Zurück an den Gastrohimmel der Stadt: Der Stadtsanktgaller Alessandro Hasler will den «Wienerberg» zur alten Grösse zurückführen

Der Stadtsanktgaller Alessandro Hasler will den «Wienerberg» zur alten Grösse zurückführen Während viele Wirte mit der aktuellen Situation kämpfen, will Weinhändler Alessandro Hasler das Traditionslokal Wienerberg wieder zum Leben erwecken. Im Januar soll eröffnet werden. Basil Schnellmann 14.12.2020, 19.00 Uhr

Alessandro Hasler ist Mitinhaber der Weinhandlung Witschi Weine. Nun übernimmt der Rotmöntler das Restaurant Wienerberg. Bild: Ralph Ribi

In den 1980er-Jahren war der «Wienerberg» ein beliebter Treffpunkt für Studenten und Professoren gleichermassen. Hoch über der Stadt, direkt neben der Universität gelegen, traf man sich nach den Abendtrainings des Unisports oder zu einer geselligen Runde unter Alt-Akademikern. Ab den 1990er-Jahren erarbeitete sich das Restaurant auch einen Namen für seine Küche; es zog Gäste aus einem weiteren Umkreis an.

Ständig weitergereicht

Die vergangenen vier Jahre im «Wienerberg» waren turbulent und lesen sich wie ein Krimi: 2016 zog sich die Peter Schildknecht Gastronomie (PSG) aus dem Restaurant zurück. Andrea Schirmer, die parallel das «Bäumli» in der Innenstadt führte, übernahm. Die Hoffnungen waren gross, dass das Gasthaus mit ihr zur alten Grösse zurückfindet. Doch zwei Jahre später warf auch Schirmer den Kochlöffel hin. Nach einer längeren Pause nahm sich 2019 die Hansens AG, eine Gastrogruppe mit St.Galler Wurzeln, dem «Wienerberg» an.

Doch kurz vor der Eröffnung dann der Eklat: Der deutsche Wirt verschwand über Nacht, jegliche Kontaktaufnahme scheiterte. Ad interim übernahm der St.Galler Martin Herz, einst stellvertretender Geschäftsführer im Kugl. Diesen Frühling musste die Wirtschaft erneut schliessen, der Lockdown verhinderte eine Weiterführung des Betriebs. Seither ist das Lokal geschlossen.

Einer aus dem Quartier

Anfang Januar sollen die Türen des Restaurants wieder aufgehen. «Für mich ist der ‹Wienerberg› eine Herzensangelegenheit», sagt Alessandro Hasler. Der 53-jährige ist in Rotmonten aufgewachsen und wohnt auch heute noch dort. Im Quartier ist er wegen seinen beiden Dalmatinern bekannt.

Alessandro Hasler ist im Quartier bekannt für seine zwei Dalmatiner. Bild: Ralph Ribi

«Früher spielte ich mit Kollegen drüben auf der Wiese Fussball und danach kamen wir hierher in die Gartenbeiz ein Bier trinken», erinnert sich Hasler.

«Ich bin neben dem ‹Wienerberg› gross geworden.»

Hasler ist Quereinsteiger in der Gastrobranche, er bringt aber Erfahrung aus dem Weinhandel mit. Seit über zehn Jahren führt er nebenberuflich und als Mitinhaber die Weinhandlung Witschi Weine seines Grossvaters. Dieser hatte das Geschäft 1919 in St.Gallen gegründet und wurde als erster Schweizer Mitglied der Chevaliers du Tastevin, einer Gruppe handverlesener Winzer, die sich dem Burgunderwein verschrieben haben.

Im Quartier gut verankert

Für Hasler ist klar: «Das ‹Wienerberg› ist in St.Gallen eine Institution. Ich sehe hier ein Restaurant mit enorm viel Potenzial, auch weil es nicht mehr viel vergleichbares in der Umgebung hat.» Das Haus selbst ist seit 26 Jahren im Besitz der Familie Loosli, die Hasler bei der Neueröffnung sehr unterstützt habe.

Hasler möchte – als Rotmöntler – einen Ort der Begegnung für alle Gäste schaffen. Als Ehemaliger der HSG habe er auch einen Draht zur Universität, die einen wichtigen Teil der Kundschaft stellt. So war beispielsweise vergangenes Jahr Aussenminister Ignazio Cassis nach einem Auftritt an der Uni zu Gast im Wirtshaus.

Dass sogar Magistraten im «Wienerberg» verkehren, verdankt das Restaurant nicht nur der ausgezeichneten Lage über der Stadt, sondern auch der Küche sowie dem Ambiente. Das ganze Haus wurde 1904 im Jugendstil erbaut und wer das Lokal betritt, fühlt sich gleich ein Jahrhundert zurückversetzt. In der Küche ist das Gegenteil der Fall. Diese wurde erst vor kurzem saniert und auf den modernsten Stand gebracht.

Das Haus, in dem sich der «Wienerberg» befindet, wurde 1904 im Jugendstil gebaut. Bild: Hanspeter Schiess (20. Juli 2016)

Wein, Wiener Schnitzel und wechselnde Karte

«Wir möchten ein romantisches Restaurant aufziehen, dass am Mittag und am Abend zu Speisen einlädt, die mit regionalen Produkten gekocht wurden», sagt Hasler. Natürlich werde das Wiener Schnitzel ganz zuoberst auf der Karte stehen, doch der Rest des Angebots soll saisonal-mediterran sein und zwischendurch wechseln. «Mit Luciano haben wir einen super Koch gefunden, der von sich selbst behauptet, in seinen Adern fliesse Olivenöl statt Blut», sagt Hasler.

Der «Unique Selling Point», das Alleinstellungsmerkmal, sei aber klar der Wein, fügt Hasler an, weshalb auch extra ein Weinsalon eingerichtet werde. Man denke auch darüber nach, hin und wieder einen Gastsommelier einzuladen. Dennoch sollten die Preise so budgetiert sein, dass es sich vom Praktikanten bis zum Bankdirektor alle leisten könnten.

Eine Eröffnung mitten in der Pandemie

Doch was macht Hasler anders als seine Vorgänger? «Ich möchte die Gäste von A bis Z selber führen, von der Begrüssung bis zur Verabschiedung und dabei unter anderem mein Wissen als Weinexperte einfliessen lassen», sagt Hasler.

Unter normalen Bedingungen kann das Restaurant um die 60 Gäste gleichzeitig verköstigen, doch mit den Corona-Auflagen schrumpft diese Zahl auf knapp 30. «Wir wissen, dass es sehr antizyklisch ist, mitten in der Pandemie ein Restaurant zu eröffnen, doch wir sahen hier eine einmalige Chance. Alle Details stimmen», sagt Hasler.