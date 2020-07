Ein wichtiges Projekt für die Stadt St.Gallen: Stadtrat zeichnet für 300'000 Franken Aktien des geplanten Innovationsparks Ost Noch ist die Ostschweiz ein weisser Fleck auf der Karte der Stiftung Switzerland Innovation. Doch demnächst soll die Stadt St.Gallen der sechste Standort des prestigeträchtigen Forschungsnetzwerks werden. Daniel Wirth 09.07.2020, 16.40 Uhr

Der Innovationspark Ost soll bei der Empa angesiedelt werden. Bild: Ralph Ribi (8.Mai 2019)

Gegenwärtig gibt es in der Schweiz fünf Innovationsparks. Sie stehen in Dübendorf ZH, Allschwil BL, Villigen AG, Biel BE und Lausanne VD. In diesen Parks vernetzen sich Universitäten und Unternehmen für die Forschung.

Durch den Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft werden Ideen so weiterentwickelt, dass Produkte und Dienstleistungen entstehen, die erfolgreich vermarktet werden können, wie es auf der Website von Switzerland Innovation heisst.

Gleichzeitig finde durch die räumliche Nähe der Akteure eine Beschleunigung der Entwicklungsprozesse statt; so entstehe erfolgreiche Innovation.

Seit fünf Jahren gibt es das Netzwerk

Die Stiftung Switzerland Innovation ist die nationale Trägerorganisation von Switzerland Innovation. Auf ihrer Netzwerk-Landkarte, die es seit 2015 gibt, ist die Ostschweiz bislang ein weisser Fleck. Die Stiftung ist nach eigenen Angaben Dienstleisterin zu Gunsten der Standorte.

Sie bearbeitet jene Themen, die sinnvollerweise standortübergreifend angegangen werden. Der Kanton St.Gallen hat der Stiftung vergangenes Jahr ein Bewerbungsdossier für einen Innovationspark Ost eingereicht, positive Rückmeldung bekommen und Justierungen vorgenommen.

Jetzt folgt die definitive Bewerbung, die von den Kantonen Thurgau und beiden Appenzell mitgetragen wird. Ob es einen Innovationspark Ost im Westen der Stadt geben wird, entscheidet schliesslich der Bundesrat. Mit einem Entscheid der Landesregierung wird im ersten Quartal 2021 gerechnet.

Stadt zeichnet zehn Prozent des Aktienkapitals

Der Kanton St.Gallen scheiterte schon zweimal mit einer Bewerbung bei Switzerland Innovation. Bei der aktuellen, der dritten, läuft bis jetzt alles nach Plan: Rund um die Empa (Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt) soll ein Innovationspark Ostschweiz entstehen.

Als Schwerpunktbereiche stehen Medizinaltechnik, IT, Optik und Fotonik im Vordergrund. Beteiligt sind neben den vier Kantonen auch das Kantonsspital, die Universität (HSG) und Unternehmen wie Vifor (Pharma) aus St.Gallen und Schöller (Textil) in Sevelen.

Für die Ostschweizer Bewerbung für das prestigeträchtige nationale Netzwerk und für die Finanzierung des Innovationsparks wird eine Aktiengesellschaft mit einem Kapital von rund drei Millionen Franken gegründet.

Der Kanton Thurgau hat ein Kapital von einer Viertelmillion in Aussicht gestellt, Appenzell Innerrhoden will Aktien für 100000 Franken zeichnen. Das ist bekannt. Und am Donnerstag teilte die Stadt St.Gallen mit, sie werde sich mit 300000 Franken am Innovationspark Ost beteiligen, was zehn Prozent des Aktienkapitals entspricht. Voraussetzung sei der Zuschlag durch den Bundesrat, heisst es.

Wesentliche Beteiligung als Standort des Parks

Mit diesem verhältnismässig grossen Betrag will die Stadt in einer Zeit, in der wegen der Coronakrise in anderen Bereichen kräftig auf die Ausgabenbremse gedrückt wird, gemäss Stadtpräsident Thomas Scheitlin dokumentieren, wie wichtig dieses Projekt für den Standort St.Gallen ist. Er sagt:

Stadtpräsident Thomas Scheitlin. Ralph Ribi

«Der Innovationspark Ost ist ein Teil unserer in der Vision 2030 festgeschriebenen strategischen Zielen."

Darin heisst es wörtlich: «St.Gallen ist Zentrum für Forschung, Bildung und Innovation sowie für wertschöpfendes Unternehmertum mit Schwergewicht in zukunftsgerichteten Branchen.»

Die Zeichnung des Aktienkapitals von 300000 Franken kann der St.Galler Stadtrat gemäss Scheitlin abschliessend beschliessen; das Geschäft kommt nicht ins Parlament.