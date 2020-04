Untereggens jüngster Gemeinderat hört auf: Der 30-jährige Marius Geiger stellt sich nicht mehr zur Wahl

Er wolle mehr Zeit für private Projekte, sagt Marius Geiger. Mehr über seine Beweggründe, den Gemeinderat nach sechs Jahren zu verlassen, sagt er nicht.

Jolanda Riedener 22.04.2020, 17.16 Uhr

Der 30-jährige Marius Geiger war während sechs Jahren Gemeinderat in Untereggen. PD

Marius Geiger war lange der jüngste Gemeinderat in Untereggen. Nun gibt er sein Amt ab und tritt nicht mehr zu den Gesamterneuerungswahlen vom 27. September an. Das schreibt der Gemeinderat in einer Mitteilung. Geiger wolle seine Zeit wieder vermehrt für private Projekte nutzen.