Gastroszene Neue Pächter übernehmen die St.Galler «Vorstadtbeiz»: «Wir haben uns sofort in sie verliebt» Ein Jahr lang war die «Vorstadtbeiz» an der Rorschacher Strasse zu. Nun übernehmen Oliver Scheuber und Stefan Hähni sie als neue Pächter. Sie wollen das Traditionsrestaurant im ähnlichen Stil wie die Besitzerfamilie weiterführen. Mirjam Bächtold 02.03.2021, 05.00 Uhr

Stefan Hähni (links) und Oliver Scheuber hoffen, dass bald auch Gäste wieder an diesen Tischen miteinander anstossen können. Bild: Michel Canonica (1. März 2021)

Im Saal der «Vorstadtbeiz» an der Rorschacher Strasse 310 stehen noch Staubsauger, Schleifmaschine und Abfallsäcke, aber die neuen Pächter haben bereits die erste Reservation entgegengenommen. Und das, obwohl noch nicht einmal klar ist, wann sie öffnen dürfen. Oliver Scheuber, Inhaber des Restaurants Dreilinden, übernimmt das Traditionsrestaurant an der Rorschacher Strasse gemeinsam mit Stefan Hähni.

Die beiden haben sich während des ersten Lockdowns im vergangenen Frühling kennen gelernt, als Hähni im Restaurant Dreilinden bei Reparaturen aushalf. «Corona hatte also auch etwas Gutes», sagt Oliver Scheuber. Im Sommer arbeitete Stefan Hähni im Service mit. Die Zusammenarbeit habe auf Anhieb gestimmt, sagen beide. So entstand die Idee, gemeinsam etwas Neues aufzubauen. Für die Übernahme der «Vorstadtbeiz» gründete Oliver Scheuber eine neue Firma, deren Inhaber er ist. Stefan Hähni wird Geschäftsführer und ist verantwortlich für den Betrieb im Restaurant.

Liebe auf den ersten Blick

Dass die «Vorstadtbeiz» wieder «zu haben» ist, haben die beiden über sieben Ecken gehört. «Wie das so läuft in der Gastrobranche in St.Gallen», sagt Scheuber und lacht. Im Juni 2020 haben sie sich das Restaurant angesehen – und sich sofort verliebt. «Hier habe ich gespürt, wir passen in dieses Restaurant. Dieses Gefühl braucht es einfach, damit es stimmt», sagt Scheuber. «Wir sind beide ländliche Typen und schätzen die gutbürgerliche Küche.»

Auch die Bedingungen für die Pacht seien ideal gewesen. Verena Egger, die das Lokal selbst 35 Jahre geführt hat und deren Familie es seit über 100 Jahren gehört, sei ihnen sehr entgegengekommen, sagt Stefan Hähni. «Es ist in der kurzen Zeit, in der wir uns kennen, schon eine Freundschaft entstanden.»

Verena Egger (vorne) wirtete 35 Jahre in der «Vorstadtbeiz». Ende 2017 gab sie es ab. Hinten sind ihre Tochter, ihr Enkel und Schwiegersohn zu sehen. Ralph Ribi (11. Dezember 2017)

Die beiden sind sich bewusst, dass es riskant ist, mitten in der Krise ein Restaurant zu eröffnen. «Wir haben auch lange überlegt, ob es ankommt, ob es das Richtige ist», sagt der 31-jährige Scheuber. Und der 26-jährige Hähni ergänzt: «Wir sind aber nicht blauäugig an die Sache gegangen. Wir haben einen Businessplan erstellt, mit Banken gesprochen. Wir fangen ja nicht bei null an. Die ‹Vorstadtbeiz› hat einen guten Ruf in der Stadt, den wollen wir beibehalten.»

Zudem sehen sie die Krise auch positiv: «Es ist eine Chance, uns zu überdenken und etwas Neues zu entwickeln. Wenn man die Krise nur negativ sieht, frisst sie einen auf», sagt Scheuber. Ohne den erneuten Lockdown hätten sie beispielsweise nicht die Zeit gehabt, die Tische und Stühle abzuschleifen, um dem Innenraum einen frischen Touch zu geben. Bis auf neue Vorhänge und neue Lampen wollen die neuen Pächter das Restaurant so lassen, wie es ist. Scheuber sagt:

«Das ist eine Beiz und es soll eine Beiz bleiben. Für den Jasser, den Bauern, den Büezer.»

Das heisse aber nicht, dass man nicht auch im Anzug in der «Vorstadtbeiz» essen könne.

Fleisch steht im Zentrum

Die «Vorstadtbeiz» liegt ausserhalb der Stadt neben der Rudolf-Steiner-Schule und ist das erste Restaurant, wenn man von Mörschwil in die Stadt fährt. Ist dieser abgelegene Standort ein Nachteil? «Im Gegenteil!», zeigt sich Scheuber überzeugt. «Die Leute zieht es immer mehr aus der Stadt heraus. Wir haben Parkplätze, das ist ein grosser Vorteil.» Viele Lastwagenfahrer seien hier vor der Schliessung regelmässig eingekehrt. Die Leute kommen auch vom See her. «Aber auch mit den ÖV ist die ‹Vorstadtbeiz› gut erreichbar, die Bushaltestelle liegt direkt vor dem Haus.»

Zudem sind die zwei neuen Pächter der Ansicht, gutbürgerliche Küche werde immer weniger angeboten. Dass die «Vorstadtbeiz» weiter mit einer gutbürgerlichen Speisekarte geführt wird, war der Wunsch der Besitzerin Verena Egger. «Sie hatte viele Anfragen von Wirten, die eine Pizzeria eröffnen wollten. Doch sie lehnte alle ab», erzählt Hähni. Er und Scheuber stellen in der Beiz das Fleisch ins Zentrum.

Dabei wollen sie dem neu kreierten Slogen «Fleisch – eine Frage der Haltung» treu sein und auf artgerechte Freilandhaltung achten, auch bei Rindfleisch aus Argentinien und Schottland. Scheuber sagt:

«Nicht jeder kann sich ein Schweizer Rindsfilet leisten. Wir möchten für jedes Budget etwas anbieten können.»

Auch Spezielles wie Strauss aus Mörschwil oder Büffel aus Muolen sollen auf der Speisekarte stehen. Für die Zubereitung am Tisch auf dem heissen Stein haben die beiden in einer Werkstätte für Menschen mit Beeinträchtigung ein Brett mit Speckstein anfertigen lassen.

Ab Mittwoch «Büezer-Zmittag»

Ab morgen Mittwoch bieten Scheuber und Hähni in der «Vorstadtbeiz» zwischen 11 und 14 Uhr einen «Büezer-Zmittag» an. Bauarbeiter, Handwerker auf Montage und andere Berufsleute, die den ganzen Tag draussen arbeiten, können auf Voranmeldung im Restaurant eine warme Mahlzeit essen. «Die Abstände sind ganz klar bestimmt, es müssen zwischen allen Personen eineinhalb Meter eingehalten werden und jeder muss alleine sitzen», sagt Stefan Hähni.

Somit können sie 20 Plätze anbieten – die Terrasse miteinbezogen. «Wirtschaftlich rentiert es eigentlich nicht. Aber wir möchten etwas anbieten», sagt der neue «Vorstadtbeiz»-Geschäftsführer.

Nun hoffen er und Oliver Scheuber, dass sie das Restaurant Ende März oder Anfang April auch für die allgemeine Bevölkerung mittags und abends wieder öffnen dürfen.