Finanzielle Probleme und zwei Abgänge wegen schwerer Differenzen: Wer ist der Mann, der im Steinacher Gemeindehaus festgenommen wurde? Es ist nicht das erste Mal, dass der beschuldigte Gemeindeschreiber von Steinach wegen schwerwiegender Probleme seinen Arbeitsplatz Knall auf Fall verlassen muss. Andri Rostetter

In Steinach war der Beschuldigte als Gemeindeschreiber tätig. (Archivbild: Hanspeter Schiess und Benjamin Manser)



Der Mann, Jahrgang 1967, stieg direkt nach seinem HSG-Studium beim Rechtsdienst der St. Galler Staatskanzlei ein. Ab 2001 war er Leiter der Koordinationsstelle für Aussenbeziehungen sowie Sekretär der Ostschweizer Regierungskonferenz. 2008 führte er die Staatskanzlei ad interim, nachdem der bisherige Staatssekretär Martin Gehrer in die Regierung gewählt worden war. Wie Recherchen unserer Zeitung zeigen, kämpfte der Festgenommene während dieser Zeit mit massiven finanziellen Problemen.

Gleichzeitig kam es zwischen ihm und mehreren Mitarbeitern zu schweren persönlichen Differenzen, worauf der Kanton ihn zum Abgang zwang. In der Folge blieb er während elf Monaten ohne feste Anstellung.

Vater von schulpflichtigen Kindern

Auf Anfang 2013 fand er eine neue Stelle als Gemeindeschreiber von Romanshorn. Dort blieb er nicht lange. Ende 2014 gab er dem Stadtrat seine Kündigungsabsichten bekannt. Die Rede war von persönlichen Differenzen mit dem damaligen Stadtpräsidenten David H. Bon.

Die offizielle Version lautete anders: «Wie (...) schon im Anstellungsverfahren offen kommuniziert hatte, war für ihn immer klar, dass die Stelle in Romanshorn mit all ihren spannenden Aufgaben nur einen Zwischenschritt in seiner Karriere bedeuten würde», hiess es in einem Communiqué.

Im Sommer 2015 wechselte er nach Steinach als Gemeindeschreiber. Zwischenzeitlich versuchte er es mit einer politischen Laufbahn. Von 2000 bis 2004 präsidierte er die CVP der Stadt St. Gallen, 2016 kandidierte er für das St. Galler Stadtparlament. Gewählt wurde er nicht. Der Festgenommene ist verheiratet und Vater von zwei schulpflichtigen Kindern.