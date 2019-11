Gemeindeschreiber von Steinach verhaftet – Verdacht: Delikte gegen die sexuelle Integrität Die Kantonspolizei St.Gallen hat einen hohen Angestellten der Gemeinde Steinach verhaftet. Es handelt sich dabei um den Gemeindeschreiber. Der Mann wurde wegen des Verdachts auf Delikte gegen die sexuelle Integrität inhaftiert.

Das Gemeindehaus von Steinach, wo der Mann arbeitete. (Archivbild: Rahel Jenny Egger)

(red/rtl) Die St.Galler Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage entsprechende Informationen. Der Steinacher Gemeindeschreiber wurde am Mittwochmorgen verhaftet, im Einsatz standen laut Polizeisprecher Florian Schneider zivile und uniformierte Beamte. Zudem wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet.

Gemeindepräsident von der Verhaftung geschockt

Steinachs Gemeindepräsident Roland Brändli zeigt sich in einer ersten Stellungnahme betroffen. «Ich war an einer Sitzung in St.Gallen, als ich von meiner Assistentin über die Verhaftung informiert wurde. Im erstem Moment war ich geschockt, doch dann dominieren sofort Gedanken darüber, dass die Amtsgeschäfte weiter funktionieren müssen und die Stellvertretung zu organisieren ist. Zeit, das Ganze zu realisieren und zu verarbeiten, hatte ich noch nicht.»

Er sei froh, dass die Vorfälle nicht im Gemeindehaus passiert seien, so sei zumindest sein Kenntnisstand. In der Vergangenheit habe es auch keine Vorfälle gegeben, die auf unerlaubte sexuelle Handlungen hingewiesen hätten. «Ich werde mich nun mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung setzen, um mir ein besseres Bild machen zu können», so Brändli, der ausserdem auf die Unschuldsvermutung hinweist.

Kein Einzelfall in der Ostschweiz

In den vergangenen Jahren machten in der Ostschweiz mehrere Fälle öffentlich bekannter Personen Schlagzeilen, die sich ein Fehlverhalten im sexuellen Bereich hatten zuschulden kommen lassen. So trat Anfang 2019 ein St.Galler CVP-Kantonsrat zurück, nachdem er einen Strafbefehl wegen Pornografie erhalten hatte. Der Mann hatte Kontakt zu minderjährigen Frauen im Netz gehabt und dabei intime Bilder verschickt. Einer der Kontakte gab sich schliesslich als verdeckter Ermittler der Polizei zu erkennen. Gegen den Politiker wurde eine bedingte Geldstrafe sowie eine Busse ausgesprochen.

Grossen Wirbel gab es auch, als im Mai 2015 der damalige Gemeindepräsident von Berneck in Untersuchungshaft genommen wurde. Der Mann kam vor Gericht, weil er Pornobilder von Kleinkindern und Minderjährigen konsumiert hatte. Zudem hatte er in einem Chat seinen Gewaltfantasien Ausdruck verliehen. Der Mann erhielt eine unbedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten, die zugunsten einer Therapie aufgeschoben wurde.

