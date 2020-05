Interview St.Galler Gastropräsident eine Woche nach der Wiedereröffnung: «Wir sind nicht in derselben Lage wie die Coiffeure, die alle volle Bücher haben» Die Realität in den Beizen und Restaurants der Stadt ist eine andere als vor dem Lockdown. René Rechsteiner, Präsident von Gastro Stadt St.Gallen und Wirt im «Bierfalken», zieht nach der ersten Woche eine durchzogene Bilanz. Christina Weder 18.05.2020, 17.50 Uhr

Seit einer Woche sind Restaurants und Bars wieder geöffnet. Kommen die Gäste?

René Rechsteiner: Es ist unterschiedlich. Manche Gäste wollen noch zuwarten, andere freuen sich, wieder einzukehren. Sie haben ein grosses Verlangen, wieder einmal etwas anderes zu essen und nicht mehr selber kochen zu müssen. Das haben wir in den ersten Tagen stark gespürt. Aber wir sind nicht in derselben Lage wie die Coiffeure, die volle Bücher haben, weil sich der Haarschnitt einfach nicht länger aufschieben lässt.

Welche Erfahrung haben Sie als Wirt des «Bierfalkens» gemacht?

Ich bin positiv überrascht. Es lief recht gut. Die Umsätze haben wir trotzdem nicht erreicht, weil wir aufgrund der Vorschriften zwei Drittel der Plätze verlieren.

Nur vier Personen pro Tisch und zwei Meter Abstand zwischen den Tischen: Wie gehen die Wirte damit um?

Wir haben keine Alternative. Mit der Abstandsregel von zwei Metern fallen je nach Betrieb zwischen 30 und 60 Prozent der Plätze weg. Ein Wirt, der die Hälfte der Plätze verliert, macht nur noch halb so viel Umsatz. Da stellt sich die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, offen zu haben. Spielraum gibt es einzig bei den Aussenflächen. Wenn die Stadt die Gesuche der Wirte bewilligt, diese zu vergrössern, gibt es mehr Platz für Tische.

Was halten Sie vom Bedienen mit Hygienemasken?

Bei der Maske ist es so: Es gilt keine Tragepflicht fürs Personal. Die Gäste sind unterschiedlich eingestellt. Manche kommen nur, wenn die Bedienung eine Maske trägt. Andere hält genau dies von einem Restaurantbesuch ab. Wir versuchen, uns an die Situation anzupassen.

Wie ist denn die Stimmung unter den Wirten: Überwiegt die Existenzangst oder die Zuversicht?

Die vielen Vorschriften sind einschneidend. Unsere Branche trifft es besonders hart. Wir können unsere Kapazitäten nicht voll ausschöpfen. Deshalb sind die Existenzängste weiterhin da. Einige Betriebe werden es nicht mehr packen. Die Konkurswelle ist zwar noch nicht eingetroffen, aber es wird noch etwas kommen, wenn sich die Situation nicht bald ändert.

Wie viele der 575 Restaurants und Bars in der Stadt haben noch gar nicht geöffnet?

Zahlen haben wir keine. Aber wahrscheinlich sind noch viele Bars geschlossen. Für sie ist es besonders schwierig, die Vorschriften und Abstände einzuhalten. Stehplätze sind nicht zugelassen. Schliesslich müssen die Ästhetik und Atmosphäre stimmen. Wenn es im Lokal aussieht wie im Spital, kommen die Leute nicht mehr. Bei uns geht es nicht bloss um Essen und Trinken, sondern auch ums Soziale und um Emotionen.

Ein Blick in die Zukunft: Wie sind die Aussichten für die Gastrobranche?

Sagen wir es so: Wir hängen am Nabel des Bundes. Ich hoffe auf weitere Lockerungen. Aus meiner Sicht müsste der geforderte Abstand von zwei auf einen Meter verkleinert werden – wie in Österreich. Auch das Versammlungsverbot trifft uns hart. Wenn wir die Tische voll besetzen können und Caterings für bis zu 100 Personen wieder zugelassen sind, dann erst sehe ich den Horizont wieder.