Gossau oder Engelburg: Vorbereitungen für «Donnschtig-Jass»

Gemeindeduell Für Engelburg oder Gossau jassen: Die Ausscheidungsturniere für den «Donnschtig-Jass» stehen an Wer wird für Engelburg oder Gossau um den Sieg im «Donnschtig-Jass» ringen? Diese Frage klärt sich bald, im Frühling stehen die Ausscheidungsturniere an. Rita Bolt Jetzt kommentieren 13.01.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Patrik Strässle, Gossauer OK-Präsident (links) und Boris Tschirky, OK-Präsident Gaiserwald, organisieren derzeit alles für eine mögliche «Donnschtig-Jass»-Austragung. Bild: Ralph Ribi

Wer hat die besseren Jasserinnen und Jasser und gewinnt das Jassduell Gaiserwald gegen Gossau? «Die Chancen stehen 50 zu 50», sagt Boris Tschirky, Gaiserwalder Gemeindepräsident und OK-Präsident des «Donnschtig-Jass», diplomatisch. Die Entscheidung wird am 10. August im Baselbiet fallen; dann treten die Gemeinden gegeneinander an.

Gewinnt Gaiserwald, wird der «Donnschtig-Jass» am 17. August auf dem Dorfplatz vor der katholischen Kirche in Engelburg ausgetragen. Gewinnt Gossau, findet die Sendung auf dem Kirchplatz und rund um den Ochsenkreisel statt. Beide setzen alles daran, ihre Gemeinde ins Rampenlicht zu rücken und den Jassabend zu sich zu holen.

Momentan ist Gaiserwald der Stadt Gossau einen Schritt voraus

Organisatorisch hat Gaiserwald im Moment die Nase leicht vorne. Sie hat bereits die Werbetrommel gerührt und die Ausschreibung für das Ausscheidungsturnier im Mehrzweckraum Engelburg publiziert. Es findet am 3. März statt; die Anmeldefrist läuft bis 1. Februar. Stand Freitagmorgen haben sich 40 Jasserinnen und Jasser angemeldet. «Es dürften ruhig noch einige mehr sein», sagt Tschirky. Das Ausscheidungsturnier wird vom Eidgenössischen Differenzler Jassverband (EDJV) durchgeführt.

«Wir werden die Ausschreibung noch im Januar machen», sagt Patrik Strässle, OK-Präsident von Gossau. Ort und Datum sind bereits bekannt: 27. April, im Fürstenlandsaal. Wie in Gaiserwald ist der EDJV zuständig. In beiden Gemeinden müssen sich fünf Personen qualifizieren, davon eine Frau und ein Jugendlicher zwischen 10 und 18 Jahren. Gespielt wird der Differenzler.

Die Vorbereitungen auf eine mögliche Austragung sind nicht zu unterschätzen. In Gaiserwald hat sich ein OK aus zwölf Personen gebildet, in Gossau sind es zehn Personen. Denn beide Orte müssen die Infrastrukturen selber organisieren: Festwirtschaft, Dekoration, Garderoben, Parkplätze für die SRF-Sattelschlepper, WC-Anlagen, Ordnungsdienst, Bewachung des Festplatzes und Bestuhlung.

Gaiserwald hat bereits 60 Hotelzimmer reserviert

Die Gemeinden jassen zwar gegeneinander, könnten aber in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten. Etwa könnten sie die Festbestuhlung einmal bestellen und je nach Austragungsort nutzen. Wie es betreffend Hotelzimmer in Gossau aussieht, ist noch nicht geklärt. Gaiserwald hat hingegen schon 60 Zimmer im Hotel Säntispark reserviert. Bezahlt werden die Übernachtungen von SRF. Gesucht sind ausserdem etwa 200 Helferinnen und Helfer. «Die eine Entschädigung erhalten werden», so Patrik Strässle. Gossau hat im Budget 23'500 Franken eingestellt. Ein Grossteil der Helfenden werde in der Festwirtschaft eingesetzt.

Der «Donnschtig-Jass» ist eine Freiluftveranstaltung und wird bei jedem Wetter durchgeführt. Erwartet werden bei gutem Wetter zwischen 2500 und 3000 Besucherinnen und Besucher. In Gossau würde der Dorfkern gesperrt. Die beiden Bühnen wären auf dem Kirchplatz postiert, die Bestuhlung für die Zuschauerinnen und Zuschauer auf der St.Gallerstrasse rund um den Ochsenkreisel. «Die Zuschauer am Fernsehen sehen die ‹Schoggiseite› von Gossau», sagt Strässle und lacht.

In Gaiserwald wären die zwei Bühnen auf den Dorfplatz Engelburg angeordnet. «Ein schöner Platz, der Fest-erprobt ist», sagt Tschirky. Der öffentliche Verkehr müsste gemanagt werden. Was, wenn der «Donnschtig-Jass» nicht in Gaiserwald ausgetragen wird? «Dann veranstalten wir trotzdem ein kleines Fest», sagt der Gemeindepräsident. Und was macht Gossau, wenn die Sendung in Gaiserwald übertragen wird? «Das OK hat entscheiden, nichts zu machen», antwortet Strässle.

OK-Präsidenten beherrschen Schieber besser als den Differenzler

Können die beiden OK-Präsidenten selbst jassen? Es scheint, als hätte Strässle da die besseren Karten in der Hand. Er jasst sei 30 Jahren einmal im Monat in der gleichen Runde. «Allerdings Schieber, keinen Differenzler.» Früher jasste Boris Tschirky öfters, heute aber nicht mehr regelmässig . Aber auch keinen Differenzler. «Der Differenzler ist bei uns nicht so verbreitet», sagt der Gemeindepräsident.

Wer auch immer die besseren Trümpfe in der Hand hält: Über beide Gemeinden wird so oder so ein Porträt ausgestrahlt. «Der ‹Donnschtig-Jass› soll die Jasskultur pflegen und dem Publikum vor Ort einen Eindruck vermitteln, wie eine SRF-Livesendung entsteht. Anderseits sollen der Charakter des Austragungsortes und die Stimmung auf dem Platz übertragen werden», schreibt SRF. Stimmung auf dem Platz ist das Stichwort für Patrik Strässle. Er war Zuschauer in Schönengrund. «Es war eine Topshow und beste Unterhaltung.» Aufgetreten sind Pegasus, Andreas Gabalier und Murat Yakin. Welche Promis in Gaiserwald oder Gossau zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen