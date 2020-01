Gemeindeversammlung in Horn lehnt Ortsplan deutlich ab Überraschung an der Gemeindeversammlung in Horn: Der revidierte Zonenplan wurde am Dienstagabend von den Stimmbürgern abgelehnt. 14.01.2020, 21.08 Uhr

Sechs Parzellen an der Grünaustrasse sollten von einer zweistöckigen in eine dreistöckige Zone umgewandelt werden. Die Hornerinnen und Hornern lehnten diese Pläne deutlich ab. (Bild: Daniel Wirth)

(dwi) Die Gemeindeversammlung in Horn hat am Dienstagabend den revidierten Ortsplan mit 188 zu 134 Stimmen abgelehnt. Gegen den Ortsplan votierten Bewohner der Grünaustrasse, die sich in der IG Horn formiert hatten. Sie wehrten sich mit Erfolg gegen die Aufzonung von sechs Parzellen von der Zone W2 in die Zone W3.