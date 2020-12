Budget Wegen TE-Connectivity-Schliessung: Düstere finanzielle Aussichten in Steinach – Gemeinderat geht von Defizit von knapp 1,5 Millionen Franken aus Das Budget 2021 der Gemeinde Steinach dürfte tiefrot ausfallen. Ein Grund dafür ist die Schliessung des TE-Connectivity-Werks. Am Steuerfuss soll sich laut Gemeindepräsident Michael Aebisegger aber nichts ändern – zumindest vorerst. Michel Burtscher 16.12.2020, 05.00 Uhr

Im August wurde bekannt, dass der Standort des amerikanischen Elektronikkonzerns TE Connectivity in Steinach geschlossen wird. Bild: Gian Ehrenzeller/ Keystone

Michael Aebisegger ist besorgt. «Wir müssen die Lage genau im Auge behalten», sagt der Steinacher Gemeindepräsident. Was er damit meint: Das kommende Jahr wird finanziell ein schwieriges für die Gemeinde. Am Ende dürfte in der Gemeindekasse ein Loch von 1,5 Millionen klaffen, bei einem Gesamtaufwand von knapp 18 Millionen Franken. Zum Vergleich: Für 2020 budgetierte der Gemeinderat bei einem Aufwand von rund 18,5 Millionen Franken ein Minus von knapp 350'000 Franken.

Im aktuellen Mitteilungsblatt bereitet der Gemeinderat die Bürgerinnen und Bürger schon einmal auf das Defizit im Budget 2021 vor. Es zeichne sich, schreibt er, wie in vielen anderen Gemeinden derzeit auch in Steinach «ein eher düsteres Szenario» ab, was die Ertragslage der Gemeinde betreffe.

Zweite Lesung des Budgets im Januar

Michael Aebisegger, Gemeindepräsident von Steinach.

Bild: Jolanda Riedener

«Es ist nur anständig und richtig, die Bevölkerung frühzeitig und offen über die finanzielle Entwicklung zu informieren», sagt Aebisegger auf Anfrage. Der Gemeinderat hat das Budget 2021 kürzlich in einer ersten Lesung beraten. Die zweite Lesung ist für Januar geplant, im Februar wird es verabschiedet und mit dem Amtsbericht veröffentlicht.

Zwar heisst es in der Mitteilung, dass der Gemeinderat zu Beginn des Jahres mögliche Optimierungen nochmals prüfen werde. Jedoch sei nicht zu erwarten, dass sich «das Defizit im grösseren Umfang aufholen lässt». Den Fehlbetrag will der Gemeinderat dem Eigenkapital belasten. Dieses betrug Anfang 2020 noch gut 5,8 Millionen Franken.

Folgen der TE-Connectivity-Schliessung

Es gibt mehrere Faktoren, die für das Defizit verantwortlich sind. So mussten die Steuererträge sowohl bei den natürlichen Personen wie auch bei den juristischen Personen «deutlich nach unten» korrigiert werden. Gründe dafür sind die Schliessung des Steinacher Standortes des amerikanischen Elektronikkonzerns TE Connectivity mit knapp 300 Mitarbeitern, die Auswirkungen der Steuerreform und AHV-Finanzierung, der das Stimmvolk im Mai 2019 zugestimmt hat, sowie die Coronakrise.

Zwar werde der TE-Connectivity-Standort voraussichtlich erst im Herbst 2021 geschlossen und darum sei noch nicht ganz klar, wie gross die finanziellen Ausfälle tatsächlich seien. Doch Aebisegger sagt:

«Die Steuereinnahmen juristischer Personen werden sicher sinken.»

Gleichzeitig habe man in Steinach derzeit keine grossen Neubauprojekte, die zusätzliche Steuerzahler ins Dorf locken, gibt der Gemeindepräsident zu bedenken.

Grösseres Defizit als erwartet beim Gartenhof

Zusätzlich belastet das voraussichtliche Betriebsdefizit des erweiterten Gartenhofs in der Höhe von 400'000 Franken den Steinacher Finanzhaushalt. Dazu sagt Aebisegger:

«Die Institution wird im ersten Betriebsjahr nach der Erweiterung noch nicht zu 100 Prozent ausgelastet sein.»

Zwar war der Gemeinderat immer davon ausgegangen, dass zumindest zu Beginn ein Defizit resultieren wird. Jedoch plante er mit einem durchschnittlichen jährlichen Fehlbetrag von 300'000 Franken, wie dem Gutachten zur Erweiterung zu entnehmen ist.

Hinzu komme, dass in der Vergangenheit die Steuern natürlicher Personen auf falschen Grundlagen budgetiert wurden und somit die Erwartungen zu hoch lagen, sagt Aebisegger. Dadurch habe es grössere Verzerrungen gegeben. Beim Budget 2021 bedeutet das konkret: «Die Mindereinnahmen bei den Steuern betragen rund 1,2 Millionen Franken.»

Der Steuerfuss soll vorerst nicht verändert werden

Trotz der angespannten finanziellen Lage will der Gemeinderat vorerst nicht am Steuerfuss schrauben. Auf Antrag von Bürgern und entgegen der Empfehlung der Behörden wurde dieser im Jahr 2019 gesenkt, von 119 auf 115 Prozent. Aebisegger sagt:

«Wir haben die Botschaft der Bürgerinnen und Bürger verstanden. Die Senkung des Steuerfusses geschah damals auch mit Blick auf das Eigenkapital.»

Doch der Gemeindepräsident betont gleichzeitig, dass er ein so hohes Defizit wie 2021 kein zweites Mal akzeptieren werde. Dass es später zu einer Steuererhöhung kommen könnte, schliesst er deshalb nicht aus. «Hier müssen wir der Realität ins Auge blicken», sagt Aebisegger. Wobei er betont, dass das Ziel sei, sich auf der Ausgabenseite anzustrengen. «Wir wollen beides erreichen: eine moderate Steuerbelastung und eine attraktive Infrastruktur.»

Stimmbürger stimmen vor Ort oder an der Urne ab

Die Stimmberechtigten werden an der Bürgerversammlung vom 23. März über das Budget 2021 entscheiden – wenn sie denn stattfindet. Man hoffe auf eine Durchführung, das hänge jedoch von der Coronalage ab, sagt Aebisegger. Es sei durchaus möglich, dass die Abstimmung über Jahresrechnung und Budget auch nächstes Jahr wieder an der Urne durchgeführt werden muss.