Gemeindestrasse zweiter oder dritter Klasse? Klingt belanglos – doch im Streit zwischen der Stadt St.Gallen und Grundeigentümern geht es um hohe Kosten: Jetzt entscheiden die Bundesrichter Das Bundesgericht muss über die Klassierung der Schaugentobelstrasse im Osten der Stadt St.Gallen entscheiden. Doch es geht um mehr: Die Stadt fürchtet einen Präzedenzfall. David Gadze 16.07.2020, 05.00 Uhr

Die Schaugentobelstrasse schlängelt sich durch grüne Wiesen. Sie verbindet auf ungefähr zwei Kilometern Länge die Rehetobel- und die Martinsbruggstrasse. Bild: Ralph Ribi (14. Juli 2020)

Sanfte Hügel, saftige Wiesen, Baumgruppen, Wälder, ein paar Landwirtschaftsbetriebe und unten im Tal die Goldach: Das Gebiet Schaugen am östlichen Rand der Stadt St.Gallen ist ein idyllisches Fleckchen. Doch hinter den Kulissen läuft gerade ein juristischer Streit zwischen den Grundeigentümern und der Stadt St.Gallen. Ein Streit, über dessen Ausgang das Bundesgericht entscheiden muss.

Der Streit dreht sich um die Schaugentobelstrasse, die sich auf einer Länge von rund zwei Kilometern durch das Gebiet schlängelt und die Rehetobel- mit der Martinsbruggstrasse verbindet. Es geht um die Frage der Klassierung der Strasse – und abhängig davon um die Frage, wer die Kosten für den Unterhalt zu tragen hat. Dieser ist bei Gemeindestrassen dritter Klasse – als solche ist die Schaugentobelstrasse im seit 2001 gültigen Strassenplan eingeteilt – durch die Grundstückbesitzer zu finanzieren, die Stadt beteiligt sich an den Kosten pauschal mit zehn Prozent. Doch für die Stadt geht es um viel mehr.

Durchgangsverkehr, obwohl nur Zubringerdienst erlaubt ist

«Allein 2013, dem massivsten Schadenjahr, entstanden durch Starkregen Schäden von rund 250'000 Franken», sagt Peter Weigelt. Der ehemalige St.Galler Nationalrat ist einer der Grundstückbesitzer und Präsident der Strassenkorporation Schaugentobel. Diese war 2017 an die Stadt herangetreten mit der Aufforderung, eine Umklassierung zu prüfen. Sie stützte sich auf einen Verwaltungsgerichtsentscheid zur Stadt Gossau, bei dem eine Strasse in einem Gebiet mit zehn permanent bewohnten Einheiten nachträglich als Gemeindestrasse zweiter Klasse klassiert worden war. Weigelt sagt:

«Wir haben hier elf Wohneinheiten, ein Restaurant, einen Schiessstand und eine Abwasserpumpstation der Stadt.»

Ausserdem habe die Schaugentobelstrasse, obwohl offiziell nur Zubringerdienst erlaubt ist, auch Durchgangsverkehr. «Sie hat mehr Funktionen als nur die Erschliessung.»

Nach einem Augenschein der Direktion Planung und Bau wies der Stadtrat das Gesuch der Korporation jedoch ab. An den tatsächlichen Verhältnissen habe sich nichts geändert, hielt er fest. In Gossau habe es sich um ein Entwicklungsgebiet gehandelt, das sei hier nicht der Fall.

Stadt lehnte einen Kompromiss ab

Die Grundeigentümer erhoben gegen den Entscheid der Stadt Rekurs beim kantonalen Baudepartement. Infolge dessen empfahl das kantonale Strasseninspektorat, die Schaugentobelstrasse als Gemeindestrasse zweiter Klasse einzuteilen.

Nach einem weiteren Augenschein schlug dann das Baudepartement vor, sie aufzuteilen: Der Abschnitt von der Rehetobelstrasse bis zum Restaurant Schaugenbädli sollte als Gemeindestrasse zweiter Klasse eingeteilt, jener von der Martinsbruggstrasse bis zum Restaurant als Gemeindestrasse dritter Klasse belassen werden. Die Grundeigentümer stimmten diesem Kompromiss zu, die Stadt jedoch nicht.

Darauf wies das Baudepartement den Rekurs ab. Eine wesentliche Änderung der Verhältnisse sei weder ersichtlich noch geltend gemacht worden noch erwartbar, es seien auch keine Wohneinheiten hinzugekommen. Auch die übrigen Zwecke der Strasse – Zufahrt zur land- oder forstwirtschaftlichen Bewirtschaftung, Erschliessung von Restaurant und Schiessanlage – hätten sich nicht geändert.

Strassenkorporation bekommt vor Verwaltungsgericht recht

Gegen diesen Entscheid erhob die Strassenkorporation Beschwerde beim Verwaltungsgericht – und bekam recht. Dieses hielt fest, dass gemäss Artikel 14 des Strassengesetzes «die Einteilung von Strassen geändert wird, wenn Bedeutung und Zweckbestimmung es erfordern». Dieser Artikel trage zwar den Randtitel «Änderung der Verhältnisse».

Die Bestimmung setze aber entsprechend dem Wortlaut von Absatz eins für die Änderung der Einteilung keine Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse voraus. Sie knüpfe einzig an der Bedeutung und der Zweckbestimmung der Strasse an. Wenn sie eine Änderung der Einteilung verlangten, sei diese vorzunehmen. Die Angelegenheit sei an die Stadt zur Prüfung der Einteilung und zu neuer Entscheidung zurückzuweisen.

Auf die Stadt könnten massive Kosten zukommen

Dies will wiederum die Stadt nicht auf sich sitzen lassen. Sie zog das Urteil des Verwaltungsgerichts im Mai ans Bundesgericht weiter. Sie stellt sich auf den Standpunkt, dass die Änderung der Verhältnisse ein zentraler Punkt bei der Auslegung von Artikel 14 des Strassengesetzes ist Dominik Scheiwiller, Jurist bei der Direktion Planung und Bau, sagt:

«Die Begründung des Verwaltungsgerichts ist nicht einleuchtend.»

Klar ist: Die Stadt fürchtet ein Präjudiz. Wenn die Änderung der Verhältnisse nicht massgebend ist für die Klassierung der Gemeindestrassen, könnten auch andere Grundeigentümer die Gemeindestrassen dritter Klasse in die zweite Klasse umteilen und so den Unterhalt an die Stadt abtreten wollen – mit massiven Kostenauswirkungen.