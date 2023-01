Gemeinderat Horn beantragt Nachtragskredit für das neue Seebad

Gemeindeversammlung Kosten steigen um 25 Prozent: Der Gemeinderat Horn beantragt für das neue Seebad einen satten Nachtragskredit Die politische Gemeinde Horn und die Volksschulgemeinde legen der Stimmbevölkerung Mitte Januar ihre Budgets 2023 vor. Neben Steuerfussanpassungen soll auch deutlich mehr Geld für das Seebad-Projekt gesprochen werden. Davide De Martis Jetzt kommentieren 10.01.2023, 05.00 Uhr

Das neue Seebad eröffnet voraussichtlich rechtzeitig zum Saisonstart 2023. Bild: Arthur Gamsa

Einer der grössten Themenpunkte an der diesjährigen Gemeindeversammlung in Horn ist die Beantragung eines Nachtragskredits für den Umbau des Seebades. Am Montag, 16. Januar, stellen die Politische Gemeinde und die Schulgemeinde der Stimmbevölkerung ihre Anträge für das neue Jahr. Die Gemeindeversammlung startet um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle.

Das ursprüngliche Budget für den Umbau des Seebades in Horn beträgt 1'780'000 Franken und wurde im Juni 2021 von der Stimmbevölkerung angenommen. Zwischenzeitlich sind die Kosten um 24.7 Prozent und somit um 440'000 Franken angestiegen.

Die starke Teuerung macht einen Grossteil der Mehrkosten aus. Bei einer teuerungsbereinigten Kostenüberschreitung von 10 Prozent müsste das Thema nicht wieder vor das Stimmvolk. «Wir sind mit wenigen Zehntausend Franken darüber. Bei so wenig Kostenüberschreitung kann man diskutieren, ob man den Weg zum Nachtragskredit geht oder etwas nicht zwingend Notwendiges – wie den Ticketautomaten – weglässt», sagt Gemeinderätin Vera Tettamanti. Allein das System für den Ticketeinlass kostet 45'000 Franken mehr als erwartet.

Bei Ablehnung wird eingespart

Nun beantragt der Gemeinderat den Nachtragskredit. Der Gemeinderat schildert in der Abstimmungsbotschaft, wofür genau Kosten anfallen. Der Bau von Stützmauern, Seiher- und Ansaugstutzen im See, Sanitärarbeiten beim Kinderbad und Gartenanlagen in der Umgebung stellen die höchsten Kostenpunkte dar.

Gemeinderätin Vera Tettamanti ist für die Ressorts Sicherheit und Sport zuständig. Bild: PD

«Diese Kosten wurden von Anfang an berücksichtigt, jedoch unterschätzt. Als wir den Kredit beantragten, basierten die Zahlen auf der Vorprojektstufe», sagt Tettamanti. Dabei sei noch eine grössere Ungenauigkeit vorhanden, da noch nicht mit der Detailplanung begonnen wurde.

Die Schärfung der Zahlen sei erst durch die Bearbeitung des Bauprojektes und der Mitwirkung weiterer Fachplaner möglich. «Zudem hat uns der letzte heisse Sommer gezeigt, wo noch Verbesserungspotenzial bezüglich Wasserentnahme aus dem See besteht», sagt die Gemeinderätin. Aufgrund historischer Wassertiefstände und Seegrasverstopfungen braucht es einen längeren Seiher. Die Konstruktion wird teurer, da ein grösserer Korb und ein Seekran für die Montage benötigt werden.

«Wird der Nachtragskredit nicht angenommen, müssten sinnvolle Positionen gestrichen werden», sagt Tettamanti. «Wir hoffen sehr, dass wir mit unseren detaillierten Begründungen nachvollziehbar zeigen können, weshalb wir diesen Nachtrag beantragen.» Mit dem Terminplan ist die Gemeinde nach wie vor auf Kurs, sodass das Seebad zum Saisonstart 2023 eröffnet werden kann.

Anpassungen der Steuerfüsse Nebst dem Nachtragskredit für das Badiprojekt in Horn beantragt der Gemeinderat an der Gemeindeversammlung, das Budget 2023 mit einem Verlust von 15'617 Franken anzunehmen. Grund für den Verlust sind mehrheitlich Ausgaben, zu denen die Gemeinde verpflichtet ist. Da der Horner Gemeinderat die Steuerkraft für dieses Jahr gleich wie die des vergangenen Jahres einschätzt und die Ausgaben steigen, schlägt der Gemeinderat in einem weiteren Antrag die Erhöhung des Steuerfusses von 34 Prozent auf 38 Prozent vor. Diese bezweckt die Einnahme von weiteren 358'000 Franken. Die Schulbehörde stellt an der anschliessenden Schulgemeindeversammlung vier Anträge. Das vorgeschlagene Budget sieht bei einer Steuerfusssenkung von 75 Prozent auf neu 65 Prozent einen Verlust von 215'000 Franken vor. Der Verlust soll durch Eigenkapital gedeckt werden. Weiter wird die Reduktion des Steuerfusses um zehn Prozent vorgeschlagen. Die Senkung wird von der Schulgemeinde Horn unter anderem mit dem Finanzausgleich an den Kanton Thurgau begründet, der im Vergleich zum Vorjahr um 40 reduziert wird. Die Horner Bevölkerung soll durch die Steuerfussreduktion den Jahresgewinn 2021 zurückerhalten. Anstatt eines Verlustes von 176’500 Franken erzielte die Gemeinde einen Erfolg von über 715’000 Franken. In Antrag Drei und Vier geht es um die Genehmigung von Investitionskrediten für eine Photovoltaikanlage auf der Mehrzweckhalle und die dritte Phase der Erneuerung der Pausenplätze.

