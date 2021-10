Wittenbacher Gemeinderätin Silvia Schlegel tritt zurück

Gemeinderat Nach nur drei Jahren im Amt: Die Wittenbacher SP-Gemeinderätin Silvia Schlegel tritt zurück Der Wittenbacher Gemeinderat verliert die einzige Frau und das einzige SP-Mitglied: Silvia Schlegel hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie sass seit 2019 im Gremium. Michel Burtscher 07.10.2021, 05.00 Uhr

Silvia Schlegel vor ihrer Wahl in den Gemeinderat. Bild: Ralph Ribi

Silvia Schlegel wird per 31. Dezember 2021 aus dem Gemeinderat Wittenbach austreten. Der Gemeinderat habe den Rücktritt entgegengenommen und spreche ihr den besten Dank für ihr Engagement in der Behörde aus, heisst es in einer Mitteilung. Die Sozialdemokratin Schlegel sitzt seit dem 1. Januar 2019 in der Wittenbacher Exekutive und steht seitdem dem Ressort Alter, Gesundheit und Kultur vor.