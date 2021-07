Coronahilfe: Stadt St.Gallen lehnt zwei Drittel der Gesuche ab

Geldprobleme Putz- und Gastropersonal am Limit: Coronaberatung der Stadt St.Gallen lehnt zwei Drittel der Gesuche für Coronahilfe ab Die Coronaberatungsstelle der Stadt entscheidet seit drei Monaten über Gesuche für finanzielle Coronahilfe. 73 von 106 Gesuchen hat sie bisher abgelehnt. Sie erfüllen die Voraussetzungen nicht. Christina Weder 13.07.2021, 05.00 Uhr

Die Coronaberatungsstelle im St.Galler Rathaus steht Personen offen, die durch die Coronapandemie in Schwierigkeiten geraten sind. In den fünf Monaten, seit es die Stelle gibt, hat sie knapp 140 Anfragen erhalten. Bearbeitet werden diese von Mitarbeitenden der AHV-Zweigstelle in Rücksprache mit den Mitarbeitenden der Sozialen Dienste.

Zu Beginn unterstützten sie Rat- und Hilfesuchende in erster Linie darin, sich im Dschungel der Unterstützungsangebote zurechtzufinden und wiesen sie an die richtigen Stellen weiter. Zudem boten sie Unterstützung beim Ausfüllen von Anträgen, berieten in den Sozialversicherungen und führten telefonische Abklärungen durch. Vor drei Monaten hat sich die Aufgabe der Beratungsstelle aber gewandelt, wie Stadträtin Sonja Lüthi von der Direktion Soziales und Sicherheit auf Anfrage sagt.

Anfragen haben seit Mitte April deutlich zugenommen

Seit Mitte April kümmert sich die Coronaberatung hauptsächlich um die Verteilung der finanziellen Coronahilfe. Es handelt sich um Gelder des Kantons. Diese sind für Personen bestimmt, die aufgrund der Pandemie in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind und ihre Lebenskosten nicht mehr decken können.

Betroffene können sich seit Mitte April bei ihrer Wohnsitzgemeinde melden, eine Beratung in Anspruch nehmen und ein Gesuch um finanzielle Coronahilfe stellen. Das Ziel ist, unverschuldete Einkommenseinbussen abzufedern und zu verhindern, dass Betroffene langfristig in finanzielle Nöte geraten und Schulden anhäufen. In der Stadt St.Gallen kümmert sich die Coronaberatungsstelle um diese Gesuche. Damit hätten die Anfragen deutlich zugenommen, sagt Sonja Lüthi.

Zehnmal wurde der Maximalbetrag von 10'000 Franken ausgezahlt

So führten Mitarbeitende der Coronaberatungsstelle zwischen Mitte April und Ende Juni 109 Beratungsgespräche und bewilligten 33 Gesuche. Insgesamt zahlten sie rund 188'000 Franken aus. Im Durchschnitt erhielten Gesuchstellerinnen und -steller einen Betrag von 5700 Franken zugesprochen. In zehn Fällen wurde der Maximalbetrag von 10'000 Franken ausgezahlt. Die Gelder stammen aus dem Topf für Coronahilfe des Kantons. Fünf Millionen Franken stehen zur Verfügung, wovon bis Ende Juni kantonsweit 1,2 Millionen verteilt worden sind. Der Anteil, der an Einwohnerinnen und Einwohner der Kantonshauptstadt ausgezahlt wurde, beträgt rund 15 Prozent.

Susanne Wüst, Leiterin der AHV-Zweigstelle und der Coronaberatungsstelle der Stadt, hat direkt mit den Gesuchstellern zu tun. Sie erzählt von Reinigungsfachkräften, die wegen Corona in Kurzarbeit geschickt wurden und Lohneinbussen in Kauf nehmen mussten. Während das Einkommen vor der Krise knapp ausgereicht hatte, schafften sie es nun nicht mehr, ihre Rechnungen zu bezahlen. Ihnen kommt die Coronahilfe zugute.

Einen Anspruch auf Unterstützung haben auch Personen aus Tieflohnbranchen, die wegen der Krise arbeitslos geworden sind und mit den Arbeitslosentaggeldern nicht mehr über die Runden kommen. Der Grossteil der Gesuchstellerinnen und Gesuchsteller kommt laut Susanne Wüst aus der Gastro- und Reinigungsbranche sowie aus der Exportindustrie. Auffallend sei dabei: «Mehr als die Hälfte der Gesuche stammt von Familien mit Kindern.»

Ein Grossteil der Gesuche erfüllt die Voraussetzungen nicht

Doch längst nicht jeder Gesuchsteller erhält Unterstützung. Zunächst gehe es darum, die Voraussetzungen dafür zu prüfen, sagt Susanne Wüst. Ein grosser Teil der eingereichten Gesuche erfülle diese nicht. So wurden bisher 73 von 106 Gesuchen abgelehnt. Das sind mehr als zwei Drittel. Der abschlägige Bescheid wird in den meisten Fällen mit einem Einnahmeüberschuss begründet.

Gesuchsteller, deren Arbeitslosengelder ausreichen, um die Lebenskosten zu decken, haben keinen Anspruch auf Coronahilfe. Auch Personen, deren Ehepartnerin oder Ehepartner genug verdient, erhalten kein Geld. Immer wieder klopfen zudem junge Gesuchsteller an, die noch zu Hause wohnen und geringe Lebensunterhaltskosten haben. Auch sie bekommen keinen finanziellen Zustupf.

Die Notlage muss mit Corona zusammenhängen

Die Gesuchsteller müssen nachweisen können, dass ihre finanzielle Notlage mit der Coronakrise zusammenhängt. Immer wieder wenden sich aber auch Personen aus Tieflohnbranchen an die Coronaberatungsstelle, die schon vor der Pandemie in einer schwierigen Situation steckten. Doch der Familienvater, der schon vor der Krise mit einem Lohn von 4500 Franken auskommen musste, erhält laut Susanne Wüst keine Coronahilfe. Genauso wenig der Koch, der schon vor der Pandemie arbeitslos war. Manche Gesuchsteller hätten es einfach probiert und argumentiert, sie hätten zu wenig Geld zum Leben. Doch sie gehen leer aus. «Wir müssen uns an die Vorgaben des Kantons halten», sagt Stadträtin Sonja Lüthi.

«Wenn es Probleme gibt, die nichts mit Corona zu tun haben, muss man sie auch anders angehen.»

Lüthi zieht ein positives Fazit zur Coronaanlaufstelle. Diese habe sich bewährt. Um die Coronahilfe zu verteilen, hätte man sowieso eine Stelle schaffen müssen, sagt sie. Die Mitarbeitenden der AHV-Zweigstelle hätten die zusätzlichen Aufgaben neben ihrer Arbeit gut bewältigen können. Sie seien zu keinem Zeitpunkt überrannt worden. Hilfe- und Ratsuchende hätten nie Schlange stehen müssen. Und trotzdem sei der Bedarf ausgewiesen.

Noch immer gehen täglich Gesuche um Coronahilfe ein. Doch bereits mache sich die Entspannung auf dem Arbeitsmarkt bemerkbar. «Seit einer Woche ist es ruhiger», sagt sie. «Wir gehen davon aus, dass es während der Ferienzeit nochmals ruhiger wird.» Danach wird sich zeigen, wie es mit der Coronaberatungsstelle weitergeht. Wie lange es sie noch geben wird, ist derzeit offen.