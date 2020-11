«Geht zu weit» oder «Notwendig»? Was St.Galler Passanten von den Bussen für Maskenverweigerer halten

Menschen, die an vorgeschriebenen Orten keine Gesichtsmaske tragen, sollen laut dem Bundesrat in Zukunft eine Ordnungsbusse erhalten. Bevor diese Änderung des Covid-19-Gesetzes jedoch in Kraft treten kann, muss das Parlament in der Wintersession ab dem 30. November dem Bundesrat zustimmen. Wenn dies der Fall sein sollte, kann die Polizei künftig an Ort und Stelle bis zu 300 Franken Busse verhängen, wenn die Maskenpflicht nicht eingehalten wird.

Bereits während der ausserordentlichen Lage im Frühling galt eine solche Regelung. Doch mit der Aufhebung des Notrechts konnte die Polizei Maskenverweigerer nicht mehr büssen. Die kantonalen Polizei- und Gesundheitsdirektoren forderten vom Bundesrat, dass sie wieder die Lizenz zum Büssen erhalten.