Das Gebiet zwischen St.Gallen und Gossau wartet auf eine Vision

GEBIETSENTWICKLUNG 360 Hektar warten auf eine Vision: St.Gallen, Gossau und Gaiserwald wollen 2022 im Grenzgebiet einen grossen Schritt vorwärts kommen Der Verein Areal St.Gallen West – Gossau Ost hat zum Ziel, das Industriegebiet im Dreieck zwischen Winkeln, Gossau und Abtwil zu entwickeln und zu fördern. Erste Abklärungen sind getätigt, nun geht es aber ans Eingemachte. Das Zauberwort lautet: Kooperation. Michel Burtscher und Luca Ghiselli Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Das Gebiet im Dreieck zwischen St.Gallen, Gossau und Gaiserwald beheimatet heute fast 16'000 Arbeitsplätze. Künftig soll hier auch Wohnraum entstehen. Bild: Ralph Ribi (11. Februar 2022)

Am westlichen St.Galler Stadtrand pulsiert die Wirtschaft: Knapp 16'000 Arbeitsplätze bei 726 Unternehmen gibt es im Dreieck zwischen Winkeln, Gossau und Abtwil. Die Fläche ist entsprechend gross: 360 Hektar oder rund 500 Fussballfelder umfasst der Perimeter. Eine wichtige Ressource, nicht nur für die Stadt St.Gallen, sondern eben auch für die Stadt Gossau und die Gemeinde Gaiserwald. Aus diesem Grund haben sich die Verantwortlichen der drei Gemeinden 2020 auf den Weg gemacht, das Areal weiterzuentwickeln und zu vermarkten. Dafür wurde der Verein St.Gallen West – Gossau Ost (Asgo) gegründet.

Nun möchte man auf beiden Seiten der Stadtgrenze 2022 einen grossen Schritt weiterkommen. Der St.Galler Stadtrat hat sich den Fortschritt bei diesem gemeindeübergreifenden Grossprojekt in seinen Jahreszielen auf die Fahne geschrieben: Wichtige Inhalte der Planung sollen dieses Jahr erarbeitet werden. Zudem soll die Nutzungsvision bei den Projektbeteiligten abgestützt sowie die Siedlungs-, Freiraum- und Verkehrskonzeption im Entwurf vorliegen. Stadtpräsidentin Maria Pappa sagte an der entsprechenden Medienkonferenz Mitte Januar, das Gebiet sei für die Wertschöpfung in der Region von grosser Bedeutung. Die Stadt St.Gallen habe zwar nicht den Lead, sei aber stark involviert. Entsprechend wichtig sei die grenzübergreifende Kooperation, aber auch die Zusammenarbeit mit dem Kanton St.Gallen.

Pappa: «Die Interessen passen zusammen»

Maria Pappa, St.Galler Stadtpräsidentin. Bild: Benjamin Manser

Welche Schritte stehen nun an? Auf Anfrage erklärt die St.Galler Stadtpräsidentin, dass Ende Januar die Vernehmlassung bei den Unternehmungen und Grundbesitzern für die Vision 1.0 abgelaufen sei. «Nun geht es darum, die Inputs in eine Vision 2.0 umzumünzen.» Bis Ende April sollen die Rückmeldungen ausgewertet sein, bis Ende Jahr sollen erste Machbarkeiten geprüft werden. Die politische Vernehmlassung ist für 2023 vorgesehen, dereinst soll dann eine Vision 3.0 vorgelegt werden, die möglichst konkrete Massnahmenpakete zur Gebietsentwicklung und -Arealaufwertung enthalten soll.

Der Prozess sei anspruchsvoll, da zahlreiche Interessen unter einen Hut gebracht werden müssten, sagt Pappa. Sie zeigt sich aber zuversichtlich: «Ich stelle fest, dass wir uns bei vielen Punkten einig sind.» Die Interessen passten zusammen – nicht nur jene der politischen Gemeinden, auch die der dort ansässigen Unternehmen und der Grundbesitzer.

Ein Bestandteil der Vision 1.0 ist, dass das Gebiet künftig neben Arbeits- auch Wohnort werden soll.

«Nun müssen wir uns die Frage stellen, was es dazu braucht.»

Gerade in puncto Aufenthaltsqualität, Erschliessung und Lärmbelastung gebe es da einiges zu beachten. Ob eine Zonenplanänderung nötig sein wird, lasse sich aber noch nicht sagen.

Unlängst hat der Bund den Autobahnzubringer Appenzellerland in der Priorität zurückgestuft. Dabei hofften die Verantwortlichen, dass dieser einige Verkehrserschliessungsprobleme lösen würde. Maria Pappa sagt: Für die Gebietserschliessung wäre der Zubringer natürlich gut. «Es gibt aber auch Alternativen. Und die gelte es jetzt seitens Astra und Kanton zu prüfen.» Dass der Bund den Zubringer zurückgestuft hat, bedeute indes nicht, dass er vom Tisch sei.

Entwicklung des Gebiets hat hohe Priorität für Gossauer Stadtrat

Wolfgang Giella, Stadtpräsident Gossau. Bild: PD

Auch der Gossauer Stadtpräsident Wolfgang Giella betont die Wichtigkeit des Zubringers Appenzellerland. «Kommt er gar nicht, so werden alle künftigen zusätzlichen Logistikanforderungen und infrastrukturellen Leistungen über den Knoten Winkeln abgewickelt werden müssen», sagt er.

Dies wäre für das ganze Gebiet «suboptimal». Die Wirtschaft würde laut Giella wertvolle Transportzeiten verlieren, die Gemeinden müssten einen weiteren Verkehrszuwachs auf dem bestehenden Netz auffangen. Giella betont:

«Der Stadtrat Gossau misst der Entwicklung des Asgo-Areals eine hohe Priorität zu.»

Darum sei dieser Punkt auch in die Legislaturplanung aufgenommen worden. Es sei eines der grössten zusammenhängenden Gewerbe- und Industriegebiete der Schweiz und müsse auch künftig sehr gut erreichbar sein. Diese Erreichbarkeit beeinflusse das Verkehrsaufkommen in St.Gallen West und Gossau. «Daher ist es wichtig, gemeinsame Vorstellungen und Aussagen zu öffentlichen Freiräumen, Aufenthaltsqualität, Erschliessung mit dem ÖV, Langsamverkehr, Naherholung und anderen Themen zu entwickeln», so Giella.

Für Gossau sei sicher die geplante Verkehrssimulation im Bereich Winkeln und Gossau Ost von grosser Relevanz. Der Stadtrat erwarte hier wertvolle ergänzende Erkenntnisse, die für das Gesamtverkehrskonzept der Stadt Gossau.

Die Entscheidungsgrundlagen werden vom Verein erarbeitet

Andreas Schläpfer, Koordinator Verein Asgo. Bild: PD

Eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung des Areals spielt der Verein Asgo selbst. Er zählt derzeit 43 Mitglieder, neben den Städten St.Gallen und Gossau sowie der Gemeinde Gaiserwald gehören ihm auch verschiedene bereits im Areal ansässige Unternehmen wie die Migros, Coop, Glas Trösch oder die DGS Druckguss Systeme AG an. Im Vorstand sitzen Vertreter der Wirtschaft und der Behörden.

Andreas Schläpfer, Koordinator des Vereins, sagt: «Unsere Aufgabe ist es, den Behörden die Möglichkeiten für die Weiterentwicklung des Areals aufzuzeigen und Entscheidungsgrundlagen zu liefern.» Danach liege es an ihnen, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen. Schläpfer betont:

«Wichtig für uns ist, dass der Perimeter als Ganzes betrachtet wird und die verschiedenen Massnahmen aufeinander abgestimmt sind.»

Die Entwicklungsplanung 2021 bis 2023 enthält neun verschiedene Massnahmenbündel, etwa zu den Themen Standortförderung, öffentliche Freiräume und Naherholung, Siedlungs- und Arealentwicklung oder Verkehr. Bisher wurden Ideen gesammelt und Bedürfnisse eingeholt, die in die von Maria Pappa erwähnte Vision 1.0 eingeflossen sind. «Dabei konnte man der Fantasie freien Lauf lassen», so Schläpfer.

Nun gehe es in den nächsten Schritten darum, zu schauen, was sich tatsächlich umsetzen lässt – und wie. «So nähern wir uns immer mehr an die Realität an.» Klar ist: Das Areal wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weitere Firmen wie auch Einwohnerinnen und Einwohner anziehen, es ist ein Entwicklungsschwerpunktgebiet des Kantons. «Es ist wichtig zu wissen, wie man mit dem Wachstum umgeht», betont Schläpfer.

