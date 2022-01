Gemeinderatswahlen Nur noch zwei statt drei: In Steinach kommt es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Dominik Aliesch und Diego Müggler Am 13. Februar wählen die Steinacher Stimmberechtigten ihren neuen Gemeinderat. Wie schon beim ersten Wahlgang im November treten Dominik Aliesch (SVP) und Diego Müggler (parteilos) wieder an. Anders als angekündigt hat sich aber Andreas Graf (parteilos) zurückgezogen. Das Amt sei Zeitverschwendung. Perrine Woodtli 21.01.2022, 17.00 Uhr

Dominik Aliesch (links) oder Diego Müggler: Am 13. Februar entscheiden die Steinacherinnen und Steinacher, wer in den Gemeinderat einziehen wird. Bilder: Michel Burtscher/Perrine Woodtli

Sieben Mitglieder zählt der Steinacher Gemeinderat für gewöhnlich. Aktuell besteht das Gremium aber bloss aus sechs Frauen und Männern. Seit dem Rücktritt von Roland Etter (parteilos) Ende 2021 ist ein Sitz im Gemeinderat vakant. Aber nicht mehr lange. In drei Wochen wählen die Steinacher Stimmberechtigten Etters Nachfolger. Nachdem im ersten Wahlgang am 28. November niemand das absolute Mehr von 661 Stimmen erreicht hatte, ist am 13. Februar nun ein zweiter Wahlgang nötig.