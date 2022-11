Gemeindepolitik Volles Haus, viele Voten: Die Wittenbacher Bürgerversammlung genehmigt das Budget 2023 und eine Steuerfusssenkung Ab 2023 zahlen die Wittenbacherinnen und Wittenbacher weniger Steuern. Die Bürgerversammlung hat am Montagabend nebst dem Budget 2023 auch einer Steuerfussreduktion um fünf Prozentpunkte zugestimmt. Mit 338 Personen war der Saal für eine Bürgerversammlung ungewöhnlich voll. Perrine Woodtli Jetzt kommentieren 29.11.2022, 12.00 Uhr

338 Personen nahmen an der Bürgerversammlung in Wittenbach teil. Benjamin Manser

Premieren hatte Urs Schnelli in den vergangenen Wochen gleich einige. Der 56-Jährige lenkt seit Mitte September die Geschicke Wittenbachs als Gemeindepräsident ad interim und vertritt Oliver Gröble, der krankheitsbedingt ausfällt. Am Montagabend folgte für Schnelli die nächste Premiere: Er führte zum ersten Mal durch die Bürgerversammlung.

Die Generalprobe, die Bürgerinformation, vor drei Wochen verlief ruhig. Das stimmte Schnelli zuversichtlich, dass die Bürgerversammlung ebenfalls so verlaufen wird – anders als jene vor einem Jahr. Die Bürgerversammlung 2021 nahm teilweise chaotische Züge an, es gab zahlreiche Voten und Anträge sowie hitzige Diskussionen.

Urs Schnelli leitet die Gemeinde Wittenbach in Abwesenheit des erkrankten Oliver Gröble. Marius Eckert

Ganz so ruhig wurde die diesjährige Bürgerversammlung dann aber doch nicht. Es gab erneut viele Voten und Fragen. Diese beantwortete Schnelli oft kurz und knapp. Während einige Anwesende jeweils froh waren, dass es zum nächsten Punkt gehen konnte, waren die Votantinnen und Votanten nicht immer zufrieden mit den Antworten – und fühlten sich abgeschnitten. Einige Diskussionen uferten aus, Schnelli wirkte hinter seinem Rednerpult manchmal etwas genervt. Er schaffte es aber zwischendurch immer wieder, die Stimmung aufzulockern.

Erstaunlich war, dass für eine Wittenbacher Bürgerversammlung überraschend viele Personen anwesend waren. 338 Frauen und Männer erschienen im Oberstufenzentrum Grünau – oder 5,75 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger. Zum Vergleich: 2021 waren 194 Personen anwesend, 2020 nur 75. Der Start verzögerte sich am Montag, weil zusätzliche Stühle beschafft werden mussten. «So einen Andrang hatten wir schon länger nicht mehr», bemerkte auch Schnelli. Manche Anwesende nahmen schliesslich auf der Treppe Platz. Auch Apfelsaftflaschen gab's zu wenige.

Gruppe fordert Denkpause bei Dorfentwicklung

Nach einer kurzen Einführung zückten die Anwesenden bereits zum ersten Mal ihre Stimmzettel. Die SVP beantragte, dass Voten künftig kurz gefasst werden müssen und die Redezeit auf drei Minuten beschränkt wird – dies aufgrund der Erfahrungen an den letzten Bürgerversammlungen. Der Antrag wurde deutlich genehmigt.

Haupttraktandum waren dann das Budget und der Steuerplan 2023. Das Budget 2023 weist bei einem Aufwand von 55,1 Millionen Franken und einem Ertrag von 51,7 Millionen Franken ein Defizit von 3,4 Millionen Franken auf. Für 2023 schlug der Gemeinderat eine Steuersenkung um 5 Prozentpunkte auf 128 Prozent vor – obwohl für 2022 (2,2 Millionen) und 2023 (3,4 Millionen) Verluste budgetiert sind.

Gewinne aus vergangenen Jahren machen eine Steuersenkung möglich, 19 Millionen Franken sind es inzwischen. Schnelli sagte Anfang Monat gegenüber diese Zeitung: «Wir wollen das angesparte Geld den Bürgerinnen und Bürgern zurückgeben.» Das Defizit – aber auch künftige Verluste – will die Gemeinde mit der Reserve decken.

Während der Diskussion zum Budget meldeten sich einige Bürgerinnen und Bürger zu Wort. Mehrere kritisierten, dass Wittenbach zubetoniert werde. Einige forderten eine Denkpause bei der Dorfentwicklung. Ein Bürger merkte an, dass Menschen grüne Oasen brauchen. Ein anderer Bürger war der Meinung, dass der Gemeinderat die Raumplanung vorbildlich und unter Einbezug der Bevölkerung vorangetrieben habe.

Ein Mitglied der Gruppe «Wittenbach Plan B – Ja für eine Atempause» beantragte schliesslich die Kürzung eines Budgetpostens. Die Gemeinde budgetierte für die Planungsarbeiten im Zusammenhang mit der Ortsplanung 345'000 Franken. Wo nötig, sollen externe Berater hinzugezogen werden. Der Antragsteller beantragte, die Honorare von externen Fachpersonen zu reduzieren. Der Antrag wurde nach einigen Diskussionen abgelehnt.

SP wehrte sich erfolglos gegen Steuerfusssenkung

Auch die SP stellte einen Antrag. Die Partei plädierte dafür, den Steuerfuss bei 133 Prozent zu belassen. Mit einer Senkung würden die Reserven zur Abdeckung der Defizite viel zu schnell abgebaut. Zudem bringe die Reduktion für untere sowie mittlere Einkommen nichts oder nur sehr wenig und bewirke einzig für hohe Einkommen grössere Einsparungen. Schnelli merkte an, dass man bei Annahme dieses Antrages das ganze Budget nochmals machen und «sich in acht Wochen hier erneut treffen müsste». Der Antrag der SP wurde deutlich abgelehnt.

Genehmigt wurde wenig später dann das Budget und der Steuerplan – mit 286 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 27 Enthaltungen. Die Bürgerinnen und Bürger genehmigten zudem für die Erneuerung des Verrechnungssystems der Elektrizitätsversorgung einen Kredit für die einmaligen Investitionskosten von 595'000 Franken sowie einen jährlich wiederkehrenden Kredit von 86'500 Franken.

Anonymer Gruppe das Handwerk legen

In der allgemeinen Umfrage wurden alle möglichen Themen angesprochen. Ein Mann hatte Fragen zur anonymen Gruppe, die Ende August der Gemeinde organisierte Kriminalität vorwarf und rund 100 Briefe im Namen von Wittenbacherinnen und Wittenbachern an den Gemeinderat verfasste – ohne deren Kenntnis. «Es kann doch nicht sein, dass weder die Gemeinde noch die Kantonspolizei in der Lage sind, diese Gruppe zu eruieren. Ich bitte die Gemeinde, nicht locker zu lassen, um den Schuldigen das Handwerk zu legen.» Der Mann wollte zudem wissen, ob das Ganze etwas mit dem Ausfall von Gröble zu tun habe.

Schnelli antwortete, dass die Gemeinde so gut wie nichts machen könne. Die Website der Gruppe sei auf einem Server in den USA erstellt worden. «Wir können lediglich allen Betroffenen sagen, dass sie selber Anzeige einreichen können. Der Rest ist Sache der Polizei.» Man wolle dieser Gruppe aber eigentlich auch gar keine Aufmerksamkeit mehr schenken. Mit dem Ausfall von Oliver Gröble habe das Ganze nichts zu tun, sagte Schnelli. Zum Gesundheitszustand könne er nichts sagen. Auch nicht, wie es weiter gehe. Nur so viel:

«Der Laden läuft und wir bemühen uns, dass dies so bleibt.»

Der Gemeinderat musste sich auch Kritik anhören. Etwa, weil beim Feuerwehrdepot 430'000 Franken Mehrkosten anfallen. Oder weil das Stimmenzählen an den Bürgerversammlungen oft nicht funktioniere. «Immer wieder gibt es Probleme beim Auszählen. Wir könnten doch elektronische Kästchen anschaffen», schlug ein Mann vor. Es gab aber auch Lob: Eine ältere Frau bedankte sich, dass es «endlich» mehr Sitzbänke beim Zentrumspark gebe. «Auch wenn ich es mehrere Male sagen musste.»

