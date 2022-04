Goldach: Der Leiter des Steueramtes wird Gemeindeschreiber

Gemeindekanzlei Rollenwechsel im Goldacher Rathaus: Der Leiter des Steueramtes wird Gemeindeschreiber Lukas Länzlinger mag Herausforderungen, er bringt einen vollen Rucksack an Verwaltungserfahrung mit, erhält bald Familienzuwachs, arbeitet in Goldach und löst dort am 1. Juni Gemeindeschreiber Richard Falk ab. Wer ist der Mann, der gerne mit Zahlen jongliert und im Rheintal lebt? Ein Porträt. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Lukas Länzlinger wird per 1. Juni neuer Gemeindeschreiber in Goldach. Bild: Tobias Garcia

Langweilig, trocken und uninteressant – dies sind die ersten Gedanken, die man hat, wenn einem das gegenüber als Beruf Leiter Steueramt angibt. Lukas Länzlinger, seit Februar 2020 Leiter des Steueramtes in Goldbach, lässt diese Einwände nicht gelten. Im Gegenteil. Er sagt:

«Die Arbeiten in einer Gemeindeverwaltung sind abwechslungsreich und vielfältig, ganz egal in welcher Abteilung und für welchen Bereich man dort arbeitet.»

Für den heute 43-Jährigen war in jungen Jahren denn auch rasch klar, dass er diesen Weg einschlagen wird. In der Gemeinde Mosnang absolvierte er eine KV-Lehre, wechselte nach erfolgreichem Abschluss nach Oberhelfenschwil und arbeitete in der Folge während über 20 Jahren in der Verwaltung dieser kleinen Toggenburger Gemeinde. In dieser Zeit absolvierte er eine ganze Reihe von zusätzlichen Ausbildungen; BMS, Betriebswirtschafter und Rechtsagent. Nebenberuflich ist Lukas Länzlinger mittlerweile Dozent für Steuerrecht beim ZbW Sargans für angehende Rechtsagentinnen und Rechtsagenten.

Es sei ihm immer schon wichtig gewesen, auch seinen beruflichen Horizont zu erweitern. Aus diesem Grund habe er jede Gelegenheit genutzt, wenn es innerhalb der Verwaltung die Möglichkeit gab, sich zu verändern oder sich neu einzubringen – auch in diversen Projektgruppen. So war er unter anderem auch Teil des Teams, das einen Gemeindevereinigungsbeschluss für Hemberg, Neckertal und Oberhelfenschwil vorbereitete.

Familie erwartet bald Zuwachs

«Ich habe immer alles gerne gemacht und bis auf ein paar wenige Amtsstellen habe ich alles kennen gelernt, was in einem Rathaus zu tun ist», so Länzlinger. Sein Weggang von Oberhelfenschwil hatte denn auch nichts damit zu tun, dass ihm die Arbeit dort nicht mehr gefallen hätte, sondern, weil ihn die Liebe ins Rheintal zog. Er lernte in Montlingen seine Partnerin kennen und lebt seit vier Jahren auch dort. Die beiden haben einen zweijährigen Sohn und werden bald weiteren Nachwuchs bekommen.

Aufgrund seiner breiten Ausbildung im Verwaltungsbereich wurde er in der Vergangenheit gelegentlich darauf angesprochen, ob er nicht Gemeindeschreiber werden wolle. Auch in Goldach war es naheliegend, ihn zu fragen. Er habe zuerst darüber geschlafen, sich mit seiner Partnerin beraten und dann beworben, erfolgreich, wie mittlerweile bekannt ist.

Vielversprechende Ausgangslage für Goldach

Die Zusage sei ihm leichtgefallen, denn er sehe Goldach als innovative Gemeinde mit einer vielversprechenden Ausgangslage, auch aufgrund der guten, soliden finanziellen Situation. Die Projekte, die anstünden, seien spannend und vielseitig. «Ich freue mich darauf, aktiv daran mitzuarbeiten.» Aktuell ist das Theaterprovisorium in aller Munde. Dabei handle es sich erst um eine Grundsatzabstimmung, betont der künftige Schreiber, erst bei einer Zustimmung werde das Projekt vertieft geprüft. Spannend seien sicher auch die Projekte zum A1-Anschluss, die Hängebrücke oder die Aufwertung des Seeufers.

Goldach hat seiner Meinung nach grundsätzlich viel zu bieten. Es sei attraktiver Wohn- und Arbeitsort mit dem Bodensee direkt vor der Haustüre. Die Gemeinde biete zudem ein gutes Freizeitangebot mit Sportplätzen und Freibad, es gebe zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und einen attraktiven öffentlichen Verkehr. Seine Familie schwärme vom Spielplatz in der Kellen, der weit über die Region hinaus bekannt sei.

Er mag es, zu kochen und zu reisen

Und was macht er selbst in der Freizeit, wie und wo erholt er sich?« Im Mittelpunkt meiner Freizeitgestaltung ist ganz klar meine Familie, das geniesse ich extrem», sagt er. Ausserdem möge er es zu kochen und zu essen und dazu einen guten Tropfen Wein zu trinken. Er reise sehr gerne und sei auch oft in der Sonnenstube Tessin anzutreffen. Aktiv in einem Verein ist er nicht, aber er mag es, sich in der Natur aufzuhalten, egal ob mit dem Velo oder auf den Skiern, im Wasser oder im Garten.

Auch als Gemeindeschreiber wird er pendeln und in Montlingen wohnen bleiben. «Es kann auch ein Vorteil sein, nicht am Arbeitsort zu wohnen, um etwas Abstand zu gewinnen», sagt er dazu. Auf die enge Zusammenarbeit mit Gemeindepräsident Dominik Gemperli, zu dem er einen guten Draht habe, freue er sich.

Das Goldacher Rathaus, wo der neue Gemeindeschreiber, Lukas Länzlinger, bereits seit Februar 2020 tätig ist. Bild: Tobias Garcia

