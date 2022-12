St.Gallen: Organisation besetzt Haus an der Wassergasse

Gegen Immobilienspekulation Hausbesetzung an der Wassergasse in St.Gallen In der Nacht auf Dienstag ist in St.Gallen ein leerstehendes Haus besetzt worden. Die Besetzerinnen und Besetzer setzen damit nach eigenen Angaben ein «Zeichen gegen die Verdrängung von Freiräumen und bezahlbarem Wohnraum». Jetzt kommentieren 27.12.2022, 11.44 Uhr

Die «Autonome Immobilienverwaltung» besetzt das Haus an der Wassergasse als Zeichen gegen Immobilienspekulation und die Verdrängung von kulturpolitischen Freiräumen. Bild: PD

«Heute haben wir das Haus an der Wassergasse 47 in St.Gallen besetzt!» Das schreibt eine Organisation namens «autonome Immobilienverwaltung» am Dienstag in einer Medienmitteilung. Das leerstehende Gebäude werde momentan noch von der Immobilienfirma Videre AG verwaltet und demnächst der Aufwertung dieses Stadtteils «in die Hände fallen», wie es im Communiqué heisst. Bei der Liegenschaft handelt es sich um das 1906 erbaute «Haus zum Auto», in welchem sich um 1920 die erste Autogarage der Stadt St.Gallen befand.

Widerstand gegen Aufwertung in der Stadt

Bis vor einigen Jahren habe sich das alte Rümpeltum als ein autonomer, politisch-kultureller Raum etwas oberhalb der Wassergasse befunden, was den Ort mit Leben und Vielfalt gefüllt habe, wie die Besetzerinnen und Besetzer in ihrer Mitteilung schreiben. Auch dieser Ort sei ihnen genommen worden, um Eigentums- und Mietwohnungen zu bauen.

Mit der Besetzung an der Wassergasse will die «autonome Immobilienverwaltung» gemäss der Mitteilung ein «Zeichen gegen Immobilienspekulation und die Verdrängung von kulturpolitischen Freiräumen» setzten. Gleichzeitig wollen sie Alternativen zu Wohnformen und Freiräumen aufzeigen und sich gegen die Aufwertung in der Stadt wehren.

«An den Rand gedrängt»

Eine pulsierende Stadt bestehe aus Diversität, doch nach Meinung der Besetzterinnen und Besetzer richtet die Stadt ihre Standortförderung nach finanziellem Profit aus. Es würden jedoch multikulturelle Communities, Alternative und die Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse immer noch hier leben und sich weigern, noch weiter an den Rand gedrängt zu werden.

Abschliessend heisst es im Communiqué: «Lasst uns unsere Städte neu gestalten – bunt und autonom, denn wir haben den Raum, unsere Utopien zu verwirklichen und selbstorganisierte Räume zu schaffen.» (pd/evw)

