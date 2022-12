Gesundheitsversorgung «System beruht nur noch auf dem Goodwill der Angestellten»: Ostschweizer Pflegefachfrau erzählt, was der Personalmangel für ihren Alltag bedeutet

Vor einem Jahr nahm das Schweizer Stimmvolk die Pflege-Initiative an. Geändert hat sich für Pflegende bisher aber nichts. Stattdessen leiden inzwischen nicht nur die Angestellten, sondern auch Patientinnen und Patienten unter dem Personalmangel. Das zeigt ein Blick in den Alltag einer Stationsleiterin in einem Ostschweizer Spital.