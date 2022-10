Gemeindepräsidium Horn: Zweikampf von Tettamanti und Kurtzemann

Gemeindewahlen Ein Freisinniger und eine Parteilose treten an: Um das Gemeindepräsidium von Horn zeichnet sich ein Zweikampf ab Mit Thierry Kurtzemann und Vera Tettamanti wollen zwei Gemeinderatsmitglieder Thomas Fehr als Gemeindepräsident von Horn beerben. Mitte, SVP und GLP stellen niemanden zur Wahl, schielen aber teilweise auf den frei werdenden Gemeinderatssitz. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Die Gemeinderatsmitglieder Thierry Kurtzemann, FDP, und Vera Tettamanti, parteilos, stellen sich beide für das Gemeindepräsidium in Horn zur Wahl. Bilder: PD

Der Horner Gemeindepräsident Thomas Fehr scheint im Gemeinderat beste Werbung für seinen Job gemacht zu haben. Gleich zwei Gemeinderatsmitglieder wollen sein Amt übernehmen. Fehr hatte im August mitgeteilt, dass er sich am 12. März 2023 nach 16 Jahren als Gemeindepräsident nicht mehr erneut zur Wahl stellen wird. Nachfolgerin oder Nachfolger wollen die parteilose Gemeinderätin Vera Tettamanti und der FDP-Gemeinderat Thierry Kurtzemann werden.

Beide sitzen bereits seit mehreren Jahren in der Horner Exekutive: Tettamanti seit 2017, Kurtzemann seit 2019. «Die Arbeit im Gemeinderat finde ich sehr bereichernd», sagt Tettamanti. Sie sei überzeugt, dass sie als Gemeindepräsidentin noch mehr Gutes bewirken könne.

Vera Tettamanti ist Gemeinderätin und will Gemeindepräsidentin von Horn werden. Bild: PD

Die 43-Jährige ist parteilos. Wäre ein Beitritt zu einer Partei denkbar, so wie etwa bei Michael Glanzmann, der 2019 kurz vor der Erneuerungswahl in den Horner Gemeinderat der CVP beitrat? «Ich werde parteilos in den Wahlkampf gehen, denn so kennen mich die Leute. Aber ich möchte nicht ausschliessen, dass ich nie in eine Partei eintreten werde.» Auf Gemeindeebene spiele die Parteizugehörigkeit jedoch keine grosse Rolle, ist Tettamanti überzeugt. Auf dem politischen Spektrum ordnet sie sich in der Mitte ein.

Kurtzemann will Mitgliederversammlung abwarten

Tettamanti ist studierte Bauingenieurin und arbeitet in einem 70-Prozent-Pensum bei den St.Galler Stadtwerken. Ihr Job würde sich gut mit der 20-Prozent-Stelle als Gemeindepräsidentin ergänzen, sagt sie. Auch Thierry Kurtzemann, der zweite Anwärter auf das Amt, ist sich sicher, seinen Beruf mit dem politischen Amt vereinbaren zu können. «Meine Vorgänger haben das auch so gehandhabt, es ist also machbar», sagt er. Das wisse er auch aus seiner Erfahrung als Gemeinderat.

Kurtzemann arbeitet als Schulleiter an der Akademie St.Gallen und wird vom Vorstand seiner Partei, der FDP, als Gemeindepräsident vorgeschlagen. «Da ich erst am 24. Oktober an einer ausserordentlichen Mitgliederversammlung offiziell als Kandidat nominiert werde, möchte ich mich zu meinen Zielen noch nicht genauer äussern.»

Thierry Kurtzemann sitzt bereits für die FDP im Horner Gemeinderat. Bild: PD

Der gebürtige Baselländer lebt seit 22 Jahren in Horn und ist dort bereits seit 2014 Präsident der katholischen Kirchgemeinde. Dieses Amt werde er mittelfristig abgeben, wenn er Gemeindepräsident wird.

Würde Kurtzemann die Wahl gewinnen, bliebe das Gemeindepräsidium in der Hand der FDP. Dass noch eine andere Partei einen Kandidaten oder eine Kandidatin ins Rennen um das Amt schickt, ist unwahrscheinlich.

Präsidium nein, frei werdender Sitz ja

«An der Vorstandssitzung letzte Woche haben wir beschlossen, selbst keinen Kandidaten für das Gemeindepräsidium zu stellen, da bereits fähige Kandidaturen aus dem Gemeinderat vorliegen und sich mit Thierry Kurtzemann auch ein guter bürgerlicher Kandidat zur Verfügung stellt», sagt Niels Möller, Präsident der SVP Horn. Die wählerstärkste Partei in der Gemeinde hat die zur Wahl stehenden Kandidierenden bereits für eine Vorstellung zu ihrer Versammlung vom 5. Januar 2023 eingeladen. Ein ähnliches Vorgehen plane die Mitte-Partei Horn, sagt deren Präsident Marco Forster auf Anfrage. Sie wolle die Kandidierenden ebenfalls im Januar einladen.

Auch die GLP Horn wird voraussichtlich niemanden für die Wahl aufstellen. Markus Moos, Präsident der Ortspartei, sagt:

Ausserdem stünden zwei sehr valable Kandidierende zur Auswahl, gegen die ein Newcomer antreten müsste.

Schon eher vorstellen kann sich Moos, dass die GLP einen Kandidaten oder eine Kandidatin für den Gemeinderat aufstellt. Dort wird mindestens ein Sitz frei, sollte Kurtzemann oder Tettamanti gewählt werden.

Da die Erneuerungswahl erst im nächsten Frühjahr anstehe, sei die entsprechende Diskussion in der Partei noch nicht abschliessend geführt worden, sagt Moos.

Im kommenden März entscheidet das Horner Stimmvolk, wer zukünftig die Geschicke im Gemeindehaus leitet. Bild: Ralph Ribi

SVP und FDP möchten Gemeinderatssitz

Neben den beiden FDP-Männern Kurtzemann und Fehr und der parteilosen Tettamanti macht die Mitte-Partei mit Andreas Bischof und Michael Glanzmann den Horner Gemeinderat komplett. Deshalb werde man der FDP und SVP den Wahlkampf überlassen, sagt Mitte-Präsident Forster.

Die FDP wird sich voraussichtlich um den Gemeinderatssitz bemühen. Kurtzemann sagt: «Es ist unser erklärtes Ziel, das Gemeindepräsidium und den Gemeinderatssitz zu behalten.»

Niels Möller ist Präsident der SVP Horn. Bild: PD

Diesbezüglich in Gesprächen befindet sich auch die SVP, sagt Parteipräsident Möller. «Wir werden in den eigenen Reihen schauen, noch ist es aber zu früh, mehr dazu zu sagen.» Die SVP hatte ihren Sitz im März dieses Jahres an die Mitte verloren und erklärte damals, ihn zurückerobern zu wollen.

