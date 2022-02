Andreas Bischof kandidiert für den Horner Gemeinderat

Gemeinderat Die SVP führt noch Gespräche, die Mitte steigt mit Andreas Bischof ins Rennen: Das ist die Ausgangslage vor der Ersatzwahl in den Horner Gemeinderat SVP-Gemeinderat Niels Möller trat Ende 2021 zurück, seine Nachfolgerin oder sein Nachfolger wird am 15. Mai gewählt. Die Suche nach geeigneten Kandidierenden läuft. Die Mitte Horn schlägt Andreas Bischof für den Horner Gemeinderat vor. Michel Burtscher 04.02.2022, 05.00 Uhr

Am 31. Dezember 2021 endete die Amtszeit von Niels Möller im Horner Gemeinderat. Der SVP-Politiker sass seit 2009 im Gremium, Mitte 2019 wurde er Vize-Gemeindepräsident, im Oktober 2021 gab er seinen Rücktritt bekannt. Die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger läuft. Die Frist zur Einreichung von Vorschlägen endet am 21. März, die Wahl ist auf den 15. Mai angesetzt. Der Gemeinderat muss also mehrere Monate mit einer Person weniger auskommen.

Warum findet die Wahl nicht schon früher statt? Andere Gemeinden, in denen es Ende des vergangenen Jahres einen Rücktritt gab, führen den ersten Wahlgang bereits am 13. Februar durch. Gemeindeschreiber Andreas Hirzel sagt auf Anfrage: «Der Gemeinderat hat über dieses Thema diskutiert und ist zum Schluss gekommen, dass er den Ortsparteien genug Zeit lassen will für die Suche nach geeigneten Personen und den möglichen Kandidatinnen und Kandidaten für den Wahlkampf.»

Die Mitte wird aktiv, weil die SVP noch keinen Vorschlag präsentiert hat

Ob es in der Seegemeinde zu einem Wahlkampf kommt, ist derzeit aber noch offen. Auf die Frage, ob die SVP den Sitz im Gemeinderat verteidigen will, antwortet Niels Möller, der als Ortsparteipräsident amtet: «Wir sind im Gespräch mit möglichen Kandidierenden.»

Eine SVP-Kandidatur für den freien Sitz im Gemeinderat wäre aus seiner Sicht klar das Ziel, wichtig sei aber vor allem, dass die Vakanz wieder mit einem bürgerlichen Gemeinderat besetzt werden kann.

Bereits einen Kandidaten gefunden hat die Mitte, wie Ortsparteipräsident Marco Forster bestätigt. Die SVP habe nun genug Zeit gehabt, einen eigenen Vorschlag zu präsentieren:

«Da wir von ihr noch nichts gehört haben, sind wir selber aktiv geworden.»

Die Mitte tritt mit Andreas Bischof zur Ersatzwahl an. Forster ist überzeugt, mit ihm einen Kandidaten gefunden zu haben, der die richtigen Voraussetzungen und die richtige Erfahrung für den Gemeinderat mitbringt. «In diesem Amt muss man zuhören, sich eine eigene Meinung bilden, diese im Gremium einbringen und schliesslich entscheiden können», sagt Forster, der selber lange im Gemeinderat sass.

GLP schickt niemanden ins Rennen, wünscht sich aber eine Auswahl

Bischof ist 1965 geboren, in Arbon aufgewachsen und wohnt seit über 30 Jahren in Horn. Er ist verheiratet, hat zwei erwachsene Kinder und leitet die weltweite Berufsbildung bei der Bühler AG in Uzwil. Als ehemaliges Mitglied der Schulbehörde kenne Bischof die Bedürfnisse der Schule und könnte zu einer noch besseren Zusammenarbeit zwischen der politischen Gemeinde und der Schulgemeinde beitragen, sagt Forster. Und er betont, dass Bischof unabhängig davon, ob die SVP doch noch einen eigenen Kandidaten präsentiere, kandidiere. «Wir stellen uns dieser Wahl.»

Wie sieht es bei den restlichen Ortsparteien aus? Markus Moos, Präsident der Grünliberalen Bezirk Arbon und wohnhaft in Horn, sagt, man habe nicht vor, jemanden aus den eigenen Reihen für die Wahlen zu nominieren. Nicht, weil man nicht wolle – sondern:

«Wir haben derzeit niemanden in unseren Reihen, der Kapazitäten für ein solches Amt hätte.»

Trotzdem wünscht sich Moos, dass die Hornerinnen und Horner am 15. Mai eine Auswahl haben. «Das würde ich begrüssen.» Moos selber ist Schulrat in Horn.

Die FDP gibt den anderen Parteien den Vortritt

Auch die FDP Horn verzichtet voraussichtlich auf eine eigene Kandidatur. Ortsparteipräsident Michael Raduner sagt, die FDP habe bereits zwei Vertreter im Gemeinderat. «Wir akzeptieren den Anspruch der SVP auf diesen Sitz.»

Kann die SVP bis zum Ablauf der Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen keinen Kandidaten präsentieren, wäre die wählerstärkste Partei in Horn künftig nicht mehr im Gemeinderat vertreten.

Nicht ausgeschlossen ist natürlich, dass auch parteilose Kandidatinnen oder Kandidaten ihr Interesse anmelden. Derzeit sitzen im normalerweise fünfköpfigen Gremium neben den zwei FDP-Vertretern (Gemeindepräsident Thomas Fehr und Thierry Kurtzemann) ein Mitte-Politiker (Michael Glanzmann) sowie die parteilose Vera Tettamanti.