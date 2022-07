Gemeindepräsidium Nun ist es definitiv: In Rorschacherberg bleibt es beim Zweikampf zwischen FDP und Die Mitte Für die Gemeindepräsidiumswahl in Rorschacherberg sind keine weiteren Kandidaturen eingegangen. Damit kommt es im September zum Duell zwischen Raphael Frei und Patrick Trochsler. Verliert die FDP nach über 70 Jahren vielleicht den Sitz an Die Mitte? Perrine Woodtli 11.07.2022, 18.00 Uhr

Wollen beide der nächste Rorschacherberger Gemeindepräsident werden: Raphael Frei (FDP) und Patrick Trochsler (Die Mitte). Benjamin Manser/PD

Für Rorschacherberg beginnt 2023 ein neuer Abschnitt. Ab dann wird ein neuer Gemeindepräsident die Geschicke der 7500-Einwohner-Gemeinde lenken. Der derzeitige Amtsinhaber Beat Hirs (FDP) hört Ende Jahr auf ‒ nach 14 Jahren. Er wolle eine neue Herausforderung anpacken und sich selbstständig machen, teilte der 53-Jährige im April mit.

Nur drei Wochen nach seiner Rücktrittsankündigung meldete sich der erste interessierte Anwärter auf das Amt: Ende April wurde bekannt, dass für die FDP Raphael Frei ins Rennen steigen wird. Etwas länger gebraucht hat Die Mitte. Sie präsentierte mit Patrick Trochsler Ende Juni ihren Kandidaten für das Rorschacherberger Gemeindepräsidium.

SP, SVP und Grüne hatten bereits zuvor verlauten lassen, dass sie nicht mit einer eigenen Kandidatin oder einem eigenen Kandidaten antreten werden. Damit blieb nur noch die Frage, ob allenfalls eine Parteilose oder ein Parteiloser das Gemeindepräsidium erobern will. Am vergangenen Freitag endete die Frist zu Einreichung von Wahlvorschlägen. Damit ist nun klar: Es bleibt beim Duell zwischen Raphael Frei und Patrick Trochsler. Weitere Kandidaturen gingen keine ein, wie die Gemeindekanzlei auf Anfrage des «St.Galler Tagblatt» bestätigt.

Beat Hirs gibt sein Amt als Rorschacherberger Gemeindepräsident Ende Jahr nach 14 Jahren ab. Benjamin Manser

Schulleiter mit Netzwerk

Für die Rorschacherbergerinnen und Rorschacherberger stellt sich nun also die Frage: Raphael Frei oder Patrick Trochsler? FDP oder Die Mitte? Erfahrener Politiker oder Quereinsteiger? Zugezogener oder Ur-Rorschacherberger?

Raphael Frei ist politisch kein unbeschriebenes Blatt. Der 41-Jährige sitzt seit 2018 im St.Galler Kantonsrat, sei 2016 präsidiert er die FDP des Kantons St.Gallen. Er arbeitet zudem seit 2010 als Schulleiter in Waldkirch und hat unter anderem eine Beratungsagentur, mit der er Schulen und KMU begleitet hat. Aufgewachsen ist Frei in Goldach, 2011 zog es ihn dann nach Rorschacherberg, wo er mit seiner Partnerin wohnt.

Er könne der Gemeinde etwas geben, sagte Frei nach Bekanntgabe seiner Kandidatur. «Ich habe den Vorteil, dass ich mich nicht in die Politik einarbeiten muss und ein Netzwerk habe.» Als Schulleiter habe er zudem gelernt, wie eine Verwaltung funktioniere. Wichtig ist Frei unter anderem, dass Rorschacherberg das Image als Schlafgemeinde so schnell wie möglich ablegen kann. Seitens der FDP-Ortspartei hiess es, Frei besteche durch seine «integre Art, seine fundierte Ausbildung und den beruflichen Werdegang».

Das Gemeindehaus von Rorschacherberg: Wer sitzt hier ab 2023 im Chefsessel? Michel Burtscher

Ur-Rorschacherberger mit Engagement

Anders als Raphael Frei verfügt Patrick Trochsler über keine politische Erfahrung. Der 49-Jährige arbeitet derzeit als Geschäftsstellenleiter der UBS Rorschach. Er ist in Rorschacherberg geboren und aufgewachsen, verheiratet und hat eine Tochter. «Ich finde, das Gemeindepräsidium ist eine spannende Aufgabe. Es wäre etwas Neues für mich, ich könnte etwas bewegen und Ideen umsetzen», sagte Trochsler über seine Kandidatur.

Trochsler engagiert sich seit vielen Jahren in seiner Freizeit in verschiedenen Bereichen, sei es als langjähriger Kassier des Badifäschts Rorschach, als Revisor des Gewerbevereins Rorschach oder als Kassier der Genossenschaft Alterssiedlung Rorschacherberg. «Politisch ist Patrick Trochsler ein Quereinsteiger, der über das nötige Rüstzeug für das Amt des Gemeindepräsidenten aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit, seines Engagements in der Freizeit und seiner Vernetzung in der Gemeinde verfügt», liess Die Mitte verlauten.

«Tagblatt»-Podium Damit sich die Einwohnerinnen und Einwohner von Rorschacherberg ein genaueres Bild von den beiden Gemeindepräsidiumskandidaten machen können, wird das «St.Galler Tagblatt» ein Podium organisieren. Über Datum und Veranstaltungsort wird bei gegebener Zeit informiert. (red)

Ende September wird gewählt

Die beiden Kandidaten haben nun bis zum 25. September Zeit, die Rorschacherberger Stimmberechtigten von ihren Qualitäten zu überzeugen. Dann findet der erste Wahlgang für das Gemeindepräsidium für den Rest der Amtsdauer 2021 bis 2024 statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang ist auf den 27. November angesetzt. Spätestens dann wird klar sein, ob die FDP den Gemeindepräsidiumssitz halten kann oder ob dieser nach über 70 Jahren zurück an Die Mitte gehen wird. Das Amt ist seit 1951 ohne Unterbruch in FDP-Hand.