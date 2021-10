Das erwarten die Muoler Parteien vom neuen Gemeindepräsidenten

Gemeindepräsidium Gemeinde, bald ledig, sucht: Muolen startet eine Charmeoffensive, um ein neues Gemeindeoberhaupt zu finden Der langjährige Muoler Gemeindepräsident Bernhard Keller tritt per Ende März 2022 zurück. Nun ist klar, was die überparteiliche Findungskommission von seiner potenziellen Nachfolgerin oder seinem potenziellen Nachfolger erwartet. Michel Burtscher 06.10.2021, 05.00 Uhr

Muolen braucht eine neue Gemeindepräsidentin oder einen neuen Gemeindepräsidenten. Bild: Ralph Ribi

(10. Februar 2012)

Es ist ein enger Zeitplan: Bis am 24. November will die überparteiliche Findungskommission Personen vorschlagen für die Nachfolge des langjährigen Gemeindepräsidenten Bernhard Keller. Dann endet die Einreichefrist für Wahlvorschläge. Die Ersatzwahl findet am 23. Januar 2022 statt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang wurde auf den 13. März festgelegt. Keller gibt sein Amt Ende März ab.

Bernhard Keller, Gemeindepräsident Muolen. Bild: PD

Die Suche nach seiner Nachfolgerin oder seinem Nachfolger ist mittlerweile in vollem Gang. Vergangene Woche hat die Findungskommission ein Stelleninserat im Mitteilungsblatt, im «St.Galler Tagblatt» und auf Onlineplattformen publiziert. Damit ist nun klar, was die Parteien genau von der künftigen Gemeindepräsidentin oder dem künftigen Gemeindepräsidenten erwarten – und was sie oder er von der Gemeinde erwarten kann.

Muolen bewirbt sich bei Kandidatinnen und Kandidaten

Das Inserat liest sich streckenweise wie eine Bewerbung der Gemeinde an potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten. «Wir 1234 Muolerinnen und Muoler bewerben uns bei Ihnen», steht da. Oder: «Muolen bewirbt sich bei menschenliebender und bodenständiger Persönlichkeit.» Roger Eggenberger (Mitte), Mitglied der Findungskommission, sagt dazu:

Roger Eggenberger, Mitglied Findungskommission. Bild: PD

«Wir wollen auffallen und uns abheben von anderen Stelleninseraten.»

Darum bewerbe man sich bei geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten, bevor sich diese dann vielleicht bei der Findungskommission bewerben. Die Gemeinde Muolen biete eine aufgestellte Bevölkerung, Kollegialität im Gemeinderat, ein dienstleistungsorientiertes Verwaltungsteam, spannende Projekte, neue Herausforderungen, gesunde Finanzen, gelebte Traditionen und privat eine attraktive familienfreundliche Wohnumgebung in intakter Natur, heisst es im Inserat weiter.

Ein Vorbild mit einer unerschütterlichen positiven Grundhaltung

Doch was muss mitbringen, wer sich für das Amt interessiert? Die Angaben dazu sind eher vage. Gesucht wird eine integre Persönlichkeit mit Führungserfahrung und einer «unerschütterlichen positiven Grundhaltung» gegenüber allen Menschen im Dorf. Auch betriebswirtschaftliche Zusammenhänge sollen der Person vertraut sein und langfristig denken soll sie. «Sie packen an, sind Vorbild und kommunizieren gerne auf Augenhöhe», heisst es im Inserat weiter.

Man habe die Anforderungen absichtlich offen formuliert, betont Eggenberger. So habe man sich nicht auf Kandidierende mit einem abgeschlossenen Studium beschränken wollen. «In Frage kommt zum Beispiel auch jemand, der eine Lehre und danach eine Weiterbildung absolviert hat», betont er. Man müsse auch nicht zwingend Erfahrung in der Verwaltung haben, sondern könne auch aus der Privatwirtschaft kommen. Die Findungskommission hofft, dass so mehr Bewerbungen eingehen – und sie damit eine grössere Auswahl hat. Wie viele Personen sich melden, wird sich zeigen. Er sei jedenfalls gespannt darauf, sagt Eggenberger, was nun reinkomme.