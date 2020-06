Gastronomische Premiere in der Ostschweiz: «Hans im Glück» hat in St.Gallen eine Burgergrillbar eröffnet Die Münchner Kette ist auch in der Schweiz auf Expansionkurs. Nach Bern und Basel hat jetzt auch St.Gallen eine «Hans im Glück»-Filiale. Im Angebot stehen klassische Burger, aber auch vegetarisches und veganes Grillgut. Dinah Hauser 10.06.2020, 16.15 Uhr

Hans und Gans: Die deutsche Burgerkette «Hans im Glück» kündigt an der Kugelgasse 3 an. Bild: Ralph Ribi (5. März 2020)

Wer kürzlich an der Kugelgasse 3 vorbeigekommen ist, dem sind vielleicht Plakate im Schaufenster aufgefallen. Grün auf Weiss kündigen eine Gans und ein Männchen an: Die Burgergrillkette «Hans im Glück» aus Deutschland kommt nach St.Gallen.

2010 in München gegründet, breitete sich das Franchisingunternehmen seither in ganz Deutschland und international aus. Bereits sind erste Restaurants in Singapur, Österreich und der Schweiz in Betrieb. Insgesamt sind es mittlerweile über 80 Standorte.

Nach Bern und Basel kommt St.Gallen

Hierzulande hat das Gastrounternehmen nach Franchisingprinzip 2018 in Bern-Gümligen das erste Restaurant eröffnet. Ein Jahr später folgten weitere Standorte in Bern und unlängst einer in Basel.

Johannes Bühler, CEO «Hans im Glück». Bild: PD

Nun greift Hans erstmals in der Ostschweiz nach dem Glück, und zwar in St.Gallen an der Kugelgasse in der Nähe von Post und Coop. CEO Johannes Bühler sagt:

«Wir sind von der Lage überzeugt.»

Seit gestern sind in der Altstadt 14 Rindfleisch-, sechs Pouletburger sowie sechs vegetarische und sechs vegane Burger erhältlich. Die Burger werden in Handarbeit mit Blattsalat, Zwiebeln, Tomaten und hauseigener Sauce zubereitet, wie auf der Website zu lesen ist.

Die Speisekarte ist überall gleich – fast

Für das Drumherum steht Sauerteig- oder Mehrkornbrot zur Auswahl. Wer kein Brot um seinen Bratling mag, kann es weggelassen. Für individuelle Kreationen und eine «extra Portion Glück» im Burger preist die Karte etwa Spiegelei oder Pfefferkruste an. Für diejenigen, die es schärfer mögen, gibt es Chilischoten.

Die Speisekarte ist in allen «Hans im Glück»-Restaurants dieselbe. Jedoch gibt es bei den Getränken von Land zu Land Unterschiede. Beispielsweise sind auf deutschen Menus Kölsch und Weissbier zu finden, während die bisherigen Schweizer Karten Helles und Braufrisch anbieten. «So können wir regionale Vorlieben bedienen und die Lieferwege verkürzen», sagt Bühler.

Glücksmekka der Ostschweiz in St.Gallen

Der Entscheid zur strukturierten und nachhaltigen Expansion in die Schweiz fiel 2017. Das Gastrokonzept komme hierzulande gut an, sagt Bühler. Zürich stehe ebenfalls ganz oben auf der Wunschliste, dort habe sich bisher jedoch kein geeigneter Standort finden lassen. Zudem bestünden Anfragen aus anderen grossen Schweizer Städten.

Die Kugelgasse in der Gallusstadt dürfte vorerst der einzige Standort in der Ostschweiz bleiben. «Hans im Glück»-CEO Johannes Bühler sagt:

«Es ist aber denkbar, dass wir nach der Eröffnung in St.Gallen die Fühler in der Ostschweiz weiter ausstrecken.»

Schweizweit sollen es bis 2024 zehn Standorte werden, die Hälfte davon wird noch dieses Jahr erreicht. Mit Nummer vier im Sommer in der Gallusstadt und Nummer fünf Ende Jahr in Winterthur.