt klare Anforderungen, die wir damals als Rat zusammen mit den Vereinen erarbeitet haben und erfolgreich anwenden. So werden alle gerecht behandelt», sagt der Rorschacherberger Gemeindepräsident Beat Hirs.

Die Vereine hätten sich dafür in der Arbeitsgruppe Sprachrohr passend organisiert und seien sehr gute Gesprächspartner. «Der ganze Rat weiss, wie wichtig und wertvoll die Arbeit der Vereine für die Gemeinde und Region ist.» Präsidiert wird die Gruppe Sprachrohr, die Vereine und Freiwilligenarbeit fördert, von FDP-Kantonsrat Raphael Frei. «Wir machen jährlich einen Austausch mit allen im Rorschacherberg gemeldeten Vereinen. Da nehmen wir Anliegen der Vereine auf und vertreten sie konsolidiert gegenüber der Gemeinde. So konnten wir beispielsweise die Kosten für Raummieten aufnehmen und eine Verbesserung für die Vereine herbeiführen», sagt Raphael Frei und fügt mit einem Schmunzeln an: «Das hat wirklich etwas ‹Müüs’ gebraucht, um mit dem Gemeinderat zu verhandeln.»

So wichtig war ein aktives Vereinsleben noch nie

Vereine gehören laut Beat Hirs zum Rückgrat des Dorflebens. Er sagt:

«Vereine beleben die Gemeinde und schaffen Zusammenhalt und Heimat.»

Ausserdem würden sie für Gesundheit sowie Integration sorgen und würden allen ermöglichen, passenden Anschluss zu finden. Nicht zuletzt würden Vereine der Einsamkeit vorbeugen und ein tragfähiges, soziales Auffangnetz schaffen. «Wie wichtig ein aktives Vereinsleben ist, spüren wir derzeit stark. Wir leiden entsprechend unter den Corona-Einschränkungen», so Beat Hirs. Viele positive Rückmeldungen würden zeigen, dass die Vereine die Unterstützung des Gemeinderates schätzten. «Sie sehen das auch als Zeichen von Wertschätzung für ihre intensive ehrenamtliche Tätigkeit.»

Dass die ortsansässigen Vereine die Infrastruktur seit einigen Jahren kostenlos nutzen dürfen, ist ein wichtiger Teil der Vereinsförderung. «Sport beispielsweise braucht zwingend eine passende Infrastruktur und diese stellen wir kostenlos bereit. Ohne diese Hilfe wäre vieles nicht möglich.» Er sei dankbar, dass die Vereine der Infrastruktur Sorge tragen würden, was allerdings auch zu den Nutzungsbedingungen gehöre.

Beat Hirs war in jungen Jahren selbst in Vereinen aktiv und ist es heute noch. «Am stärksten engagierte ich mich in der Cevi-Jungschar. Jeden Samstag organisierten wir ein Programm mit Kindern im Wald und hatten einen Vorbereitungshöck unter der Woche. Einige gute Freundschaften von damals dauern bis heute an.» Momentan ist der Gemeindepräsident im Vorstand des st.gallischen Jägervereins Hubertus engagiert. «Wir betreiben in Wittenbach eine moderne Ausbildungs- und Schiessanlage für Jäger. Am vergangenen Wochenende fanden dort die kantonalen Jagdprüfungen mit 160 Jungjägern statt.»

Karriere als Profihandballer blieb ein Traum

Der Gemeinderat Goldach überweist in diesen Tagen rund 950'00 Franken an die Dorfvereine. «Die gesellschaftliche Bedeutung der Vereine wird oft unterschätzt. Letztlich sind sie der Kitt, der die Menschen zusammenbringt und ein Gefühl des Miteinanders schafft», sagt Gemeindepräsident Dominik Gemperli. Das sei in einer Zeit, in der sich vieles um Selbstoptimierung drehe, wichtiger denn je. Der Gemeinderat Goldach anerkenne die zentrale Rolle der Vereine für das Dorfleben, sagt Dominik Gemperli und betont: «Vereine erfüllen eine Form der Integration, welche die Gemeinde selber nie leisten kann. Das Zugehörigkeitsgefühl zu einem Verein stärkt letztlich auch die Identifikation mit einer Gemeinde. Davon profitieren alle, Schule, Familien oder die Gesellschaft als Ganzes.»

Goldach stellt Ortsvereinen Hallen, Plätze und Anlagen kostenlos zur Verfügung, einzig für die Aula sind 30 Franken pro Stunde fällig. «Aktuell besteht Konsens darüber, an der Handhabung festzuhalten. Natürlich bedeutet dies nicht, Entscheidungen nicht immer wieder hinterfragen zu dürfen. Persönlich sehe ich aber im Moment keinen Anlass, eine grundsätzliche Kostenpflicht einzuführen», so der Gemeindepräsident.

Wesentlich sei natürlich immer, dass die schulische Nutzung durch die Vereinstätigkeit keine Einschränkung erfahre und den Hallen und Plätzen Sorge getragen werde. Mit den grossen Nutzern führe der Gemeinderat einen sehr direkten Austausch und spreche kritische Punkte direkt an. Das sei wichtig, um allfällige Unstimmigkeiten zeitnah zu besprechen und Lösungen zu finden. In seiner Jugend war Dominik Gemperli begeisterter Handballer beim SV Fides und träumte von einer Profikarriere in Deutschland.

«Die Realität hat mich eingeholt.»

Stadtrat Rorschach ist besonders grosszügig

Rorschacher Vereine können die Infrastruktur einmal pro Jahr gratis nutzen. Für den Stadthofsaal beispielsweise müssen sie für Nebenkosten und Mobiliar lediglich einen Pauschalbetrag von 150 bezahlen. Besonders grosszügig ist der Stadtrat bei den jährlichen Vereinsbeiträgen. So zahlt die Stadt 50'000 Franken für Sportförderung, 30'000 Franken für Kulturförderung und 60'000 Franken für Musik und Theater, gesamt also nicht weniger als 140'000 Franken. Zusätzlich werden für öffentliche Anlässe von Vereinen Leistungen nicht verrechnet, die das Bauamt und die technischen Betriebe erbringen, und dies in einer Höhe von jährlich rund 100'000 Franken.

Dazu sagt Stadtpräsident Robert Raths:

«Für die Stadt Rorschach haben Vereine eine hohe Bedeutung und deshalb werden diese auch grosszügig mit finanziellen Mitteln unterstützt. Rorschach hat weit über 100 Vereine.»

Hallen, Plätze und Anlagen könnten beinahe kostenlos benutzt werden, 100 bis 200 Franken sind für eine regelmässige Nutzung der Turnhalle zu bezahlen. «Hier beträgt der Subventionsbeitrag seitens Stadt rund 150'000 Franken», so Raths. Auch Rorschachs Stadtpräsident redet nicht nur über das Vereinsleben, sondern ist nach wie vor aktiv: «Ich war jahrzehntelang Fussballer beim FC Staad. Heute bin ich noch Mitglied der Altherren des FC Staad und Mitglied im Gönnerverein FC Rorschach-Goldach.»