Wittenbacher Michel Klein wirbt für Konkurrentin Sanja Bezarevic

Gemeinderatswahl Wittenbacher Wahlkampf: Sanja & Michel auf Kuschelkurs Statt sich mit seinen Qualitäten zu brüsten, wirbt der Wittenbacher Gemeinderatskandidat Michel Klein für seine SP-Konkurrentin Sanja Bezinarevic. Was ist in ihn gefahren? Melissa Müller 21.01.2022, 05.00 Uhr

Michel Klein und Sanja Bezinarevic wollen in den Wittenbacher Gemeinderat. Bilder: Andri Vöhringer, PD

In Wittenbach steht am 13. Februar eine Kampfwahl um einen Sitz im Gemeinderat an - doch von Rivalität ist da keine Spur. Hier werden keine Ellbogen herausgefahren. Statt nur für sich zu werben, preist Kandidat Michel Klein auch seine Konkurrentin an, Pflegefachfrau Sanja Bezinarevic (SP). Auf seinem Wahlplakat steht: «Am schönsten wäre es, wenn Sanja für die SP & Michel für die FL auf Dauer beide im Gemeinderat vertreten wären.» Er ermuntert die Bewohnerinnen und Bewohner Wittenbachs dazu, an die Urne zu gehen - es sei so oder so eine gute Wahl.

Klein hebelt mit dieser Geste den Wer-ist-besser-Wettbewerb aus. Nachfrage beim Hobbygärtner, der für die «Freie Liste Wohl-Wirtschaft Wittenbach» kandidiert: Warum tut er das? Ist er auf Kuschelkurs? «Im Team der fl-www sehen wir Sanja nicht als eine Konkurrentin, sondern als eine Frau, die sich wie ich als Mensch auch für ein Wittenbach einsetzen will, in dem es sich gut leben lässt», schreibt Klein zurück. «Dies scheint uns sehr wertvoll und das wollen wir würdigen.» Wittenbach könne langfristig nur gewinnen, «wenn wir zusammenspannen». Konkurrenz sei nur eine mögliche Strategie im Leben.

«Die andere grosse Strategie heisst Kooperation.»

Das überrascht. Normalerweise machen Kandidaten im Wahlkampf den Gockel und posaunen mit geschwellter Brust heraus, wie toll sie doch sind und was sie verändern wollen. Mit grossen Versprechen wird um die Wählerinnengunst gebuhlt.

Marron und Glühmost für Sympathisanten

Klein und Bezinarevic haben Parallelen: Beide betonen, dass Wittenbach keine «Beton-City» werden soll, und beide wollen sich für soziale Anliegen stark machen. Allerdings gibt es laut Klein durchaus Unterschiede: Er setze sich stärker dafür ein, Grünland der Gemeinde nicht ohne Not zu bebauen. Auch für Wittenbachs Unabhängkeit von St.Gallen wolle er einstehen. «Es bleibt also schon auch eine wirkliche Wahl», sagt der 58-Jährige.

Bis am 22. Januar organisiert Michel Klein einen Kennenlern-Treff vor seinem Haus an der Dorfstrasse 17, von 19 bis 20 Uhr. Mit Feuer, Marroni und Glüh-Most für Sympathisantinnen und Neugierige. Derweil lässt es Sanja Bezinarevic in ihrem Wahlkampf ruhiger angehen. Abgesehen von einem Inserat im Gemeindeblatt «Am Puls» hört man nicht viel von ihr. Für eine Stellungnahme war sie gestern nicht erreichbar.

Er verfolgt seine Ziele mit Biss

Klein gilt als bunter Vogel, Idealist und Nervensäge. Etwa bombardierte er den Gemeindepräsidenten mit ellenlangen Mails, in denen er sich darüber beschwerte, dass Leute ohne Impfzertifikat von öffentlichen Veranstaltungen ausgeschlossen werden. Auch gegen den Abriss des Pavillons neben den alten Schulhäusern rebellierte er ohne Erfolg. Doch Klein ist kein weltfremder Hippie. Er setzt Themen. So will er verhindern, dass die Wiese am Dorfhügel überbaut wird.

Die Chancen des Umweltaktivisten, im bürgerlichen Wittenbach gewählt zu werden, stehen nicht sonderlich gut, wie Insider werweissen. Der Mann mit der sanftmütigen Jesus-Ausstrahlung ist bekannt dafür, ab und zu verrücktes Zeug zu machen. Und seine Konkurrentin indirekt zur Wahl zu empfehlen, gehört definitiv dazu. Spätestens bei der Wahl am 13. Februar ist es dann aber vorbei mit Kuscheln.