Gemeindeschreiber von Steinach nach wie vor in Haft – Vorwurf: Sexuelle Handlungen mit Kindern +++ Kantonspolizei untersucht Datenträger +++ Gemeinderat bestürzt über Vorwürfe Die Kantonspolizei St.Gallen hat am Mittwoch den Gemeindeschreiber von Steinach verhaftet. Der Mann wurde wegen des Verdachts auf Delikte gegen die sexuelle Integrität inhaftiert. Am Donnerstagmorgen befand sich der Mann nach wie vor in Haft. Wie lange dies noch der Fall ist, wird laut der Staatsanwaltschaft frühestens am Freitag entschieden.

Das Gemeindehaus von Steinach, wo der Mann arbeitete. (Archivbild: Rahel Jenny Egger)

Das Wichtigste in Kürze:

Die Polizei hat am Mittwoch den Gemeindeschreiber von Steinach verhaftet.

Der Mann soll mehrere Kinder sexuell missbraucht haben. Zudem wird ihm die Herstellung und Zugänglichmachung illegaler Pornografie im Internet vorgeworfen.

Der Beschuldigte befand sich am Donnerstagmorgen nach wie vor in Haft. Wie lange dies noch der Fall ist beziehungsweise wann der Mann freikommt, wird am Freitag oder Samstag entschieden.

Das Kompetenzzentrum Cybercrime untersucht Datenträger, welche bei einer Hausdurchsuchung beschlagnahmt worden sind.

Der Steinacher Gemeinderat hat am Mittwoch wegen der Verhaftung eine ausserordentliche Sitzung abgehalten

Beatrice Giger, Mediensprecherin Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen. (Bild: pd)

(rtl/bro) Am Tag nach seiner Verhaftung befindet sich der Gemeindeschreiber von Steinach nach wie vor in Haft. Beatrice Giger, Mediensprecherin der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen, sagte am Donnerstag auf Anfrage:

«Die Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen reicht heute den Antrag auf Untersuchungshaft beim Zwangsmassnahmengericht ein. Dieses wird am Freitag oder Samstag entscheiden, ob und wie lange der Beschuldigte in U-Haft bleibt.»

Damit Untersuchungshaft angeordnet werden kann, müsse ein dringender Tatverdacht für ein Verbrechen oder Vergehen gegeben sein. Dies sei beim verhafteten Gemeindeschreiber von Steinach der Fall, sagt Giger. Zusätzlich brauche es einen besonderen Haftgrund wie Verdunkelungs-, Flucht- oder Wiederholungsgefahr. Giger sagt.

«Ohne einen solchen Haftgrund muss eine Person in Freiheit entlassen werden.»

Kompetenzzentrum Cybercrime untersucht Datenträger

Dem Gemeindeschreiber von Steinach und Präsidenten des Tennisclubs Romanshorn werden die Herstellung und Zugänglichmachung illegaler Pornografie im Internet sowie sexuelle Handlungen mit Kindern vorgeworfen. Ob es zu sexuellen Handlungen mit Kindern im familiären Umfeld oder aus dem Tennisclub gekommen ist, wollte Giger am Donnerstag nicht sagen. Zur Frage, warum der Mann gerade jetzt verhaftet wurde, äusserte sich Giger ebenfalls nicht. Genausowenig präzisierte sie, wann sich die fraglichen Delikte ereignet haben sollen.

Das Kompetenzzentrum Cybercrime der Kantonspolizei St.Gallen untersucht laut Giger nun die sichergestellten Datenträger auf strafbare Dateien. «Dabei handelt es sich in einem solchen Fall üblicherweise um Laptops, Tablets, Smartphones und USB-Sticks.» Zur genauen Anzahl sowie der Art und Grösse des Datenvolumens könne sie keine Aussagen machen. Man wolle zuerst den Beschuldigten mit dem sichergestellten Material konfrontieren.

Interimistischer Rat

Der Gemeinderat hat aufgrund der aktuellen Geschehnisse bezüglich der Verhaftung des Gemeinderatsschreibers am Mittwoch unter Beizug des designierten neuen Gemeindepräsidenten Michael Aebisegger eine ausserordentliche Sitzung abgehalten.

Michael Aebisegger, der designierte neue Gemeindepräsident von Steinach. (Bild: Sheila Eggmann)

Der Gemeinderat ist bestürzt über die Vorwürfe, die von der Staatsanwaltschaft gegen den Gemeinderatsschreiber eröffnet wurden. Es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Der Rat geht jedoch davon aus, dass aufgrund der laufenden Ermittlungen über eine längere Zeit eine Vakanz auf der Gemeinderatskanzlei entstehen wird. Er hat aus diesem Grund eine Interimsorganisation aufgestellt, damit die anfallenden Arbeiten möglichst erledigt werden können und die bestehenden Mitarbeitenden bestmöglich unterstützt werden.

Gemeindepräsident von der Verhaftung geschockt

Der Steinacher Gemeindeschreiber war am Mittwochmorgen am Arbeitsplatz verhaftet worden, im Einsatz standen laut Polizeisprecher Florian Schneider zivile und uniformierte Beamte. Zudem wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet.

Roland Brändli, Gemeindepräsident Steinach. (Bild: Jolanda Riedener)

Steinachs Gemeindepräsident Roland Brändli zeigte sich in einer ersten Stellungnahme betroffen. «Ich war an einer Sitzung in St.Gallen, als ich von meiner Assistentin über die Verhaftung informiert wurde. Im erstem Moment war ich geschockt, doch dann dominieren sofort Gedanken darüber, dass die Amtsgeschäfte weiter funktionieren müssen und die Stellvertretung zu organisieren ist. Zeit, das Ganze zu realisieren und zu verarbeiten, hatte ich noch nicht.»

Er sei froh, dass die Vorfälle nicht im Gemeindehaus passiert seien, so sei zumindest sein Kenntnisstand. In der Vergangenheit habe es auch keine Vorfälle gegeben, die auf unerlaubte sexuelle Handlungen hingewiesen hätten. «Ich werde mich nun mit der Staatsanwaltschaft in Verbindung setzen, um mir ein besseres Bild machen zu können», so Brändli, der ausserdem auf die Unschuldsvermutung hinwies.

Krisensitzung beim TC Romanshorn

Der beschuldigte Gemeindeschreiber engagiert sich auch im Vorstand des Tennisclubs Romanshorn, wo er seit März 2014 Präsident ist. Vizepräsident Daniel Cancer fiel am Mittwoch aus allen Wolken, als er von der Verhaftung erfuhr. «Ich bin völlig schockiert. Wir haben heute Abend eine Vorstandssitzung, die ich nun aufgrund der aktuellen Entwicklungen bedauerlicherweise als Interimspräsident leiten muss», so Cancer auf Anfrage. Der Vorstand werde sich beraten und sich auch mit einen Brief an die Eltern der beim TC Romanshorn trainierenden Kinder wenden. «Wir haben in der Vergangenheit keinerlei Übergriffe festgestellt. Wir wollen aber offen informieren und den Eltern Gelegenheit geben, sich zu äussern.»

Auch Cheftrainer Thomas Pokorny zeigte sich konsterniert.

«Man will es gar nicht glauben, wenn man so etwas hört. Ich habe im ersten Moment Gänsehaut bekommen. Es ist einfach nur schrecklich.»

Auch er zeigte sich sicher, dass die Vorfälle nicht im Umfeld des Tennisclubs stattgefunden haben.



Kein Einzelfall in der Ostschweiz

In den vergangenen Jahren machten in der Ostschweiz mehrere Fälle öffentlich bekannter Personen Schlagzeilen, die sich ein Fehlverhalten im sexuellen Bereich hatten zuschulden kommen lassen. So trat Anfang 2019 ein St.Galler CVP-Kantonsrat zurück, nachdem er einen Strafbefehl wegen Pornografie erhalten hatte. Der Mann hatte Kontakt zu minderjährigen Frauen im Netz gehabt und dabei intime Bilder verschickt. Einer der Kontakte gab sich schliesslich als verdeckter Ermittler der Polizei zu erkennen. Gegen den Politiker wurde eine bedingte Geldstrafe sowie eine Busse ausgesprochen.

Grossen Wirbel gab es auch, als im Mai 2015 der damalige Gemeindepräsident von Berneck in Untersuchungshaft genommen wurde. Der Mann kam vor Gericht, weil er Pornobilder von Kleinkindern und Minderjährigen konsumiert hatte. Zudem hatte er in einem Chat seinen Gewaltfantasien Ausdruck verliehen. Der Mann erhielt eine unbedingte Freiheitsstrafe von zwölf Monaten, die zugunsten einer Therapie aufgeschoben wurde.