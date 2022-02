Gemeindepolitik Zurück in den Mehrzwecksaal: Welche Gemeinden in der Region St.Gallen wieder zur Bürgerversammlung laden – und welche erneut auf die Urne ausweichen 2020 und 2021 verzichteten nahezu alle Gemeinden in der Region St.Gallen wegen Corona auf die Bürgerversammlung. Stattdessen stimmten die Stimmberechtigten an der Urne über Budget und Co. ab. In diesem Frühling sieht es anders aus: Während einige Gemeinden sich für eine physische Versammlung entschieden haben, ist anderen die Situation nach wie vor zu unsicher. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 05.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nach 2020 und 2021 haben einige Gemeinden in diesem Jahr nun beschlossen, wieder eine physische Bürgerversammlung durchzuführen. Bild: Benjamin Manser (Wittenbach, 25. November 2019)

Jeden Frühling stimmen die Gemeinden über die Jahresrechnung, das Budget, den Steuerfuss sowie einige Sachgeschäfte ab. Normalerweise tun sie das an der Bürgerversammlung. In den vergangenen zwei Jahren haben die meisten Gemeinden ihre Versammlung aufgrund der Coronakrise aber abgesagt. Stattdessen stimmten die Bürgerinnen und Bürger an der Urne ab.

In diesem Jahr wollen einige Gemeinden in den Region St.Gallen aber nicht erneut auf die traditionelle Bürgerversammlung verzichten. Die Stimmberechtigten sollen sich nach zwei Jahren Zwangspause wieder physisch treffen können.

Premiere in Mörschwil ...

Die meisten Gemeinderäte haben sich in der vergangenen Woche beraten. Die Gemeinden Andwil (4. April), Wittenbach (30. Mai), Mörschwil (28. März) und Muolen (28. März) haben sich schliesslich dazu entschieden, die Bürgerversammlung durchzuführen – unter Einhaltung des aktuellen Schutzkonzeptes.

Martina Wäger, Mörschwiler Gemeindepräsidentin. Bild: Tobias Garcia

In Mörschwil ist es nicht nur die erste Bürgerversammlung, die seit Ausbruch der Pandemie wieder stattfinden soll. Es ist auch die erste für Gemeindepräsidentin Martina Wäger. Die Mitte-Frau leitet seit Anfang 2021 die Geschicke der Gemeinde. Sie freue sich auf den Anlass und die Möglichkeit des direkten Austauschs, sagt Wäger. Ist sie auch etwas nervös? Im Moment noch nicht, sagt sie.

«Ich gehe aber schon davon aus, dass im Vorfeld der Bürgerversammlung etwas Nervosität aufkommen wird.»

... Abschied in Muolen

Wenn Martina Wäger am 28. März zum ersten Mal eine Bürgerversammlung leitet, wird Bernhard Keller (Mitte) am selben Abend seine letzte erleben – zumindest als Muoler Gemeindepräsident. Er gibt sein Amt Ende März nach 17 Jahren ab. Die Bürgerversammlung bildet damit den Abschluss seiner langjährigen Karriere in Muolen.

Bernhard Keller, Gemeindepräsident Muolen. Bild: PD

Der Entscheid zur physischen Durchführung der Bürgerversammlung habe nichts damit zu tun, dass es seine letzte in Muolen sein werde, betont Bernhard Keller. Es freue ihn aber natürlich, dass es ihm doch noch möglich sei, eine ordentliche Bürgerversammlung im neuen Mehrzwecksaal leiten zu dürfen. Er sagt:

«Eine Bürgerversammlung abhalten zu dürfen, gehört zum Jahreshighlight eines jeden Gemeindepräsidenten.»

Der Muoler Gemeinderat sei der Auffassung, dass es vertretbar sei, Bürgerversammlungen wieder physisch durchzuführen, sagt Keller. Die aktuelle Lageentwicklung zum Coronavirus sei anders wie in den letzten zwei Jahren. Aufgrund der Einschätzungen der Fachwelt sowie des Bundesrates sei zudem zu erwar­ten, dass sich die Lage bis Ende März wei­ter entspannen werde und gar Massnahmenlocke­rungen erfolgen dürften.

Der neue Mehrzwecksaal in Muolen wurde im August 2019 eingeweiht. Seither konnte dort noch nie eine Bürgerversammlung stattfinden – sehr zum Bedauern von Gemeindepräsident Bernhard Keller. Bild: Ralph Ribi (28. August 2019)

Niemand soll ausgeschlossen werden

Nicht alle Gemeinden in der Region aber haben sich für eine Bürgerversammlung entschieden. Einigen ist die Situation rund um Corona nach wie vor zu unsicher. So wird in den Gemeinden Waldkirch, Gaiserwald und Berg auch in diesem Jahr wieder brieflich abgestimmt, und zwar am 10. April.

An den Bürgerversammlungen der Gemeinde Waldkirch nehmen jeweils zwischen 90 und 130 Stimmberechtigte teil. Es sei deshalb davon auszugehen, dass in der aktuellen Lage vor allem Angehörige von Risikogruppen von einer Teilnahme aus gesundheitlichen Gründen absehen, teilte die Gemeinde kürzlich mit. «Aus demokratiepolitischer Sicht ist dies nicht gewünscht.»

Eine Verschiebung der Bürgerversammlung auf einen späteren Zeitpunkt sei aufgrund der wechselhaften Lage und der notwendigen Vorbereitungszeit kaum planbar, heisst es weiter. Der Waldkircher Gemeinderat habe deshalb entschieden, die Geschäfte an die Urne zu verlegen:

«Damit alle Bürgerinnen und Bürger ihre politischen Rechte wahrnehmen können.»

In Waldkirch, Gaiserwald und Berg wird am 10. April brieflich abgestimmt. Bild: Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

Auch der Gaiserwalder Gemeinderat begründet die Absage der Bürgerversammlung mit der epidemiologischen Lage, die nach wie vor mit vielen Unsicherheiten verbunden sei. Und mit der Tatsache, dass viele Personen nicht an der Bürgerversammlung teilnehmen könnten oder wollten. «Der Gemeinderat bedauert den Verzicht auf die Bürgerversammlung, ist aber gleichzeitig überzeugt, dass er aus demokratischen Überlegungen nötig ist», heisst es in einer Mitteilung.

Sandro Parissenti, Gemeindepräsident Berg. Bild: Michel Canonica

Auch Berg verzichtet auf eine Bürgerversammlung. Damit die Einwohnerinnen und Einwohner dennoch die Möglichkeit haben, Fragen zu den traktandierten Geschäften zu stellen, lädt die Gemeinde am 30. März zu einem Infoanlass ein. An diesem können sich die Bergerinnen und Berger in verschiedenen Zeitblöcken informieren. Anstelle der «Bürgerversammlung light» werde zudem voraussichtlich im Mai ein grösserer Anlass durchgeführt, sagt Gemeindepräsident Sandro Parissenti. An diesem würden aktuelle Projekte thematisiert.

Häggenschwil wartet noch den Bundesrat ab

Raffael Gemperle, Gemeindepräsident Häggenschwil. Bild: Michel Canonica

In Häggenschwil steht der Entscheid derweil noch aus. Der Gemeinderat warte die definitiven Entscheide des Bundesrats Anfang nächster Woche ab, teilt Gemeindepräsident Raffael Gemperle mit.

«Deshalb warten wir immer noch zu, da wir noch etwas Zeit haben.»

Egal ob Bürgerversammlung oder Urnenabstimmung: Beides ist im April geplant. Auch in Eggersriet ist aktuell noch unklar, ob sich die Stimmberechtigten an der Bürgerversammlung treffen oder ob sie an der Urne abstimmen. Dort wird der Gemeinderat voraussichtlich Ende Februar einen Entscheid fällen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen