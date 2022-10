Gemeindepolitik Politik in der Schule und Austauschplattform: Gaiserwalder Gemeinderat konkretisiert Legislaturziele Im Sommer haben mehrere Teilnehmende im Rahmen eines Mitwirkungstags konkrete Projektideen für die Umsetzung der Legislaturziele des Gaiserwalder Gemeinderats entwickelt. Nun hat dieser entschieden, wie es weitergehen soll. Perrine Woodtli 18.10.2022, 18.00 Uhr

Die 8400-Einwohner-Gemeinde Gaiserwald setzt sich aus den Ortschaften Abtwil, Engelburg und St.Josefen zusammen. Ralph Ribi (9. September 2019)

Der Gemeinderat Gaiserwald hat im vergangenen Jahr nach einem mehrstufigen Mitwirkungsprozess mit den Einwohnerinnen und Einwohnern die Legislaturziele für die laufende Amtsdauer 2021/2024 festgelegt. Mit den Legislaturzielen stellt der Gemeinderat jeweils dar, wo er die Schwerpunkte für die Entwicklung der Gemeinde im vorgegebenen Zeitrahmen setzt.

Mitte Juni erhielten die Bewohnerinnen und Bewohner im Rahmen eines Mitwirkungstags erneut die Gelegenheit, Ideen zur Umsetzung der formulierten Legislaturziele einzubringen. Der Tag fand aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie später als ursprünglich geplant statt. Alle interessierten Personen aus der Gemeinde, insbesondere auch Vertretungen von Vereinen, Institutionen oder politischen Parteien, waren eingeladen, mitzumachen. Rund 40 Personen haben am Mitwirkungstag teilgenommen, engagiert diskutiert und einige Projektideen entwickelt, wie der Gemeinderat in einer Mitteilung schreibt.

Politik in der Schule und Austauschplattform

Die Resultate aus dem Mitwirkungstag wurden in der Zwischenzeit durch den Gemeinderat ausgewertet und in einem zweiten Schritt konkretisiert. Folgende Projektideen werden gemäss Mitteilung weiterverfolgt: Begegnungsorte Dorfplätze, Sonderwoche kommunale Politik in der Schule, Plattformen zum Austausch, Forum Verkehr.

Die Gemeinde werde in einer ersten Phase die Projektinitialisierung übernehmen, heisst es weiter. Mit den Betroffenen müssten unter anderem die Erwartungen, Vorgehensweise und Rollen geklärt und definiert werden. Die Gemeinde wolle im Wesentlichen Ideen ermöglichen und unterstützen, schreibt der Gemeinderat. Bei der Projektidee «Begegnungsorte Dorfplätze» bedeute das beispielsweise, dass die Gemeinde für passende Rahmenbedingungen sorge und die konkreten Aktivitäten durch Private organisiert werden.

Nicht alle Ideen werden weiterverfolgt

Neben den vier weiter zu verfolgenden Projektideen gebe es auch zwei Ideen, die «für den Moment nicht aktiv fortgeführt werden». Die Projektidee «Visionen» werde nicht weiterverfolgt, weil sie zu wenig konkret sei. Die zu Papier gebrachten Gedanken würden aber in die allgemeinen strategischen Überlegungen des Gemeinderats einbezogen.

Die Projektidee «Demenzabteilung» werde ebenfalls nicht sofort weiterverfolgt, weil sie der aktuellen strategischen Ausrichtung des Gemeinderats in der stationären Pflege widerspricht. Aber auch dieses Anliegen bleibe beim Gemeinderat deponiert, heisst es weiter in der Mitteilung.