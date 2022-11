SP-Kantonsrat stellt kritische Fragen zur Korporation Vierhöfe

Gemeindegesetz Vorstoss von SP-Kantonsrat Guido Etterlin: Korporationen sollen Ortsgemeinden werden Guido Etterlin (SP) plant für die nächste Kantonsratssession einen Vorstoss, der sich mit Korporationen beschäftigt. Hintergrund ist ein grösserer Baulandverkauf, welcher der Rorschacherberger Dorfkorporation knapp 14 Millionen Franken einbringen wird. Deren VR-Präsident Ludwig Buob ist die Motivation von Etterlin ein Rätsel. Rudolf Hirtl Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Hier im Neuhus im Rorschacherberg soll eine Grossüberbauung entstehen, wobei die Korporation Vierhöfe vom Erlös des Bodenverkaufes profitiert. Bild: PD

Die HRS Investment AG, Frauenfeld, will im Neuhus in Rorschacherberg zehn Mehrfamilienhäuser und acht Reihen-Einfamilienhäuser mit gesamt 150 Wohnungen bauen. Stimmt die Bürgerschaft am Sonntag, 27. November, zu, so wird die HRS für das 30000 Quadratmeter grosse Grundstück 22 Millionen Franken bezahlen. Die Gemeinde erhält vom Erlös 8,4 Millionen Franken, die Korporation Vierhöfe 13,5 Millionen Franken.

Auf das Projekt aufmerksam geworden ist auch der Rorschacher SP-Kantonsrat Guido Etterlin, der dazu einen Vorstoss für die nächste Session vorbereitet. Wie dieser genau lauten wird, kann Etterlin noch nicht sagen. «Ein parlamentarischer Vorstoss muss sauber abgeklärt sein und die richtigen Fragen enthalten. Ich bin da noch dran. Die Rechtslage der st.-gallischen Korporationen ist komplex, insbesondere seit der Totalrevision der Kantonsverfassung im Jahr 2001.»

Kantonsrat Guido Etterlin. Bild: Benjamin Manser

Im Rahmen seiner laufenden Abklärungen will Etterlin vom kantonalen Steuerchef unter anderem wissen, wie denn sichergestellt sei, dass Leistungen an die Korporationsmitglieder korrekt versteuert würden? Befürchtet er also, dass beim Landverkauf nicht alles mit rechten Dingen zugeht, könnte man nicht gar von einem Misstrauensvotum seinerseits sprechen? «Überhaupt nicht», sagt der Rorschacher Schulpräsident und betont:

«Eine kritische Frage ist grundsätzlich kein Misstrauensvotum.»

Was ist denn seine Motivation für den Vorstoss? «Bei der Totalrevision der Kantonsverfassung wurde der Bürgernutzen für die Ortsgemeinden abgeschafft. Seit 2003 sind sie ausschliesslich der Gemeinnützigkeit verpflichtet. Die st.-gallischen Korporationen sind definiert als den Ortsgemeinden ähnliche Organisationen, ohne dass die Vorschriften über die Ortsgemeinden tatsächlich zur Anwendung gelangen. Sie sind aber auch keine juristische Person wie ein Verein oder eine Gesellschaft. Ebenso hat man diesen Korporationen die Möglichkeit für den Bürgernutzen belassen», so der Kantonsrat.

Felix Sager, der Amtsleiter des kantonalen Steueramtes, widerspricht dieser Einschätzung von Etterlin allerdings. Er sagt: «Es handelt sich bei Korporationen um juristische Personen.»

Es öffnen sich eigentliche Minenfelder

Die Rahmenbedingungen für diese komplexen Konstrukte hätten sich nicht mehr entwickelt, deren ursprüngliche bodennahe Geschäftstätigkeit aber schon. Und wenn’s Korporationen zurzeit noch nicht wahrnehmen wollten, so Etterlin, würden sich denen eigentliche Minenfelder in der Zukunft öffnen. «Ich bin ich der Meinung, dass Klärungs- und Regelungsbedarf besteht. Das ist die Absicht meines geplanten Vorstosses.»

Es ist seiner Meinung nach erfreulich, wie sich Ortsgemeinden ihrem verfassungsmässigen Auftrag der Gemeinnützigkeit stellen. «Darum habe ich mich vor ein paar Jahren entschieden, mich in Rorschach um das Ortsbürgerrecht zu bemühen.»

Bei den Korporationen habe man damals Ausnahmen gemacht. Ihn interessiere nun ein Überblick von Korporationen im Kanton und deren Relevanz in volkswirtschaftlicher Hinsicht. Dann gelte es abzuschätzen, ob der wohl nicht mehr ganz zeitgemässe Bürgernutzen überhaupt noch angemessen sei. In demokratischer Hinsicht interessiere ihn auch, wie sich die Mitgliedschaften oder die Möglichkeit zur Mitgliedschaft entwickelt hätten.

Eine grosse Chance für Rorschacherberg

Befürchtet Etterlin gar, dass die 13,5 Millionen Franken unrechtmässig verteilt werden? «Das Projekt Neuhus ist ein zukunftsträchtiges Vorzeigeprojekt. Die Korporation möchte einen Teil des Verkaufserlöses in die Überbauung reinvestieren. Auch das ist eine tolle Sache. Mir wäre es aber lieber, die Korporation wäre eine offizielle Ortsgemeinde.» Schliesslich habe die Korporation ihr angestammtes Betätigungsfeld in die Neuzeit verändert, und sie sollte sich vermutlich ernsthaft Gedanken machen, ob sie dem nicht Rechnung tragen sollte, indem sie auch eine zeitgemässere Organisationsform bekäme.

Rorschacherbergs Gemeindepräsident Beat Hirs betont, dass die Korporation Vierhöfe den Gewinn selbstverständlich normal versteuern müsse. «Ich gehe davon aus, dass Guido Etterlin das ebenfalls feststellen wird.» Es gebe keine kritischen Stimmen in der Gemeinde, die den Geldfluss an die Korporation kritisieren würden. Hirs sagt: «Wir stimmen jetzt über eine hochwertige Überbauung ab und nicht nochmals über einen rechtskräftigen Vertrag, den die Bürger bereits 2005 genehmigten. Wir haben das neue Wohnquartier über mehrere Jahre aufwendig erarbeitet und es wird in Fachkreisen sehr gelobt.»

Das sei eine grosse Chance für Rorschacherberg. Das Quartier werde hochwertigen Wohnraum schaffen, den finanziellen Spielraum der Gemeinde vergrössern und positive Ausstrahlung auf die Umgebung haben. Das neue Wohnquartier erfülle höchste ökologische und soziale Anforderungen. Am Informationsanlass vergangener Woche sei die gründliche und transparente Information sehr gelobt worden. «Ich glaube, dass auch die Bürger diese Chance sehen.»

Geld kommt dem Wald und der Allgemeinheit zu

«Ich weiss nicht, ob wir in der Vergangenheit negativ aufgefallen sind», sagt Ludwig Buob, Verwaltungsratspräsident der Korporation Vierhöfe, der sich über den Vorstoss von Guido Etterlin verwundert zeigt. Buob erinnert daran, dass die Korporation die Planungsaufwendungen (636'912 Franken) aus dem Jahr 2006 für die Autobahnüberdeckung, die sich später als nicht bewilligungsfähig erwies, bezahlt und zudem kulanter Weise 250'000 Franken für den Masterplan und die Erschliessung Neuhus beisteuert. Im Fall der Autobahnüberdachung hätte die Gemeinde die ehemals der Korporation Vierhöfe gehöhrende Parzelle 1213 und weitere Flächen gegen einen jährlichen Beitrag von rund 40'000 Franken nutzen können.

Ludwig Buob, VR-Präsident Korporation Vierhöfe Rorschacherberg. Bild: PD

Aktuell hat die Korporation gegen 90 Mitglieder. Buob betont: «Der Erlös wird nicht unter den Mitgliedern aufgeteilt. Er kommt in die Kasse und wird wieder für den Wald und die Allgemeinheit eingesetzt. Wir fahren im normalen Modus weiter.» Er räumt aber auch ein: «Der Landverkauf ist ein Quantensprung, den wir eigentlich scheuen. So viel Geld kann nämlich auch Begehrlichkeiten wecken.» Buob wundert sich, dass sich Etterlin mit seinen Fragen nicht direkt an ihn gewendet hat. Dieser sagt dazu: «Meine Fragen kann mir der Korporationspräsident gar nicht beantworten. Das scheint selbst für die angefragten kantonalen Instanzen anspruchsvoll.»

