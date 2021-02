Gastroszene Gossauer «Quellenhof» erhält neue Pächter: Zwei vom BBC übernehmen Das Restaurant Quellenhof beim Gossauer Bahnhof wird voraussichtlich im Mai von einer neu gegründeten Aktiengesellschaft wiedereröffnet: Das sind die neuen Pächter Hanspeter Dürr und Haris Dzaferovic. Besitzerin der Liegenschaft bleibt die Brauerei Schützengarten. Rita Bolt 15.02.2021, 17.00 Uhr

Haris Dzaferovic (links) und Hanspeter Dürr übernehmen das Restaurant Quellenhof gegenüber vom Bahnhof Gossau. Bild: Foto Belos

In den vergangenen Monaten brodelte die Gerüchteküche: Wer wird den «Quellenhof» übernehmen? Nun ist klar: Es sind Hanspeter Dürr, Inhaber des BBC, und sein stellvertretender Barchef, Haris Dzaferovic. Dzaferovic wird Geschäftsführer und an der Front arbeiten. Dürr hingegen wird im Hintergrund tätig sein und sich strategischen Aufgaben widmen.

Das Personal werde in den nächsten Wochen rekrutiert. Im Service werden es laut Dzaferovic zwei Festangestellte und zwei Aushilfen sein, in der Küche zwei Köche und ein Hilfskoch. Ein «Wunschkoch» aus einem bekannten, guten Haus sei bereits kontaktiert, es sehe vielversprechend aus, verrät er und schmunzelt. «Die Coronapandemie verhindert es im Moment noch, verbindliche Verträge abzuschliessen», fügt Dürr an. Und um Spekulationen vorzugreifen, ergänzt er: «Das Restaurant Quellenhof und das BBC sind zwei unabhängige Betriebe, haben nichts miteinander zu tun.» Wann genau der «Quellenhof» eröffnet wird, steht noch nicht fest. Der Teillockdown gibt im Moment den Zeitplan vor.

Vorzeitige Vertragsauflösung

Bestens bekannt dürften den Gossauern vor allem die beiden letzten Pächter sein: Von Dezember 1997 bis September 2002 hat Hanspeter Reifler den «Quellenhof» geführt. Von Oktober 2002 bis Ende 2020 war Jürg Dänzer Gastwirt.

1913 erbaut, heute geschützt Die Liegenschaft Hotel Quellenhof wurde 1913 von der Brauerei Schützengarten AG erbaut und zeitgleich mit dem verlegten Bahnhof am jetzigen Standort am 1. Oktober 1913 eröffnet. Der Hauptgrund für die Verlegung des Bahnhofs vom alten Standort Parkplatz-Bundplatz war, dass ab 1909 täglich über 100 Schrankenschliessungen den Strassenverkehr auf der Herisauerstrasse stark behinderten. Bis nach dem 2. Weltkrieg – über 30 Jahre – standen das markante fünfstöckige Gebäude «Quellenhof» sowie der neue Bahnhof noch allein auf weiter Fläche. Beide Gebäude sind heute geschützte Hochbauten. Der «Quellenhof» ist noch immer im Besitz der St.Galler Traditionsbrauerei. 1985 erfolgte eine Totalsanierung, eine Fassadenrenovierung wurde 2012/2013 vorgenommen. Speziell ist, dass Coiffeur Bettenmann seit 1929 in der Liegenschaft ansässig ist. (r.b.)

Aus gesundheitlichen Gründen wünschte Jürg Dänzer eine vorzeitige Auflösung des Vertrags per Ende September. Peter Schefer, Leiter Liegenschaften bei der Brauerei Schützengarten sagt: «Wir haben dem Wunsch entsprochen und uns nach einem möglichen Pächter umgeschaut.»

Die Brauerei Schützengarten arbeitet schon seit 19 Jahren mit dem neuen Pächter Hanspeter Dürr zusammen; das BBC sei einer der grösseren Kunden in der Ostschweiz. «Wir haben ihn angefragt, ob er das Restaurant übernehmen will», sagt Schefer. «Ich habe nach reiflicher Überlegung und nach der Zusage von Haris Dzaferovic als Geschäftsführer zugesagt», antwortet der BBC-Inhaber. Der «Quellenhof» habe viel Ausstrahlung und Potenzial, liege er doch an bester Lage in Gossau am Bahnhofplatz.

Umbau Restaurant und Toiletten

Haris Dzaferovic hat seine Ausbildung im Gourmet-Restaurant Villa am See in Goldach absolviert (16 Gault-Millau-Punkte 2021). Der «Quellenhof» soll kein Gourmet-Restaurant werden, aber ein Speiserestaurant, das die klassische Küche, wie beispielsweise Zürcher Geschnetzeltes oder Original Wiener Schnitzel pflegt, aber auch vegetarische und vegane Gerichte anbietet. Zudem sollen Gäste in den «Quellenhof» kommen, die Gastfreundschaft und frisch gezapftes Bier schätzen.

Das Restaurant Quellenhof war die vergangenen Monate geschlossen, weil der letzte Pächter aus gesundheitlichen Gründen aufhören musste. Bild: Basil Schnellmann (15. Oktober 2020)

Zuerst steht jetzt der Umbau des Restaurants an. Es soll ein modernes und einladendes Interieur mit 80 Sitzplätzen entstehen, 30 Plätze weniger als früher. Geplant ist auch ein bedientes Fumoir für Zigarrenliebhaber. Das Restaurant soll nicht mehr in zwei Räume aufgeteilt sein, sondern aus einem grossen bestehen. Ebenfalls saniert werden die WC-Anlagen im Untergeschoss und drei Hotelzimmer. Die Brauerei Schützengarten und die neuen Pächter werden sich die Kosten für Umbau und Sanierung teilen.