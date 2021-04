UNVERSTÄNDNIS «Ich bin sprachlos ob dieser Zensur»: Für die Gemeinde Mörschwil ist die Illustration einer Frau am Bügelbrett «sexistisch» – das stösst nicht bei allen auf Verständnis Die St.Gallerin Franziska Portmann hat beschlossen, neben ihrem Job im Gesundheitswesen ein Bügelservice zu starten. Dafür wollte sie im Mitteilungsblatt der Gemeinde Mörschwil werben. Ihr Inserat stiess allerdings auf Empörung und wurde verweigert. Rosa Schmitz 16.04.2021, 18.15 Uhr

Das Inserat von Franziska Portmann wurde von der Redaktorin des Mitteilungsblattes der Gemeinde Mörschwil verweigert. Bild: PD

Eine Frau am Bügelbrett: Dieses Bild löste diese Woche in Mörschwil Aufruhr aus, wie «Die Ostschweiz» am Donnerstag berichtete. Das Inserat stammt von Franziska Portmann. Die St.Gallerin hat vor kurzem beschlossen, neben ihrem Job im Gesundheitswesen ein eigenes kleines Business aufzuziehen: Ein Bügelservice für Leute mit wenig Zeit oder die nicht selbst bügeln wollen. Dafür wollte sie im Mitteilungsblatt der Gemeinde Mörschwil werben – mit einer Illustration im Stil der 1960er-Jahre. Die Gemeinde lehnte das Inserat aber ab. Eine so traditionelle Darstellung einer Hausfrau verstosse gegen die Richtlinien.